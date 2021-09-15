Рычание медведя: Путин наблюдает за масштабными военными учениями, проходящими рядом с границами Европы (Daily Mail, Великобритания)

Россия проводит крупнейшие за последние годы военные маневры, чем не на шутку напугала соседей. Например, теперь Украина рассуждает о возможных «1000 километрах дополнительной опасности». «Учения или репетиция?», «А может, будет лучше, если нами Путин станет руководить?» — задаются вопросами читатели Daily Mail.

- В маневрах участвует самый большой в мире корабль на воздушной подушке и тысячи десантников

- Военные учения "Запад-2021" проходят на девяти полигонах по всей России; завершиться они должны 16 сентября

- Это совместные учения, в которых принимают участие Белоруссия, Индия, Армения, Казахстан, Киргизия и Монголия

- Такая демонстрация силы вызывает обеспокоенность в соседней Украине, у которой общая граница с Россией и Белоруссией

Сегодня российский президент Владимир Путин наблюдал за масштабными военными учениями, проходящими рядом с границами Европы. Среди прочего, сценарий учений предусматривает высадку морского десанта с самого большого в мире корабля на воздушной подушке.

В учениях в Калининграде принимают участие примерно 2 000 военнослужащих и более 200 единиц боевой техники. В ходе учений войска штурмуют береговые укрепления в Калининградской области, которая находится на границе с Евросоюзом.

Путин наблюдал за ходом учений, проводимых совместно с Белоруссией, Арменией, Индией, Казахстаном, Киргизией и Монголией, на полигоне Мулино в Нижегородской области в качестве Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ.

Совместные военные учения проходят на девяти российских полигонах, в том числе на Балтике, и на пяти белорусских, что вызывает тревогу у Украины.

Кадры из Калининградской области показывают масштабные учения с высадкой десанта, в которых участвуют корабли Балтийского и других флотов, в том числе, самый большой в мире корабль на воздушной подушке проекта "Зубр".

Этот корабль, разработанный еще в Советском Союзе, предназначен для переброски по морю и высадки на берег штурмовых подразделений. Он также может перевозить и устанавливать морские мины.

Всего в мире существует 10 таких кораблей: два в составе ВМФ России, четыре - в ВМС Греции и четыре - в китайских ВМС.

Перед высадкой десанта отряд ударных кораблей провел артподготовку, подавив оборону условного противника на побережье. Высадку десантников и морских пехотинцев поддерживали многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Балтийского флота Су-24.

На другом видео показаны действия российских ударных вертолетов в ходе крупномасштабных учений "Запад-2021" с участием 200 000 военнослужащих, цель которых продемонстрировать боеготовность российской армии Западу и соседней Украине.

"Вертолетная карусель" с участием Ми-35 и Ми-24 имеет целью наносить непрекращающиеся огневые удары по системам связи, пунктам управления и путям сообщения в районах, занятых условным противником.

По плану учения должны завершиться 16 сентября, однако Россия уже объявила, что ее войска вернутся на свои базы не раньше середины октября. Об этом заявило российское Министерство обороны, не объясняя причин такой задержки.

Эти крупные учения и заявления о сближении России и диктатуры Белоруссии напугали Украину. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил: "Отрабатываемый сценарий создает серьезные риски [для Украины]. Мы понимаем, что, если Россия так или иначе поглотит Белоруссию, у нас появится 1 000 километров дополнительной опасности для нашего суверенитета и территориальной целостности".

Его предшественник Павел Климкин отметил, что Россия стремится почти полностью окружить Украину своими войсками, и призвал власти обратиться за помощью к НАТО.

Учения проходят на огромной территории от Балтийского моря до границ Украины. Отдельные учения проводятся в Арктике.

В ходе арктических учений в высоких широтах российская атомная подводная лодка "Орел" произвела пуск противокорабельной крылатой ракеты "Гранит" в Баренцевом море, закрыв район проведения маневров для гражданских судов.

Комментарии читателей

backchat, Австралия

В проводимых Россией советских учениях принимает участие Индия. Очень странно. Австралия только что договорилась с Индией об укреплении военных связей и о подключении Индии к австралийским военным играм. НАТО и Запад должны проявлять осторожность в отношении Индии и Австралии, поскольку они, видимо, вступают в союз с советскими войсками, которые настроены враждебно к Западной Европе.

Aphrodite4574

Этот маленький человечек только встает в позы. Жаль, что он не тратит деньги страны на ее обнищавший народ.

not happy

А мы не можем даже делать исправные бронемашины или корабли, способные действовать в холодных водах. Мы строим авианосец за миллиард фунтов, на котором всего шесть самолетов, и берем авианосцы в аренду у США. Мы сокращаем свои вооруженные силы, а новым управленцам из министерства здравоохранения платим по 250 000 фунтов в год и даже больше. Борис, здесь что-то не так. Путин над нами смеется.

vrd291247

Большой корабль - большая мишень.

ken613

Не будем забывать, несмотря на всю российскую мощь, талибы вышвырнули русских из Афганистана.

Reginald Bowler

Американцев они тоже вышвырнули.

Bronxbear

Путину не нужен гигантский корабль на воздушной подушке для высадки на нашем берегу. Ему достаточно спросить 14 000 нелегальных иммигрантов, как они это сделали.

napalm_facepalm

Очень круто, но не очень страшно. НАТО в пять раз сильнее. Путину просто надо отвлечь внимание населения.

saintsmanmike1

Как жаль, что одна из этих ракет не сбилась с курса и не взорвала весь этот наблюдательный пункт.

theliberal2016

Страна, защищающая свою территорию.

Agree with you

Страна, где правят гангстеры-миллиардеры.

Pcr1

Вау, какой огромный корабль на воздушной подушке. А Трамп считает, что Россия будет копировать оставленное в Афганистане оружие. Идиот.

Вы посмотрите, Влад делает то, что делаем мы, - проводит учения вдоль границы.

BD1955

Они наверняка платят своим солдатам гроши с учетом того, что ВВП у России как у Италии.

Bad Ben

Россия самая агрессивная страна в мире - нападала или пыталась напасть абсолютно на всех своих соседей.

Olgaelmes

Точно так же, как Англия (Шотландия, Уэльс, Ирландия, Франция), Германия и многие другие страны. Не говоря уже о США, которые пытались захватить страны, находящиеся очень далеко от их границ.

brown bess

Русские - крутые и серьезные ребята. Среди них нет пугливых нытиков.

f.clarke

Учения или репетиция?

Viewpoint

А может, будет лучше, если нами Путин станет руководить?

Уилл Стюарт (Will Stewart)