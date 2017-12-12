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Военное сотрудничество: Сербия ближе с Западом или с Востоком?

13.12.2017 ИноСМИ 523 0
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Армейские международные Игры-2017
Экипаж команды армии Сербии участвует в индивидуальной гонке соревнований по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино.
Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов

Оборонная политика Сербии основана на "военном нейтралитете и самостоятельном выстраивании обороны, а также на сотрудничестве с другими странами и международными организациями в соответствии с собственными интересами, потребностями и принципами", как сказано в одном из официальных изложений сербской позиции "на линии огня". Согласно нынешней концепции, внешняя политика Сербии и, конечно, сотрудничество в сфере обороны в основном ориентированы на США, Китай, Российскую Федерацию и ЕС как ведущие мировые силы. В отношении НАТО оборонная политика важной целью признает развитие сотрудничества в рамках программы "Партнерство во имя мира" для достижения стандартов в области безопасности, необходимых для интеграции с ЕС. На практике в сфере обороны выстраиваются гибкие отношения со странами-партнерами, поэтому, например, заявленные "на бумаге" связи с Китаем развиваются по восходящей, но они очень ограничены. Они буквально символические из-за географической удаленности двух стран и отсутствия реальной потребности в таких мероприятиях, как тактические учения.

Что касается отношений с НАТО и Российской Федерацией, учения превратились в основной и очевидный для всех инструмент развития военного сотрудничества.

Если вникнуть в символическое послание, транслируемое двумя учениями десантных подразделений, то становится ясно: Сербия дает понять, что хочет поддерживать партнерские отношения. Поэтому 17 июня 2017 года десантники Армии Сербии участвовали в учениях "Славянское братство 2017" с российскими и белорусскими десантными подразделениями на белорусском полигоне под Брестом.

В ноябре 2017 года десантники США и Армии Сербии спрыгнули с американских самолетов и приземлились на десантной площадке аэродрома Лисичий Ярак. Этим завершились учения под политически "корректным" названием "Зима 2017" для Армии Сербии и символическим названием "Двойной орел" для американских десантников. Если сравнивать эти учения, то "Славянское братство" было сложным тренингом, в котором участвовали более 400 белорусов, более 300 россиян и 50 сербов. Все они отрабатывали действия против вооруженных формирований. Десантники применяли пехотное оружие и военную технику - в отличие от "Зимы", которая была демонстрацией искусства десантирования 120 служащих Армии Сербии и 96 представителей американских вооруженных сил.

Желание официального Белграда подтвердить военный нейтралитет учениями с обеими державами не повлияло на критиков. Особенно негативно оценивают сербско-российские учения политики ЕС. С другой стороны, после учений "Зима 2017" два крупнейших мировых агентства АР и Reuters очень схоже передали реакцию Москвы, которая осталась недовольна в связи с возможным расширением НАТО на Балканах.

Те страны балканского региона, которые уже приняли решение выстраивать модель безопасности в качестве членов НАТО и вошли в его состав как полноправные члены, открыто критикуют позицию Сербии и связывают, преувеличивая, развитие ее сотрудничества с Российской Федерацией с созданием потенциального инструмента российской "жесткой силы".

Совместные учения военнослужащих Армии Сербии с российскими коллегами вызывают вопросы, в отличие от маневров со странами НАТО, которые регулярно проводятся с 2006 года (тогда Сербия включилась в программу "Партнерство ради мира"). Прежде военное сотрудничество России и Сербии сводилось только к обмену офицерскими кадрами для прохождения тренингов и обмена опытом.

Первым совместным масштабным мероприятием стали учения "Срем-2014", которые прошли в Сербии в 2014 году. Первоначально планировалось, что на них будет отрабатываться противодействие террористам, однако на фоне новой международной обстановки, сложившейся после начала украинского кризиса, россияне продемонстрировали свой потенциал стратегических маневров с привлечением хорошо подготовленных сил. С шести четырехмоторных самолетов Ил-76ТД в Сирию десантировалось усиленное подразделение воздушно-десантных войск с девятью боевыми машинами БМД-2. Первоначально договорились о проведении регулярных совместных учений две стороны, но вскоре число их участников возросло до трех, поскольку присоединилась Белоруссия. Поэтому учения получили символическое название "Славянское братство". Первые маневры под этим названием состоялись в 2015 году в России. На учениях "Барс-2016", которые прошли в ноябре 2016 года в Сербии, военнослужащие армии России, Белоруссии и Сербии отработали антитеррористические действия. В 2017 году "Барс-2017" принимали у себя белорусы.

С 2015 года проводятся летно-тактические учения для пилотов МиГ-29 и Ми-8/17 под названием "Барс", которое россияне выбрали из-за политико-пропагандистского значения. Название - это акроним от "Братство авиаторов России и Сербии". Как и в случае десантных маневров, страны принимают у себя учения по очереди: первые состоялись в 2015 году в России, а в 2016 году - в Сербии. В 2017 году эти учения вновь провела у себя Россия.

Еще один постоянный вид взаимодействия - это участие Армии Сербии в армейских играх в России, куда танкисты ездят с 2014 года. В 2016 году на играх соревновались также военнослужащие подразделений ПВО и специалисты по понтонной переправе. В 2017 году участие в российских Армейских играх приняли и сербские повара. Итак, в 2017 году российско-сербские военные мероприятия из числа ежегодных состоялись три раза. Кроме того, 70 сербских военнослужащих 37-го механизированного батальона поучаствовали в учениях в России, войдя в состав российского механизированного батальона.

Что касается взаимодействия с НАТО и двустороннего сотрудничества с его членами, Армия Сербии участвует в десятках учений, и для перечисления всех видов сотрудничества потребовалось бы немало времени.

Вообще, Сербия регулярно участвует в учениях регионального формата, а также в учениях, которыми НАТО реагирует на нынешний кризис на востоке. Летом 2017 года подразделения Армии Сербии участвовали в подобных маневрах в Венгрии, Румынии и Болгарии. Также Сербия плодотворно сотрудничает с отдельными странами-членами альянса. С Венгрией Сербия взаимодействует в обучении служащих речного флота (у них обеих на вооружении одинаковые речные суда, построенные в Белграде), специалистов по понтонной переправе и пехотинцев. Совместно с румынами Сербия провела учения дежурных сил для отработки контроля и надзора за воздушным пространством, включая перехват истребителей. На полигоне Шабла в Болгарии состоялись маневры с привлечением ракетных подразделений ПВО Армии Сербии и так далее.

Примером сложности политической подоплеки учений являются маневры, проведенные в Шабле в июле 2017 года, когда с билатерального уровня маневры впервые были расширены за счет американских и украинских сил. Правда, в официальных сообщениях Министерства обороны Сербии умолчали о том, кто именно присутствовал на полигоне Шабла, однако в профессиональных кругах отмечалось, что сербы отрабатывали задачи бок о бок с украинцами как на этих учениях, так и на еще одних маневрах НАТО на болгарском полигоне Ново Село в августе 2017 года. В тех учениях принял участие целый ряд членов НАТО и программы "Партнерство во имя мира".

Особый вид сотрудничества Армии Сербии с НАТО касается применения Концепции оперативного потенциала (Operational Capabilities Concept), модели проверки подготовленности подразделений НАТО и его союзников, которые потенциально могут участвовать в операциях альянса.

В ходе сложной процедуры проверки в рамках Концепции заявленные подразделения оснащаются и обучаются согласно четко установленным требованиям НАТО, а также проходят проверку подготовленности в течение четырех лет, главная роль в которой отводится офицерам НАТО. Все виды взаимодействия с НАТО входят в Индивидуальную программу партнерства с НАТО, которая готовится ежегодно, а также согласуются с четырехгодичной программой НАТО по обучению (сейчас реализуется план на 2014-2018 год). Независимо от этих планов устраиваются билатеральные учения.

Отдельной сферой для анализа сотрудничества Армии Сербии с НАТО является поддержка обучения кадров и дотации, позволяющие развивать некоторые новые направления в рамках Армии Сербии. Так, при поддержке США был создан Центр моделирования в Белграде для тренировки с помощью средств имитации, а также Центр обучения сил для участия в многонациональных операциях на базе Юг между Буяновацем и Прешево. В будущем году этот центр получит статус "партнерского", то есть в нем будут проводиться, в том числе, курсы и тренинги для членов НАТО и участников "Партнерства во имя мира". Американцы передали 40 вседорожников HMMWV для центра на базе Юг и предоставили пехотное соединение и технику для инженерного подразделения в рамках Концепции оперативного потенциала.

Одним из видов сотрудничества с НАТО стоит рассматривать и участие Армии Сербии в миссиях ООН, поскольку некоторые сербские соединения включены в более крупные подразделения союза: во временных силах ООН в Ливане силы Армии Сербии входят в состав испанского батальона, а еще один взвод находится в секторе под итальянским руководством. В рамках миссии ООН по поддержанию мира на Кипре взвод Армии Сербии входит в единый батальон со словаками, венграми и украинцами. Кроме того, Сербия углубляет международное сотрудничество, участвуя в миссии ЕС, поскольку лидирующую роль в них играют члены НАТО, а партнерские государства предоставляют лишь ограниченный контингент. В ходе подготовки инженерных подразделений оснащение и обучение ведется при поддержке Америки, которая предоставляется в обмен на участие в одной из многонациональных операций. Также Армия Сербии получила помощь от Дании, Норвегии, Великобритании и так далее.

С восточной стороны к нам поступило шесть истребителей МиГ-29, доставленных из России в Сербию в первое воскресенье октября. Речь идет о сложной договоренности, интересной российским компаниям, которые получат 185 миллионов евро, выделенных для внебюджетной оплаты программы МиГ. Открытым остается вопрос о том, как расценивать эту поставку: как покупку на выгодных условиях или как подарок. Первый "настоящий" подарок большей ценности от Министерства обороны Российской Федерации должен поступить в ближайшее время. В Сербию будут доставлены 30 танков Т-72 и 30 машин БРДМ-2. Единственным подарком, который уже в наших руках, является поставка 10 парашютов Д-10 от ноября 2014 года.

Если говорить о договоренностях исключительно коммерческого характера, то Сербия преимущественно ориентируется на покупки у стран-членов НАТО.

Недавно был реализован договор о покупке девяти вертолетов H145M (шести - для Армии Сербии, и трех - для полиции), а также винтовок FN SCAR-L и другого оружия пехоты. Из России по "коммерческой линии" в июне 2016 года в Сербию поступили два транспортных вертолета Ми-17В-5.

Анализ сотрудничества с НАТО и с Российской Федерацией показывает, что сотрудничество с НАТО значительно более комплексное и глубокое, поскольку включает разные виды взаимодействия в сфере обучения, оснащения и участия в международных мероприятиях.

Однако если верить сербским СМИ, то картина получается совершенно иная. Медиа-сообщество сосредоточено на развитии отношений с Российской Федерацией, и ряд популярных у читателей газет ежедневно формируют представление о том, что Сербия полностью полагается на Россию, поставляющую большое количество вооружений на выгодных условиях.


Александр Радич (Aleksandar Radi)

European Western Balkans, Хорватия
12.12.2017
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