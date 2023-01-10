Кулеба заявил, что ни одна из стран Запада не предоставила Украине достаточно помощи

При этом глава МИД Украины отметил, что страна благодарна партнерам за их военную помощь

КИЕВ, 9 января. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что ни одна из западных стран не предоставила Киеву достаточно помощи.

"Украина благодарна партнерам за их военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: никто не сделал достаточно", - написал он в понедельник в своем Twitter.

В последнее время западные страны наращивают предоставление Киеву военной помощи. 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский по приглашению американского лидера Джо Байдена прибыл в Вашингтон, впервые покинув Украину с 24 февраля. К его визиту было приурочено объявление о новом пакете военной помощи от США на сумму $1,85 млрд. В него впервые была включена батарея ПВО Patriot. 4 января Зеленский после разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что Киев получит от Парижа легкие танки и бронемашины. А 5 января по итогам телефонных переговоров Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца стороны распространили совместное заявление, в котором сообщалось, что администрация США намерена поставить Украине американские боевые машины пехоты Bradley, а Германия - Marder.

6 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подвел итоги предоставления Киеву финансовой помощи. По его данным, за 2022 год Киев получил от западных партнеров более $27 млрд. При этом наибольшую поддержку оказали США (свыше $11 млрд).