Запад не смог поставить Россию на колени. И проиграл

Проигрышная ставка

Ошибочные оценки и ожидания вернулись Западу бумерангом, пишет "Печат". Экономический блицкриг не поставил Россию на колени. Там не начались народные волнения, а Путин стал только популярнее. На Западе же стремительно растет инфляция с непредсказуемыми последствиями.

Мирослав Стоянович

Если все в конфликте и около конфликта на Украине, Запад и Россия, и вправду тянули время, то расчет одной из сторон явно оказался ошибочным. Кто же сделал проигрышную ставку и рассчитывал на неверный сценарий? Запад, и я напомню, что с самого начала он вел непосредственную, хотя и формально не объявленную войну против России "до последнего (несчастного) украинца". В конфликт Запад вступил со стратегической идеей и намерением — изнурить и "унизить Россию", а также свалить ее экономическим блицкригом "на колени". (К настоящему времени против Москвы введено около шести тысяч разных санкций, каждая из которых должна быть еще больнее предыдущей). Это делалось для того, чтобы России больше никогда "и в голову не приходило" идти на какую бы то ни было агрессию.

Рассчитывая на такой сценарий, оказавшийся ошибочным, Запад ждал неминуемого "российского поражения на поле боя", взрыва социального недовольства, резкого падения рейтинга Путина и неизбежного путча против "кремлевского тирана". На случай если путча не произойдет, а его инициаторов и подстрекателей высматривали в ближайшем окружении президента, был пущен слух о скором уходе Путина не только из политики, но и из жизни. В политических и медийных кругах, ссылаясь на "надежные источники в спецслужбах", зашушукали о неизлечимой болезни Путина. Это продолжалось до тех пор, пока первый человек в ЦРУ Уильям Бернс не пресек эти спекуляции, сказав: "Путин здоров, даже чересчур".

Страх "русской зимы"

Это заявление еще больше напугало многих на Западе в момент, когда уже стало понятно, что ставка на "разгром агрессивной России" оказалась проигрышной. Российская экономика, несмотря на жесткие и разорительные санкции, не пошатнулась благодаря невероятно выросшим бюджетным поступлениям от продажи энергоносителей. Рубль укрепился, а Путин, здоровый как бык, стал популярен как никогда. Ошибочные оценки и ожидания вернулись Западу бумерангом. Стихает эйфория по поводу помощи Украине. Все очевиднее политическая усталость от "украинской темы". Все реже СМИ делают ее главной новостью. Инфляция в западных странах стремительно растет, превращаясь в тяжелое испытание для правящей элиты. Ее последствия непредсказуемы, и в будущем возможны социальные взрывы. Страх "русской зимы" и острого дефицита энергоносителей уже пробирает до костей, несмотря на знойное лето.

Политические кошмары, которые являются если не прямыми, то уж точно косвенными последствиями украинского конфликта, уже смели с политической арены надменного Бориса Джонсона и "супер-Марио", влиятельного и неудачливого итальянского премьера. Есть повод для беспокойства и у самой мощной европейской двоицы: французского президента и немецкого канцлера. Провал на парламентских выборах сильно "подрезал крылья" Эммануэлю Макрону. Популярность Олафа Шольца тоже ощутимо падает, чего с его предшественниками, правда, конечно, в совсем другие времена, никогда не случалось в самом начале мандата.

Есть еще один факт, который вызывает беспокойство у Запада и разочарование у Киева и слишком раскрученного (сначала он казался искусственным, но успешным медиа-проектом) украинского президента Владимира Зеленского. Дело в том, что непрерывная "накачка" Украины оружием не привела к ожидаемому перелому на поле брани и столь ожидаемому западными СМИ украинскому контрнаступлению. Напротив. Все больше украинских областей переходят под контроль российских сил. Не только на Донбассе. Глава российского МИДа Сергей Лавров уже категорично предупредил о том, что если Запад продолжит накачивать Украину оружием, то неминуемо изменится "география конфликта". Отправляемые современные западные вооружения угрожают безопасности недавно провозглашенных республик на востоке. Эти поставки неизбежно заставят российские силы действовать в ответ, и они продвинутся намного дальше, чем территория Донбасс, и дойдут до запада Украины. Предупреждение и угроза главы российской дипломатии вызвало в западных столицах возмущение и самую разную реакцию. Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок, которая, кстати, "зеленая" не только по партийной принадлежности, назвала предупреждение опытного российского коллеги "пропагандистским блефом". Но Владислав Зубак, процессор международной истории в Школе экономики в Лондоне, предостерегает, говоря, что "риторическое заявление Лаврова Западу нужно понимать так: чем дольше затянутся бои (из-за поставок оружия украинцам), тем больше Россия потребует". И получит.

Ключевой вопрос, который все чаще звучит на Западе, таков: может ли Украина при всей военной и финансовой помощи, которая отправляется Киеву, переломить ситуацию? Недавно СМИ остервенело цитировали слова Бэрри Поузена, профессора политологии из Технологического института Массачусетса, который специализируется на проблематики безопасности. В своей статье, опубликованной в "Форин афферс", он пишет: "Украинские и западные ожидания насчет победы над Россией все больше выглядят фантазиями". По его словам, пришло время для другого перелома — для поисков дипломатического компромисса. Но именно против этого Вашингтон до сих пор всячески сопротивлялся. Вероятно, там по-прежнему царит стратегическая идея о том, что Россию удастся изнурить. Поэтому с той стороны Атлантики не поступило, по крайней мере публично, ни одной мирной и дипломатической инициативы, которая могла бы способствовать не только завершению боевых действий, но и устранению всех проблем между Западом и Россией, в основном и способствовавших конфликту.

Страх возвращения Трампа

Хотя Запад, по крайней мере так выглядит извне, действует монолитно, крепко зажатый в объятьях Вашингтона, все очевиднее разногласия по поводу того, "что же дальше". Вашингтон, Лондон и Варшава радикальны и категоричны. По их мнению, нужно отправлять оружие, чтобы, сколько бы ни продолжалась война, обязательно "победить Россию". В Париже, Берлине и Риме, по крайней мере по-тихому, склоняются к поискам скорейшего решения не только для урегулирования конфликта на Украине, но и для снятия санкций, введенных против России. Ведь они, как бумеранг, возвращаются и накаляют политическую, экономическую и социальную обстановку, создавая угрозу взрыва. Все чаще разгораются дискуссии на эту тему. В одну из таких дискуссий включился и пресловутый Фрэнсис Фукуяма. В интервью с журналистом одного немецкого издания автор "Конца истории" и откровенный русофоб (правда, он горячо поддерживал Алексея Навального, из-за чего ему запрещен въезд в Россию) торопит Украину и Запад, чтобы это лето они использовали для мощного и успешного контрнаступления. Так они "спасут единство и солидарность в западном альянсе". То есть Фукуяму пугает затягивание боев, хотя Вашингтон всячески способствует именно этому. По мнению Фукуямы, вооруженный конфликт может продлиться до президентских выборов в Соединенных Штатах, что в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом стало бы настоящей катастрофой. Как выразился испуганный Фукуяма, возвращение Трампа "решит для России все проблемы". Он уточнил, что Трамп может выполнить свою угрозу насчет выхода Соединенных Штатов из НАТО, тем самым разрушив столь крепкое сегодня единство альянса (республиканцы Трампа, кстати, уже высказались против принятия Финляндии и Швеции), а также единый фронт против Москвы. Поэтому для сохранения единого Запада крайне важно, чтобы Украина вновь взяла под контроль юг страны. Эта часть с морскими портами куда важнее Донбасса…

Российский президент Владимир Путин ставит конфликт на Украине в контекст экзистенциальной борьбы с Западом, исход которой определит мировой порядок. В этом он не одинок. Запад с явным беспокойством тоже следит за формированием контуров этого нового грядущего мирового порядка. Речь не только о все большей интегрированности внутри БРИКС, но и о растущей привлекательности этого образования, на которое приходится 40% мирового населения (Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика), как альтернативы западной системе в глазах других стран Азии, Африки и Южной Америки.

С явным беспокойством на Западе восприняли и визит Владимира Путина в Тегеран на саммит трех глав государств. Иранский президент принимал у себя Путина и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Оксфордский профессор, эксперт по России Марк Алмонд увидел в этом саммите "пугающую перспективу". По его мнению, этот саммит — демонстрация нового антизападного и антидемократического альянса, который охватит территорию от края Восточной Европы до Южно-Китайского моря с Россией-матушкой посредине. Схожее мнение излагается и в "Нью-Йорк Таймс". Там считают, что визит Путина показал, как конфликт на Украине объединяет две региональные державы, изолированные от Европы и Соединенных Штатов, и меняет геополитические расчеты и отношения в мире.

Путин в Тегеране встретился и с иранским духовным лидером Хаменеи. Особое внимание западных СМИ и политических кругов вызвало заявление Хаменеи о поддержке российской спецоперации на Украине. По его мнению, если бы Россия не преградила путь НАТО, который не видит границ, и если бы не остановила его на Украине, то по прошествии какого-то времени война началась бы под крымским предлогом. Поэтому, как предупредил Хаменеи, нужно сохранять бдительность из-за "коварных действий Запада" и "сильных, хитрых" американцев. НАТО без границ и ограничений? Уже высказывалась идея о глобальном военном союзе, который больше не был бы "привязан к географии" (был бы не только трансатлантическим альянсом), а включал бы страны со "схожими культурными, цивилизационными и политическими ценностями". На последнем "историческом" саммите НАТО в Мадриде эта идея обрела конкретные черты и обросла намерениями. На тот саммит впервые пригласили Японию, Австралию, Новую Зеландию и Южную Корею. Но опять-таки, пусть вслух об этом не говорили, география по-прежнему играла роль. Так НАТО отправил недвусмысленное послание Китаю.