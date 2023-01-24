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РИА Новости

Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну

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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Глава МИД Лавров сообщил о трансформации войны Запада с Россией из гибридной в настоящую

ПРЕТОРИЯ, 23 янв — РИА Новости. Война Запада с Россией уже не гибридная, а почти настоящая, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД ЮАР.

"Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая говорить людям на их родном языке", - сказал он.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
ЮАР
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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1 комментарий
№1
24.01.2023 11:09
Цитата, q
"Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая говорить людям на их родном языке"
Тем актуальней становится необходимость насыщения военных частей ЯБ на данный момент!
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