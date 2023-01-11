Аналитик RAND Corporation назвал главные преимущества перспективного эсминца нового поколения DDG(X) ВМС США

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В настоящее время Военно-морские силы США приступают к реализации программы по созданию эсминцев следующего поколения DDG(X), которым предстоит заменить эсминцы DDG. Как утверждает военно-морское командование США, эсминцы DDG Arleigh Burke исчерпали свои возможности и должны быть постепенно заменены новыми военными кораблями.

Изданию Naval News подробности о программе эсминца нового поколения DDG(X) раскрыл аналитик RAND Corporation, директор Института безопасности цепочек поставок, капитан ВМС США в отставке Брэдли Мартин. Военный эксперт характеризует перспективный корабль DDG(X) как крупный надводный боевой корабль, очень важный для решения многих задач американского военного флота.

В настоящее время технические специалисты исследуют возможности новых конструкций корпуса корабля. Поскольку конструкция DDG-51 существует с 1980-х годов, возникла потребность в обновлении конструкции корпуса, учитывая современные реалии.

По мнению доктора Мартина, перспективный корабль обязательно должен обладать возможностями для вертикального пуска, как можно большее количество оружия и ячеек для ракет. Также корабль должен предусматривать и возможность размещения на борту гиперзвуковых ракет, что он отнёс к одному из основных преимуществ. К основным функциям перспективного корабля Мартин относит задачи противолодочной, противоракетной и противовоздушной обороны, при этом последние две задачи являются более приоритетными, чем противолодочная борьба.

Главными преимуществами перспективного корабля по сравнению с уже существующими эсминцами должны быть: обладание оружием большей дальности, лучшие интегративные возможности, системы вертикального пуска. Очень важно, чтобы корабль был устойчивым, простым в обслуживании.

Для ВМС США может быть построено около 40 подобных кораблей, считает военный эксперт. В любом случае, количество новых кораблей будет меньшим, чем количество кораблей предыдущего типа DDG-51, считает Мартин. Отдельно встанет вопрос об укомплектовании новых кораблей персоналом и подготовке личного состава. Сейчас ВМС США, как и другие виды американских вооруженных сил, испытывают определенные проблемы и с комплектованием, и с технической квалификацией рекрутов.

В любом случае, появление таких кораблей на вооружении ВМС США жизненно необходимо, считают американские аналитики. Особенно важной будет их роль на фоне нарастающей конкуренции с Китаем в Тихоокеанском регионе. Сейчас все упирается в финансовую составляющую: в ноябре 2022 года аналитики Бюджетного управления Конгресса США оценили стоимость каждого перспективного эсминца в 3,4 миллиарда долларов. То есть, на реализацию плана по строительству 47 кораблей к 2052 году уйдет более 146 млрд долларов.