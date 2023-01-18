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Военное обозрение

ЮАР собралась провести военно-морские учения с участием кораблей России и Китая

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Источник изображения: topwar.ru

В феврале 2023 года Южно-Африканская Республика проведет военно-морские учения у своего восточного побережья. В них, помимо кораблей ВМС ЮАР, будут задействованы военные корабли ВМФ России и ВМС Китая. Учения под названием «Моси» будут проходить с 17 по 26 февраля 2023 года.

Как пишет западная пресса, проведение маневров с участием российских и китайских сил, да еще на фоне специальной военной операции на Украине, может обострить и без того непростые отношения ЮАР с Западом. В западной прессе любят обвинять существующий в ЮАР политический режим в авторитаризме, выискивать различные негативные тенденции в его деятельности.

Власти ЮАР не желают осуждать действия России на Украине, а также разрешили находящимся под санкциями российским судам швартоваться в южноафриканских портах. Эти действия ЮАР уже вызвали негативную оценку со стороны США, Великобритании и Евросоюза. Как обычно, Запад пытается действовать и через «пятую колонну»: оппозиция ЮАР уже выразила сомнение в целесообразности проведения учений.

Представитель Демократического альянса, находящегося в оппозиции к действующей власти, выразил обеспокоенность тем, что проведение военных учений оттолкнет от ЮАР важных торговых партнеров. Ведь в пятерку важнейших торговых партнеров ЮАР вплоть до настоящего времени входят именно западные страны.

Однако, что касается России и Китая, то эти страны десятилетиями оказывали поддержку народу ЮАР в борьбе против апартеида. Власти страны это прекрасно помнят и понимают, что если говорить о партнерстве, основанном на равноправии, то оно возможно отнюдь не с западными государствами. Кроме того, ЮАР заинтересована в развитии потенциала своих военно-морских сил, а сотрудничество с Россией и Китаем - прекрасный способ диверсифицировать и поставки вооружений, и процесс подготовки личного состава экипажей кораблей ВМС.

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Великобритания
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ЮАР
Проекты
Военные учения
Евросоюз
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