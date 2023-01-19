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ТАСС

FAZ: промышленность ФРГ может подготовить для Киева до 15 танков Leopard в 2023 году

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Танк Leopard
Танк Leopard.
Источник изображения: REUTERS/ Radovan Stoklasa

По информации издания, в случае принятия решения о поставках Берлин мог бы предоставить Киеву еще 29 Leopard, которые предназначены для Словакии и Чехии и должны быть переданы им в этом году

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Промышленность Германии сможет подготовить 10-15 танков Leopard в 2023 г. для поставок Киеву, если правительство ФРГ в ближайшее время примет соответствующее решение и разместит заказ. Об этом сообщила во вторник газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в отрасли.

В промышленных кругах изданию отметили, что поставки могут быть осуществлены с октября по ноябрь 2023 года, но условием является быстрое поступление заказа. "Мы нуждаемся в решении [правительства ФРГ по поставкам] уже сегодня", - отметил источник газеты. Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что в таком случае германские концерны Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann могли бы, начиная с третьего квартала, поставлять по танку в неделю.

Ранее глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер утверждал, что потребуется год, чтобы подготовить танки для Киева.

По информации издания, в случае принятия решения о поставках власти ФРГ могли бы предоставить Украине еще 29 Leopard, которые предназначены для Словакии и Чехии и должны быть поставлены им в этом году. Однако для этого потребуется согласие правительств обеих стран.

Как ранее сообщило агентство Блумберг, власти Германии на неделе примут решение об отправке танков Leopard Украине. По данным агентства, скорее всего, оно будет положительным. 11 января президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава решила передать Украине роту танков Leopard. Как заявил на брифинге представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, Берлин пока не получал конкретных запросов о реэкспорте танков. Такие поставки нельзя осуществлять без разрешения Германии, которая производит эти танки. 

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Страны
Германия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Компании
Krauss-Maffei
Rheinmetall
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