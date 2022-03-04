«Наемники и добровольцы нужны, когда своих сил не хватает»

Минобороны РФ вызвало военного атташе Хорватии из-за наличия наемников на Украине

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал, что военная разведка США развернула «агитационную кампанию для набора наемников, которые будут направлены на Украину». Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что первые из 16 тысяч иностранных добровольцев "едут защищать нашу свободу». «Газета.Ru» разбиралась - кто это может быть.

«Военной разведкой США развернута масштабная агитационная кампания по набору контрактников ЧВК для отправки на Украину. В первую очередь вербуются сотрудники американских ЧВК «Акэдеми», «Кьюбик» и «Дин корпорейшн», - заявил Владимир Конашенков на брифинге.

Конашенков добавил, что Министерство обороны России вызвало военного атташе Хорватии. По информации российского оборонного ведомства, на Украину прибыли наемники из этой страны. «Только на минувшей неделе через Польшу прибыло около 200 наемников из Хорватии, которые влились в один из батальонов националистов на юго-востоке Украины. Сегодня в Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве», - рассказал Конашенков.

Ранее Владимир Зеленский объявил о создании «Интернационального легиона обороны», в который приглашают вступить иностранцев. Кроме того, Зеленский объявил о введении безвизового режима для тех иностранцев, кто изъявят желание воевать на стороне официального Киева.

«Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в нашу страну, первые из 16 тысяч едут защищать нашу свободу», - сказал Зеленский в видеообращении.

В ряде европейских СМИ сообщалось, что пополнить ряды украинской армии якобы выразили желание граждане Великобритании, Франции, США и еще нескольких стран. Накануне сейм Латвии разрешил своим гражданам служить в украинских войсках.

Однако далеко не все правительства западных стран готовы разрешить своим гражданам уезжать на Украину для участия в военных действиях.

Так, французский телеканал TF1 Info сообщил, что во Франции задержаны 14 военных украинского происхождения из Иностранного легиона. Они подозреваются в попытке присоединиться к конфликту на Украине. Сообщается, что сейчас в Иностранном легионе Франции числятся 700 военных украинского происхождения. С начала конфликта на Украине действует протокол: они могут уйти в отпуск, чтобы навестить семью в приграничных районах соседних с Украиной стран, но не должны возвращаться на родину.

2 марта официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что не рекомендует гражданам Соединенного Королевства отправляться воевать на Украину.

При этом ранее глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что власти Великобритании поддерживают призыв президента Украины Владимира Зеленского к иностранцам приезжать на Украину и «бороться с Россией».

Как сообщает японская газета «Санкэй», сотрудники украинского дипломатического ведомства в Японии удалили сообщение о принятии в украинский «Интернациональный легион обороны» желающих участвовать в боевых действиях на Украине граждан Японии.

Однако, препятствовать выезду граждан для участия в боевых действиях на территории Украины не планируют власти Германии. Ее граждане могут отправиться в зону конфликта и участвовать в нем как на стороне Украины, так и на стороне России. По возвращению в Германию они не будут преследоваться в судебном порядке. Об этом сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на ответ Министерства юстиции ФРГ. Издание отмечает, что власти при этом намерены «предотвратить выезд из страны на Украину экстремистов».

«Иностранные наемники или, если угодно, добровольцы - это идеальный вариант для Киева, но он вряд ли реализуется. Естественно, что многие страны не хотят отправлять наемников. Потому что они хоть и не государственные солдаты, но граждане своих стран: в случае их пленения может возникнуть ситуация, когда какой-либо стране придется обращаться к России, чтобы вызволять их из плена. Они этого не хотят», - рассказал «Газете.Ru» программный директор клуба «Валдай», профессор МГИМО и РАН Олег Барабанов.

Он подчеркнул, что вряд ли возможно наложить тотальный запрет и «те радикалы, которые захотят участвовать в этих событиях, найдут способ доехать до Украины, из Европы - точно».

«С 2014 года на стороне Украины против Донбасса воевало значительное количество наемников из стран Европы - к примеру, поляков. Точное количество неизвестно. В самом факте прибытия наемников нет ничего нового. Наемники будут. Однако, вероятно, в значительно меньших масштабах, чем 16 тысяч»,

- считает эксперт.

По словам бывшего начальника 4-го управления Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, контр-адмирала Михаила Чекмасова, попытка привлечь иностранцев является свидетельством того, что для ВСУ ситуация становится «все более опасной и критической».

Он подчеркнул, что платят наемникам гораздо больше, чем солдатам регулярной армии. «Наемники и добровольцы нужны, когда своих сил не хватает. Получается, что ВСУ уже не способны воевать, и при этом Киев призывает наемников, которым собирается платить в разы больше», - считает Чекмасов.

Ирина Альшаева