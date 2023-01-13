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ТАСС

Шеф Пентагона считает, что страны Запада едины в вопросе поддержки Киева

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Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Польшу
Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Польшу.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Ллойд Остин отметил, что Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Страны Запада на предстоящем заседании своей контактной группы, занимающейся координацией поставок военной помощи Украине, обсудят нынешние и будущие потребности Киева. Как заявил в среду шеф Пентагона Ллойд Остин, США и их союзники едины в деле поддержки Украины, раскола в этом вопросе нет.

"Мы намерены провести в Германии на следующей неделе очередную встречу контактной группы по Украине <...>, чтобы обсудить, каковы потребности Украины сейчас и что им нужно для достижения успеха в дальнейшем", - сказал он на пресс-конференции по итогам состоявшейся в американской столице встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств Соединенных Штатов и Японии.

"Вы слышали, как мы снова и снова говорили, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Из того, что я слышу от наших союзников и партнеров, [я делаю вывод, что] они придерживаются того же мнения. Так что мы по-прежнему едины в наших усилиях", - добавил Остин.

По его словам, Запад делает все возможное, чтобы обеспечить Украину потенциалом, позволяющим добиться успеха в "усилиях по защите <...> суверенной территории". При этом Остин охарактеризовал боевые действия в районе Соледара как "достаточно ожесточенные". По его версии, говорить о переходе Соледара под контроль российских сил преждевременно. "В данный момент мы не может подтвердить эти публикации", - утверждал Остин.

Между тем в ночь на 11 января российский предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар, за который в последние дни шли бои, взят под контроль бойцами ЧВК "Вагнер" и что в центре города образован котел, в котором ведутся бои. В среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что российские войска блокировали Соледар с севера и юга, идут бои в городе. Военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал ТАСС, что во взятом под контроль российскими силами Соледаре могут оставаться до 500 украинских военнослужащих. 

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