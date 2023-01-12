Корабль "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" запустят к МКС 20 февраля

Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Госкомиссия приняла решение провести запуск космического корабля "Союз МС-23" к Международной космической станции 20 февраля без экипажа, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Госкомиссия приняла решение провести запуск космического корабля "Союз МС-23" 20 февраля 2023 года в беспилотном режиме с доставкой грузов на Международную космическую станцию", - сказал Борисов журналистам по итогам заседания госкомиссии по ситуации с кораблем "Союз МС-22" на МКС.

По его словам, беспилотный полет обеспечивает необходимую надежность с учетом положительной статистики и корабль может быть отправлен на станцию в более ранние сроки.

"После возникновения нештатной ситуации с кораблем "Союз МС-22" на станции, обсуждались два варианта запуска корабля "Союз МС-23" - в пилотируемом режиме с одним космонавтом или беспилотном режиме", - сказал глава госкорпорации.

Борисов сообщил, что пилотируемый полет с одним космонавтом требует доработки корабля, выпуска документации, дополнительной тренировки космонавта и возможен не ранее начала марта.

15 декабря 2022 года "Роскосмос" сообщил об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции.

Сообщалось, что после повреждения температура в приборно-агрегатном отсеке корабля достигла плюс 40 градусов, а в жилом - плюс 30. По данным "Роскосмоса", изменения температурного режима не критичны, и необходимости в экстренной эвакуации космонавтов нет.

19 декабря 2022 года глава "Роскосмоса" заявил, что предварительный осмотр корабля "Союз МС-22" показал наличие отверстия 0,8 мм в системе охлаждения, из-за которого произошла разгерметизация.

В экипаж корабля "Союз МС-22" входят космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио.