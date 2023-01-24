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ТАСС

В Италии заявили, что ЕС начнет побуждать Киев к диалогу, если РФ прекратит удары

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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заверил, что Рим выполнит все свои обязательства по оказанию помощи Украине

РИМ, 23 января. /ТАСС/. Европейские страны смогут просить Украину начать мирные переговоры, только если Россия прекратит наносить удары по объектам инфраструктуры. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в опубликованном в понедельник интервью газете Il Messaggero.

"Только если Москва решит прекратить бомбардировки гражданских и стратегических объектов, Европа сможет просить Украину начать мирные переговоры", - сказал он. По его словам, "соглашение будет возможно, только когда Россия решит остановить военные операции".

Министр также заверил, что Рим выполнит все свои обязательства по оказанию помощи Украине.

Минобороны РФ регулярно сообщает о нанесении ударов по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. В ведомстве подчеркивали, что российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры.

Воздушная тревога объявляется на Украине практически ежедневно. 20 января издание Klymenko Time со ссылкой на исполнительного директора украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрия Сахарука, сообщило, что около 10% энергетической инфраструктуры Украины полностью уничтожено, еще 50% объектов повреждено.

Как ранее заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, специальная военная операция (СВО) на Украине закончится только тогда, когда будут достигнуты ее цели, будь то путем переговоров или военными средствами. 

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