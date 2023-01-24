Лавров заявил, что украинской стороне надо прояснить свою позицию по переговорам с Россией

Как подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, Москва от переговоров не отказывалась

ПРЕТОРИЯ, 23 января. /ТАСС/. Украина могла бы через посредников прояснить, как она видит дальнейшее развитие ситуации и возможные переговоры с Россией. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

"Можно любого посредника попросить, чтобы он прояснил, как себе украинская сторона видит дальнейшее развитие событий. Мы, это говорил и президент [России Владимир Путин], не отказываемся от переговоров. Но те, кто отказывается, должны понимать: чем дольше они отказываются от переговоров, тем сложнее будет найти решение", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, кто мог бы стать посредником в возможных переговорах между РФ и Украиной.

Лавров также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский ранее запретил указом вести переговоры с Россией. Кроме того, глава МИД РФ обратил внимание на заявления западных политиков о том, что время для переговоров между Москвой и Киевом еще не пришло.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры Москвы и Киева сейчас невозможны, поскольку для них нет условий ни де-факто, ни де-юре.