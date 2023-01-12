Президент России установил главе Минпромторга срок для подсчета заказов на военные и гражданские самолеты

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Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин из Ново-Огарево в режиме видеоконференции провел первое в этом году совещание с членами правительства России. На нем глава государства дал чиновникам кабмина ряд важных поручений, в том числе касающихся развития военной и гражданской авиапромышленности страны.

После начала спецоперации, усиления западных санкций и фактического эмбарго на поставку и обслуживания импортной летной техники, включая комплектующие, со стороны США и ЕС, ускоренное развитие отечественной авиационной отрасли находится на особом контроле российского президента. И, судя по всему, темпы Путина явно не устраивают.

Так, заслушав доклад вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова по выполнению поручений в части реализации долгосрочных программ обновления парка воздушных судов и водного транспортного флота, президент потребовал сократить сроки планирования производства военных и гражданских самолетов. Путин поручил Мантурову совместно с Минобороны в течение месяца завершить работу по оформлению заказов по воздушным судам на предприятиях.

Квартала какого-то, о чем мы говорим? Мы что не понимаем, в каких условиях мы живем? Я вас прошу в течение месяца эту работу закончить, ладно?

— потребовал президент РФ, подчеркнув, что российские производители до сих пор не могут спланировать объемы производства авиатехники на 2023 год.

Глава государства потребовал в первую очередь в указанный срок разобраться, сколько необходимо гражданских судов, а сколько военных для размещения заказов на производственных предприятиях авиаотрасли в 2023 году:

Вот эти 2 700 воздушных судов, включая вертолеты. Нужно отработать вместе с Минобороны, чтобы было четко понятно и ясно, сколько закажет военное ведомство, а сколько будет гражданских судов.

Вице-премьер Мантуров пообещал президенту «сделать все возможное с коллегами из экономического блока», но такая неточная формулировка Путина явно не устроила. Глава государства еще раз подчеркнул, что эту работу следует выполнить не позднее месячного срока. Более того, российский президент в целом остался недоволен работой кабмина по оформлению заказов на производство воздушных судов в текущем году и вновь потребовал срочно навести порядок в этом вопросе.

Есть

— по-военному четко ответил Мантуров.