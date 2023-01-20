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ТАСС

В Белом доме сообщили, что средства ПВО занимают верхнюю строчку в списке запросов Киева

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/Evan Vucci

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби уточнил, что Вашингтон добивается передачи Украине систем разной дальности

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны занимают первое место в списке запросов Киева на получение оружия от Запада, при этом Вашингтон добивается передачи Украине систем разной дальности. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Противовоздушная оборона <...> все еще находится на верхней строчке списка их запросов в настоящий момент", - сказал он. По словам Кирби, у него "нет сомнений в том", что средства ПВО будут обсуждаться в том числе на заседании контактной группы по вопросам предоставления военной помощи Украине, которое состоится на авиабазе Рамштайн в ФРГ 20 января.

"Мы в курсе того, что средства ПВО остаются приоритетом", - подчеркнул он. "Мы пытаемся сделать так, <...> чтобы предоставить им как можно более разнообразные системы, чтобы у них были различные варианты как малой и средней, так и большой дальности", - добавил Кирби.

Он отметил, что к системам большей дальности относятся, в частности, комплексы Patriot. При этом "Украина не сосредотачивается на какой-то конкретной системе" и рассматривает различные варианты. "Пройдет какое-то время, прежде чем батарея Patriot сможет быть доставлена на Украину, чтобы они могли ее использовать, поскольку подготовка (украинских военных - прим. ТАСС) буквально только что началась", - отметил представитель СНБ.

Власти США сообщили в декабре, что выделяют Украине новый пакет военной помощи на $1,85 млрд, в который впервые войдет батарея Patriot. Позднее Пентагон информировал, что решил организовать обучение украинских военных применению и обслуживанию комплексов Patriot на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл (штат Оклахома).

Москва неоднократно предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Украине. Как заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Patriot станут законной целью ВС России в случае их поставки Киеву. В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркивал, что обучение украинских военных на базе в Оклахоме является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте. 

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