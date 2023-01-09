Макрон нарушил военное табу по Украине

Politico: Украина впервые получит разработанные на Западе легкие танки

Франция решила первой передать Украине бронетехнику, но ее машины оказались старыми и слабо бронированными, пишет Politico. Украина была бы согласна на танки Leclerc, но вот их-то "свободных" для поставки во французских арсеналах нет.

Клеа Колкатт (Clea Caulcatt)

Франция, Германия и США договорились об отправке бронетехники в зону боевых действий.

Париж. Ведущие западные державы, наконец, решили направить на Украину бронетехнику. Киевское руководство давно просило об этом шаге, который, как оно надеется, даст серьезный импульс в сражении ВСУ с войсками Владимира Путина.

Все началось в среду, когда Эммануэль Макрон объявил, что отправляет на Украину легкие колесные танки AMX-10 RC. Макрон решил "усилить помощь" в ответ на "потребности, выраженные Украиной", заявил французский президент.

Французское решение стало "первым случаем поставки на Украину танка западной разработки. Это важно в символическом смысле", — сказал Франсуа Хейсбург, старший советник по Европе в Международном институте стратегических исследований (IISS).

Это заставляет и другие страны последовать их примеру. В среду президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Францию за АМХ-10 и призвал других союзников тоже предоставить Украине танки и другое тяжелое вооружение.

"Нет той рациональной причины, по которой Украина до сих пор не получила западные танки", — сказал он.

Через несколько часов Германия и США объявили о своих действиях.

Германия предоставит боевую машину пехоты Marder, говорится в совместном заявлении Берлина с США, которые отправят Украине БМП Bradley.

Но парадокс заключается в том, что ни одна из этих современных западных боевых машин не нужна Украине. На самом деле Киев желает заполучить от Запада ультрасовременный французский танк Leclerc, немецкий Leopard или американский M1Abrams, которые более мобильны, точны в огне и имеют большую дальность стрельбы по сравнению со старыми советскими танками. Вместе с тем, эти шаги западных стран говорят о том, что вопрос о поставке Украине танков больше не является "табу".

Согласно заявлению, сделанному в четверг, Берлин также присоединится к США в деле передачи Украине батареи ПРО Patriot американского производства, в результате чего количество батарей этих ЗРК у Киева увеличится до двух после того, как Белый дом объявил своей поставке в прошлом месяце.

Хотя Великобритания еще не взяла на себя аналогичные обязательства, министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли заявил после встречи со своим немецким коллегой Анналеной Бербок: "Мы поставляем Украине военную технику, способную нанести решающий... удар по российским целям на большом расстоянии".

"Мы продолжим говорить с украинцами о том, что им нужно для следующего этапа их обороны, и мы продолжим работать с нашими международными партнерами, чтобы обеспечить это. Танки вполне могут быть частью этой программы. Откуда они будут поступать, какие союзники и какие конкретно их типы будут предоставлять — это то, над чем мы, конечно же, работаем в координации друг с другом".

Создан для поля боя

Хотя за последние недели линия фронта на Украине не сильно изменилась, в европейских столицах внимание теперь сосредоточено на том, что произойдет на полях боев дальше.

Во Франции считают, что это может быть "возможное российское наступление весной", сказал советник министра обороны Франции Себастьен Лекорню, повторяя декабрьские предупреждения НАТО.

AMX-10 RC использовался французской армией в прошлом в качестве разведывательной машины и истребителя танков, в том числе во время операции "Бархан" в Африке, которая официально завершилась в ноябре прошлого года. Его маневренность и скорость позволили бы Украине наносить сильные и быстрые удары противнику, но только в небольших операциях. Однако у AMX-10 RC есть и серьезный недостаток: его броня слишком слаба для тяжелых российских орудий.

По словам генерала в отставке Жерома Пеллистранди, директора журнала National Defense Review, машина может использоваться в разведывательном авангарде колонны основных боевых танков во время операций.

"Это машина, которая была разработана еще в 70-х и 80-х годах для отслеживания продвижения советских сухопутных войск. Парадокс заключается в том, что и сегодня может использоваться для той же цели, для которой и была построена... потому что русские показали, что их доктрина не сильно изменилась с советских времен", — сказал Пеллистранди.

Как указывает Хейсбург, решение об отправке такой военной техники снимает еще одно западное "табу" после поставки в последнее время на Украину сложных систем противовоздушной обороны.

"AMX-10 RC создана, чтобы идти вперед, в том числе и эта модель. Это бронированная разведывательная машина, и это наш вклад, призванный помочь Украине вернуть оккупированные территории", — сказал он.

Хотя никаких данных о количестве единиц AMX-10 RC для поставки из Франции на Украину не было объявлено, Пеллистранди подсчитал, что в настоящее время во французских арсеналах имеется около 30 AMX-10 RC, доступных для немедленной отправки Киеву, поскольку они заменяются бронированными машинами более нового поколения.

Однако относительно того, какое влияние AMX-10 RC они могут оказать на поле боя, у экспертов есть серьезные сомнения.

"Эта машина может оказать украинцам какую-то помощь, но если оценивать эти поставки с количественной точки зрения, то, конечно, это очень немного. Ведь в ВСУ имеются сотни танков и тысячи БМП. Наверное, украинцы попытаются их использовать по максимуму, но у AMX-10 RC дальность стрельбы значительно уступает дальности стрельбы российских танков", — сказал Мишель Гойя, полковник в отставке и консультант по вопросам обороны.

Что дальше?

Однако решение отправить "легкие танки" знаменует собой сдвиг во взглядах французов после того, как Макрон заявил, что Франция будет "помогать Украине до победы" во время своего новогоднего обращения.

Предстоящие поставки французской бронетехники могут быть только началом. Украинцы до сих пор просят Францию отправить в Украину танки Leclerc, которые тяжелее, мощнее и лучше защищены, чем АМХ-10. На вопрос, планирует ли Франция отправить Киеву такое вооружение, один высокопоставленный правительственный чиновник сказал, что запрос изучается, и решение зависит от того, окажутся ли эти машины "свободными" в арсеналах, а также от того, смогут ли украинцы быть своевременно обучены их использованию.

Но, по мнению Хейсбурга, украинцам было бы целесообразнее пока обучаться на немецких танках Leopard 1 и 2, которые до сих пор производятся и используются во многих странах Европы, а не на танках Leclerc, которые сложно обслуживать на Украине.

"Украинцы больше хотят получить танки Leopard", — сказал Хейсбур.