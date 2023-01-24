Reuters: главы МИД стран ЕС одобрили новый транш военной помощи Киеву в €500 млн

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед встречей отметил, что ожидает достижения консенсуса по этому вопросу

ТАСС, 23 января. Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник в ходе встречи достигли соглашения по выделению нового транша военной помощи Украине в размере €500 млн. Об этом сообщило агентство Reuters.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед встречей отметил, что ожидает достижения консенсуса по этому вопросу среди глав МИД стран ЕС. Ранее в европейских СМИ сообщалось, что выделение этих средств блокирует Венгрия.

23 января глава венгерского МИД Петер Сийярто, беседуя с журналистами в перерыве совещания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, заявил, что Будапешт не будет создавать препятствий для финансирования Евросоюзом поставок вооружений на Украину, хотя считает подобные действия вредными. Министр отметил, что Венгрия выступает за мирное урегулирование ситуации на Украине и против тех решений, которые могут привести "к эскалации конфликта".

Евросоюз использует так называемый фонд мира для финансирования военных поставок Киеву. В 2022 году из фонда были оплачены вооружения для украинской армии на сумму около €3,2 млрд.