Немецкая пресса: Германия может передать Украине до 15 танков Leopard, но это связано с определенными трудностями

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Несмотря на отсутствие согласия немецкого правительства на поставку танков Leopard Украине, в Германии все чаще говорят об этом, как уже свершившемся факте. Сейчас на повестке более актуальный вопрос о наличии у ФРГ этих самых танков для передачи Киеву. Рассматривается несколько вариантов, но все они связаны с какими-то трудностями.

Один из вариантов предлагает немецкая оборонная промышленность в лице концернов Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann. Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на источники в отрасли, немецкие концерны моли бы подготовить для Украины от 10 до 15 танков Leopard уже в этом году, но заказ необходимо разместить "уже сейчас". В случае, если немецкое правительство одобрит поставки и быстро закажет танки, то, начиная с третьего квартала этого года два концерна могут выдавать по одному танку в неделю.

Другой вариант, более реальный, но также связанный с трудностями, предусматривает передачу Украине танков, предназначенных Чехии и Словакии. В этом случае Киев может получить до 29 ОБТ Leopard 2A4 уже в этом году, но необходимо согласие правительств этих двух стран, которые довольно длительное время пытались эти самые танки получить.

Вариант с поставкой танков из числа стоящих на вооружении Бундесвера пока не рассматривается, немецкие военные выступают категорически против этого заявляя, что с исправными танками в немецкой армии не все хорошо. В случае, если Киеву будет передаваться бронетехника из действующих частей, боеспособность бундесвера упадет до самой низкой отметки за все последние годы.

Между тем в Киеве продолжают мечтать о создании танковой бригады, оснащенной танками Leopard. Масла в огонь подливает Польша, заявившая о планах создания международной коалиции, способной поставить Украине до ста немецких танков.