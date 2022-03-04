Окружённые силы: крупная украинская группировка под угрозой уничтожения

На седьмой день спецоперации Минобороны России объявило о создании штаба гуманитарного реагирования и впервые обнародовало потери

К исходу седьмого дня военной операции на Украине подразделения ЛНР окружили Лисичанск, что поставило под угрозу крупную группировку ВСУ на этом направлении. По словам экспертов, такой маневр предпринят, чтобы избежать боев в городе. В российском военном ведомстве подчеркивают, что предпринимают меры для обеспечения безопасности мирных жителей. 2 марта было объявлено о создании штаба по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине. Колонны с необходимой помощью уже сформированы. В тот же день Минобороны РФ впервые обнародовало потери: 498 погибших и 1597 раненых российских военнослужащих.

Идут бои

Войска ДНР и ЛНР 2 марта продолжали наступление в Донбассе. По данным российского военного ведомства, передовые отряды ДНР вошли в Приморское, Приазовское, Шевченко и Бердянское. Идут бои в Волновахе. Подразделения российской группировки взяли под контроль населенные пункты Попово, Новгоровка, Новомихайловка, Любимовка.

Подразделения Луганской народной республики установили контроль над населенными пунктами Красный Лиман, Торское, Кременная, Варваровка, Боровеньки. Тем самым они охватили Лисичанск, где находится один из последних крупных узлов сопротивления ВСУ на этом направлении.

— Обходной маневр на Кременную ставит под угрозу всю сосредоточенную в Северодонецке и Лисичанске группировку ВСУ и Нацгвардии, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Она оказалась под угрозой окружения в одном большом котле. Самое разумное решение для нее будет отступить из этих городов на запад или сдаться. Силы ЛДНР специально предприняли такой маневр, чтобы не вступать в тяжелые уличные бои, которые могут привести к большим разрушениям в этих населенных пунктах. Нельзя забывать и про химзавод «Азот» под Северодонецком, где есть запасы опасных химикатов, включая аммиак. Боевые действия рядом с ним могут создать угрозу для всей окружающей территории. Поэтому украинские силы пытаются вытеснить оттуда, а не уничтожить в боях.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko Источник изображения: iz.ru

2 марта Минобороны РФ привело первые данные о потерях.

— 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения, — объявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Операция проходит на пересеченной местности — в таких условиях всегда достаточно большие потери, рассказал «Известиям» президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

— Можно было бы вести боевые действия в том же Киеве, как этот делали наши американские партнеры в Сирии — просто накрыли бы все позиции реактивными системами залпового огня и все, — отметил он. — Мы же создали гуманитарные коридоры для мирного населения. Более того, они были созданы в том числе и для военнослужащих Украины. Это делалось, чтобы они ушли, а нам бы не пришлось накрывать позиции РСЗО. Другой тип войны — это проутюжить все, а потом пустить пехоту. Если стоит задача минимизировать потери среди мирного населения, риски для своих войск серьезно возрастают. Также не стоит забывать, что в Донбассе были сосредоточено очень много РСЗО, которые работают по площадям, там дислоцированы жесткие националистические батальоны.

Гуманитарное реагирование

Как рассказали в военном ведомстве, российские войска полностью взяли под контроль Херсон. «Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме» — сказал генерал Конашенков.

В Минобороны подчеркивают, что российские военные принимают меры, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей Украины. 2 марта ведомство объявило о создании штаба по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине. Минобороны заверило, что на территории, подконтрольной российским войскам, никто из жителей Украины не останется без еды, воды и средств первой необходимости. Россия уже сформировала гуманитарные колонны для помощи людям.

С территории Украины в Россию эвакуировано уже более 140 тыс. человек, в том числе более 39 тыс. детей. Кроме того, из Киева в безопасности смогли эвакуироваться профильные структуры ООН, а из Мариуполя — сотрудники посольства Греции.

Военные РФ работают над созданием гуманитарных коридоров, по которым люди смогут уйти из городов, оказавшихся в зоне боевых действий, сообщили в ведомстве.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko Источник изображения: iz.ru

— Националистические батальоны, разместившие бронетехнику и артиллерию, включая реактивные системы залпового огня, в жилых кварталах, готовят провокации, прикрываясь мирными жителями, — сказал Конашенков.

По данным ведомства, в Мариуполе боевики националистического батальона «Азов» ночью заминировали завод «Азовсталь», где продолжают работать люди. Они не знают, что в случае прорыва обороны города предприятие с людьми планируют взорвать.

— Обращаю внимание, что все мирные жители, желающие покинуть Мариуполь, в целях безопасности могут выходить в восточном направлении по дороге Мариуполь – Широкино. Никаких препятствий для выхода мирного населения российские военнослужащие не оказывают, — сообщил представитель Минобороны РФ.

В ДНР 2 марта сообщили, что в мариупольской школе №34 принудительно удерживается более 60 человек, из которых половина женщины и дети. Туда привозят всех гражданских, которые пытались покинуть город по предоставленным гуманитарным коридорам. А преподаватели Приазовского государственного технического университета предупредили, что нацисты из «Азова» начали минировать здание заведения и его окрестностей.

Больше оружия?

Страны Европы продолжают направлять на Украину вооружение и ресурсы. А после заявления президента Украины Владимира Зеленского о формировании интернациональной бригады добровольцев на его призыв откликнулись сотни желающих из разных стран.

При этом украинские власти подчеркнули, что визовые требования для иностранных бойцов-добровольцев временно отменяются. Японская Mainichi Shimbun сообщает, что 70 японцев, в числе которых 50 бывших членов японских сил самообороны, подали заявления о приеме в добровольцы.

Ранее британский министр иностранных дел Элизабет Трасс заявила, что «абсолютно поддержит» британских добровольцев, желающих отправиться на защиту Украины. «Это то, что люди должны решить для себя», — сказала она. Однако премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что те, кто отправится воевать на Украину, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с британскими законами о терроризме. Советник Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил, что к 27 февраля был сформирован первый иностранный легион для добровольцев из других стран, которых, по его словам, «очень много».

По словам собеседника американского журнала Vice, граждане ряда стран, в том числе США, сейчас изучают способы попасть на Украину для участия в боях. Сообщается, что на ее территорию уже прибыли пехотинцы, которые прошли военную подготовку в подразделениях Французского иностранного легиона, бойцы ЧВК Academi и Forward Observations Group.

Фото: REUTERS Источник изображения: iz.ru

По сообщениям шведских СМИ, сотни шведов заинтересованы в том, чтобы воевать в интернациональной бригаде Украины. 3 марта туда отправляются первые шведские добровольцы, которых по прибытию поместят в англоязычную группу.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад направляет Украине вооружение «бесконечным потоком» и планирует в ближайшие часы увеличить поставки.

США ранее выделили Украине $350 млн в качестве военной помощи, а также уже отправили ПЗРК Stinger, Германия на данный момент направила 5000 касок для украинской армии, 500 Stinger и 1000 Panzerfaust-3, Польша — колонну боеприпасов, Франция уже предоставляет оборонительную военную технику, Словения заявила об отправке на Украину винтовок, боеприпасов и касок.

В целом, готовность передать Украине вооружение и предоставить финансовую помощь выразили больше 30 стран.

Роман Крецул

Богдан Степовой

Андрей Федоров