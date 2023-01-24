Венгрия заявила, что не будет препятствовать финансированию ЕС поставок оружия на Украину

При этом глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что его страна выступает за мирное урегулирование ситуации на Украине и против тех решений, которые могут привести "к эскалации конфликта"

БУДАПЕШТ, 23 января. /ТАСС/. Власти Венгрии не будут создавать препятствий для финансирования Евросоюзом поставок вооружений на Украину, хотя не поддерживают такие действия, поскольку считают их вредными. Об этом заявил в понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто, беседуя с журналистами в перерыве совещания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Он подтвердил, что на совещании рассматривался вопрос о выделении из Европейского фонда мира очередного транша на сумму €500 млн для оплаты поставок оружия украинской армии. "Мы не считаем это хорошей идеей, но и не препятствуем выполнению решения Европейского союза об этом", - сказал Сийярто.

Министр отметил, что Венгрия выступает за мирное урегулирование ситуации на Украине и против тех решений, которые могут привести "к эскалации конфликта".