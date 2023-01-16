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ТАСС

Рогозин сообщил, что боевой робот "Маркер" пройдет испытания в зоне СВО

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РТК "Маркер"
РТК "Маркер".
Источник изображения: © Фонд перспективных исследований

"Маркер" уже испытан в качестве системы охраны космодрома Восточный

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Боевая робототехническая платформа "Маркер" будет испытана в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

"Маркер" уже испытан в качестве системы охраны космодрома Восточный, обеспечивая контроль периметра его безопасности. Теперь ему (точнее, им - таких машин будет несколько) предстоит пройти боевое крещение на Донбассе", - заявил Рогозин.

Робот является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника" (разработчик антропоморфного робота "Федор").

"Робот "Маркер" обладает техническим зрением и автоматической системой управления, в условиях радиоэлектронной борьбы работает автономно, самостоятельно выполняя боевую задачу, обеспечивая целеуказание объектов врага на расстоянии не менее 15 км, а также отбирая по приоритетам вражеские цели, находящиеся в зоне поражения его собственными огневыми средствами", - рассказал Рогозин.

Руководитель центра "Царские волки" также сообщил, что возглавляемая им инспекторская группа занимается организацией испытаний нового робота. "О результатах расскажу", - подчеркнул он. 

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