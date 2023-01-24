Войти
ТАСС

Reuters: главы МИД стран ЕС одобрили новый транш военной помощи Киеву в €500 млн

344
0
-1
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Источник изображения: AP Photo/ Virginia Mayo

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед встречей отметил, что ожидает достижения консенсуса по этому вопросу

ТАСС, 23 января. Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник в ходе встречи достигли соглашения по выделению нового транша военной помощи Украине в размере €500 млн. Об этом сообщило агентство Reuters.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед встречей отметил, что ожидает достижения консенсуса по этому вопросу среди глав МИД стран ЕС. Ранее в европейских СМИ сообщалось, что выделение этих средств блокирует Венгрия.

23 января глава венгерского МИД Петер Сийярто, беседуя с журналистами в перерыве совещания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, заявил, что Будапешт не будет создавать препятствий для финансирования Евросоюзом поставок вооружений на Украину, хотя считает подобные действия вредными. Министр отметил, что Венгрия выступает за мирное урегулирование ситуации на Украине и против тех решений, которые могут привести "к эскалации конфликта".

Евросоюз использует так называемый фонд мира для финансирования военных поставок Киеву. В 2022 году из фонда были оплачены вооружения для украинской армии на сумму около €3,2 млрд.

  

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
15.11.2022
Запад не оставил России выбора
06.07.2022
Названо самое уязвимое место НАТО
13.04.2021
Atlantico (Франция): готова ли Европа к войне, которую может начать Россия… через несколько дней?
20.01.2021
Der Spiegel (Германия): «Трамп лишь разрушил то, что и так было не спасти»
08.11.2017
Украинский закон об образовании представили в штаб-квартире НАТО
27.10.2017
Крылья Украины нуждаются в поддержке
12.08.2013
Если завтра война
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.01 16:01
  • 42594
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.01 14:59
  • 2
Выборы 2024
  • 24.01 14:44
  • 0
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 24.01 12:45
  • 3
Рособоронэкспорт начал продвижение 15 новых образцов продукции российского производства в 2022 году
  • 24.01 11:55
  • 1
"Росэнергоатом": хранить боеприпасы на АЭС могли придумать только в США
  • 24.01 11:09
  • 1
Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну
  • 24.01 10:13
  • 26
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 24.01 09:22
  • 3
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 24.01 03:10
  • 5
Ростех изготовил для ТЭС «Ударная» первую серийную газовую турбину большой мощности
  • 23.01 21:54
  • 40
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 23.01 19:39
  • 1
В КВЦ "Патриот" состоялось награждение победителей Всероссийских конкурсов НИР в интересах ВС РФ
  • 23.01 19:39
  • 1
Командные кадры попали под ротацию
  • 23.01 19:38
  • 1
Москва задумала провести военную реформу
  • 23.01 17:41
  • 0
Обстановка вокруг Беларуси по состоянию на 23 января 2023 года
  • 23.01 14:08
  • 0
Вооруженные силы Польши продолжают формировать подразделения 18-й мд на брестском направлении