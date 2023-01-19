Этот танк считался одним из лучших в мире. Пока не отправился в Сирию

TNI: уничтоженные в Сирии "Леопарды" не годились для войны с повстанцами

"Леопарды" старой модели 2A4 оказались неэффективны в Сирии, пишет TNI. Эта модель была создана для борьбы с советскими танками. Современные "Леопарды" гораздо более живучи в боях против повстанцев.

Себастьен Роблен (Sebastien Roblin)

Немецкий основной боевой танк "Леопард 2" слывет одним из лучших в мире, соперничая за это звание с испытанными конструкциями вроде американского M1 "Абрамс" и британского "Челленджер 2". Однако эту практически непобедимую репутацию подмочили неудачи на полях сражений в Сирии. В результате Берлин даже втянулся в невиданный по своей неловкости межгосударственный спор с Турцией, партнером по НАТО.

Анкара даже предложила освободить немецкого политзаключенного, если Германия модернизирует турецкие "Леопарды" 2A4 старой модели для турецкой армии — в бою они оказались до неприличия уязвимыми. Однако гнев общественности из-за того, что Турция бросила свои "Леопарды" для уничтожения курдских боевиков в сирийских анклавах Африн и Манбидж, вынудил Берлин заморозить эту сделку.

"Леопард 2" часто сравнивают с современником M1 "Абрамс". По правде говоря, их конструкции имеют схожие характеристики: в том числе вес более 60 тонн, усовершенствованную композитную броню и двигатели мощностью 1 500 лошадиных сил, позволяющие развивать скорость свыше 65 километров в час. Некоторые модели даже имеют одну и ту же 120-миллиметровую пушку 44-го калибра производства компании "Рейнметалл".

Обоим ничего не стоит уничтожить большинство танков российской постройки на средних и дальних дистанциях, на которых им едва ли угрожает ответный огонь из стандартных 125-миллиметровых орудий. Кроме того, у них есть превосходные прицелы с тепловизорами и мощным увеличением, благодаря которым они скорее обнаружат и поразят противника первыми — исторически этот фактор в бронетанковой войне ценится даже выше огневой мощи. На греческих испытаниях движущиеся "Леопарды" и "Абрамсы" поразили 2,3-метровую цель девятнадцать и двадцать раз из двадцати соответственно — против всего лишь одиннадцати попаданий у советского Т-80.

Более скромные различия между двумя западными танками обусловлены национальной философией. У "Абрамса" шумный и прожорливый двигатель мощностью 1 500 лошадиных сил, который запускается быстрее, тогда как дизельный "Леопард-2" может похвастать бóльшим запасом хода без дозаправки. "Абрамс" достиг ряда впечатляющих наступательных и оборонительных характеристик за счет боеприпасов и брони с обедненным ураном — для немцев эти технологии неприемлемы политически. Поэтому более поздние модели "Леопард 2A6" оснащены более скорострельной пушкой 55-го калибра, чтобы компенсировать разницу в пробивной способности, а "Леопард 2A5" получил дополнительный клин экранированной брони на башне, чтобы лучше поглощать огонь противника.

Немецкие принципы касаются и экспорта оружия: Берлин строже подходит к странам, куда он готов поставлять оружие — по крайней мере, по сравнению с Францией, США или Россией. При том, что "Леопард 2" находится на вооружении восемнадцати стран, многие из которых входят в НАТО, Берлин отклонил выгодную заявку Саудовской Аравии на поставку от четырехсот до восьмисот танков из-за нарушений прав человека и особенно ее кровавой войны в Йемене. Тогда саудовцы заказали к своему парку численностью около четырех сотен дополнительные "Абрамсы".

И тут в разговоре всплывает Турция, член НАТО и страна, с которой у Берлина давние исторические и экономические связи. При этом на протяжении своей истории Турция не раз была военной диктатурой и уже несколько десятилетий ведет спорную кампанию против курдских сепаратистов. В начале 2000-х в более благоприятной политической обстановке Берлин продал Анкаре 354 списанных танка "Леопард 2A4". Это был серьезный шаг вперед по сравнению с менее защищенными M60 "Паттон", составлявшими на тот момент костяк бронетанковых войск Турции.

Однако давно муссируются слухи, что Берлин согласился на продажу лишь при условии, что немецкие танки не будут использоваться в противоповстанческих операциях против курдов. О том, была ли такая договоренность действительно достигнута или нет, кипят жаркие споры, но факт остается фактом: "Леопарды" долгое время держали подальше от курдского конфликта. Вместо этого они базировались в северной Турции напротив России.

Однако осенью 2016 года турецкие "Леопарды" из Второй бронетанковой бригады были переброшены к сирийской границе в поддержку операции "Щит Евфрата" — турецкого вмешательства против ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация — Прим. ИноСМИ). До прибытия "Леопардов" порядка дюжины турецких "Паттонов" были уничтожены как боевиками ИГИЛ, так и курдскими ракетами. Турецкие военные обозреватели надеялись, что более прочные "Леопарды" покажут себя лучше.

Модель 2A4 стала последней во времена холодной войны и разрабатывалась для стремительно развивающейся оборонительной войны относительно концентрированными подразделениями против советских танковых колонн, а не для того, чтобы принимать на себя выпущенные из засад самодельные взрывные устройства (СВУ) и ракеты в долгосрочных кампаниях против повстанцев, где каждая потеря становится политическим моментом. У 2A4 сохранилась старая квадратная конфигурация башни, которая обеспечивает меньшую защиту от современных противотанковых ракет, и более уязвимая задняя и боковая броня — опять же это большая проблема в боях с повстанцами, которые могут наступать с любого направления.

Шокирующие доказательства появились в декабре 2016 года, когда стало известно, что многочисленные "Леопарды" были уничтожены в ожесточенных боях за подконтрольный ИГИЛ Аль-Баб — турецкое командование впоследствии назовет этот бой "болезненным". В документе, опубликованном в интернете, сообщалось, что боевики уничтожили десять якобы непобедимых "Леопардов": пять противотанковыми ракетами, два минами или СВУ, один в ходе ракетного или минометного обстрела, а остальные — иными способами.

Фотографии подтверждают уничтожение минимум восьми. На одной изображен "Леопард", подбитый террористом-смертником на бронированном грузовике, начиненным взрывчаткой. У другого начисто снесло башню. Три обломка "Леопардов" видны вокруг больницы близ Аль-Баба вместе с другими турецкими бронемашинами. Судя по всему, они были подбиты СВУ и противотанковыми ракетами АТ-7 "Метис" и АТ-5 "Конкурс" через уязвимую броню днища и бортов.

Несомненно, потерям способствовала сама тактика турецкой армии.Вместо того, чтобы использовать их в составе общевойсковых сил при поддержке пехоты, немецкие танки были развернуты в тылу как средства огневой поддержки дальнего действия, а руководили атаками союзные Анкаре сирийские ополченцы, усиленные турецким спецназом. Брошенные на открытых огневых позициях без адекватной поддержки пехоты и достойного оборонительного периметра, турецкие "Леопарды" подверглись атакам из засады. Столь же неудачная тактика привела к потере ряда саудовских "Абрамсов" в Йемене.

Напротив, более современные "Леопарды" повидали немало боевых действий в Афганистане против повстанцев "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация – Прим. ИноСМИ) — это были главным образом канадские 2A6M (с усиленной защитой от мин и даже плавающими "креслами безопасности") и датские 2A5. Хотя некоторые из них были повреждены минами, все они вернулись в строй, хотя один член датского экипажа получил смертельное ранение в результате атаки СВУ в 2008 году. При этом полевые командиры хвалили танки за мобильность и точную и своевременную огневую поддержку в ходе крупных боевых действий на юге Афганистана.

В 2017 году Германия начала восстанавливать свой танковый парк, создав более мощную модель "Леопард 2A7V", еще более живучую против повстанцев. И теперь Анкара требует, чтобы Берлин модернизировал броню ее "Леопардов", поскольку ее собственный танк "Алтай" (Altay" постоянно задерживается.

Помимо этого турецкие военные требуют модернизировать еще и систему активной защиты, которая может обнаруживать приближающиеся ракеты и фиксировать точку вылета, а также блокировать их и даже сбивать. Армия США недавно одобрила установку на бригаду M1 "Абрамс" проверенных в бою израильских комплексов "Трофи" (Trophy). Между тем производитель "Леопардов" концерн "Рейнметалл" представил собственную систему активной защиты ADATS, которая снизит риск оборонительного огня по своим.

Однако немецко-турецкие отношения резко ухудшились после того, как Эрдоган в августе 2016 года после неудачного военного переворота пустил волну репрессий против тысяч предполагаемых заговорщиков. В феврале 2017 года корреспондент журнала Die Welt Дениз Юджель, имеющий двойное гражданство Германии и Турции, был арестован турецкими властями как курдский шпион. В Германии его задержание встретили с возмущением.

Анкара многозначительно дала понять, что если Германия одобрит модернизацию "Леопардов", то Юджель вернется домой. Хотя Берлин во всеуслышание уверял, что ни за что на такой сговор не пойдет, министр иностранных дел Зигмар Габриэль потихоньку начал склоняться к модернизации в попытке улучшить отношения. Чтобы это не выглядело как шантаж, Габриэль представил сделку как защиту турецких солдат от ИГИЛ.

Однако в середине января 2018 года Турция развернула наступление на курдские анклавы Африн и Манбидж на северо-западе Сирии. Атака была продиктована опасениями Турции, что курдский контроль сирийской границы ускорит создание де-факто государства, которое впоследствии расширится на турецкую территорию. Кроме того, Пентагон признал, что вербует курдов для формирования "пограничной службы безопасности" для продолжения борьбы с ИГИЛ.

Вскоре в социальных сетях появились фотографии, на которых "Леопарды" прорывают курдские позиций в Африне. Сообщалось о нескольких десятках жертв среди гражданского населения. Кроме того, 21 января курдские отряды народной самообороны опубликовали на Ютубе ролик с "Леопардом", якобы подбитым противотанковыми ракетами "Конкурс". Сказать, выбыл ли танк из строя окончательно, невозможно: ракета могла поразить лобовую броню, которая оценивается как эквивалент 590–690 миллиметровой катаной гомогенной брони. Ракеты "Конкурс" бывают двух типов и могут пробить от 600 до 800 миллиметров брони.

Как бы то ни было, депутаты от левых партий Германии, так и от правого Христианско-демократического союза Меркель отреагировали с возмущением, а один депутат даже назвал наступление нарушением международного права. 25 января администрация Меркель объявила, что модернизация "Леопардов" на данный момент не обсуждается. Однако Анкара считает сделку отложенной, а уклончивая риторика Берлина намекает на то, что в политически более подходящее время она может возобновиться.

Себастьен Роблен – магистр Джорджтаунского университета по конфликтологии, бывший сотрудник Корпуса мира в Китае. Работал в сфере образования, был редактором и занимался расселением беженцев во Франции и США. В настоящее время пишет о безопасности и военной истории для сайта War Is Boring.