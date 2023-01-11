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Интерфакс-АВН

Пашинян: учения ОДКБ в Армении в 2023г проводиться не будут, в нынешней ситуации это нецелесообразно

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Военный во время учений ОДКБ в Армении
Военный во время учений ОДКБ в Армении.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Ереван. 10 января. ИНТЕРФАКС - Армения считает нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории страны в 2023 году, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Министр обороны Армении проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении. По крайне мере, в этом году такие учения в Армении не пройдут", - сказал Пашинян на пресс-конференции во вторник.

1 января 2023 года Минобороны РФ заявило, что подразделения Сухопутных войск России в новом году примут участие в миротворческом учении ОДКБ в Армении.

"За пределами Российской Федерации будет проведено совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023" на территории Армении", - говорилось в сообщении российского военного ведомства.

23 ноября 2022 года в Ереване Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении.

Как сообщала пресс-служба правительства, выступая на сессии СКБ ОДКБ, Пашинян заявил о важности политической оценки Организацией действий Азербайджана против Армении. "Политическая оценка необходима, прежде всего, с моральной точки зрения, так как это должно быть логическим проявлением союзнических отношений. Конечно, это важно и с точки зрения восстановления территориальной целостности нашей страны, но это стремление само по себе не означает военного вмешательства", - заявлял Пашинян.

Кроме того, в начале декабря Пашинян заявил, что для него непонятно, какую конкретно помощь предлагала ОДКБ республике в связи с вторжением азербайджанских войск на территорию Армении.

"На заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване 23 ноября мы ожидали зафиксировать зону ответственности ОДКБ. Это принципиальный вопрос для построения правильных отношений. Второе ожидание было связано с четкой политической оценкой произошедшего (вторжение ВС Азербайджана на территорию Армении - ИФ)", - сказал Пашинян в парламенте в рамках "правительственного часа".

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