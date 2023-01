Польша рассматривает вопрос о передаче Украине танков Leopard 2

Американская газета "The Wall Street Journal" в материале Gordon Lubold и Daniel Michaels "U.S., Allies Say Armored Vehicles Will Give Ukraine’s Troops an Edge" ("США и их союзники говорят, что бронетехника должна обеспечить преимущество украинским войскам"), посвященном в основном предстоящей передаче Украине американских боевых машин пехоты М2 Bradley, сообщает также о рассмотрении Польшей вопроса о передаче Украине части своих танков Leopard 2 немецкого производства.

Танки Leopard 2A4 польской армии (с) министерство национальной обороны Польши

Боевые машины пехоты Bradley, немецкие Marder и французские AMX-10 должны защитить украинских бойцов, перемещающихся по полю боя.

США, Франция и Германия заявили, что направят на Украину десятки бронированных машин, что является значительной поддержкой Запада в критический момент войны против вторгшихся русских войск.

Президент США Байден заявил 5 января, что США предоставят Украине боевые машины пехоты Bradley, - гусеничную машину, напоминающую танк, но с легкой пушкой, - в ответ на многомесячные запросы Киева. Bradley являются частью нового пакета военной помощи, который, по словам официальных лиц США, они рассчитывали официально обнародовать 6 января, и который будет также включать различные боеприпасы, транспортные средства и вооружение.

Тем временем Германия заявила, что отправит Украине боевые машины пехоты Marder, а Франция заявила, что отправит колесные бронированные машины AMX-10RC.

Эти машины предоставят Украине новый вооруженный и бронированный потенциал, что позволит ее войскам ввести в бой мотопехотные подразделения и придаст им более высокий уровень подвижности и огневой мощи.

"Это обеспечит значительный прирост и без того впечатляющих бронетанковых возможностей Украины, и мы уверены, что это поможет им на поле боя", - заявил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, добавивший, что [БМП Bradley] будет особенно эффективна против русских танков. "Это не танк, а истребитель танков", - сказал он.

Генерал Райдер отказался сообщить подробности о модификациях Bradley, которые будут предоставлены, сколько времени потребуется на их поставку или времени, необходимого для обучения украинцев работе с этими машинами.

Канцлер Германии Олаф Шольц решил отправить боевые машины пехоты Marder, а также одну батарею зенитной ракетной системы Patriot после разговора 5 января с президентом США Байденом, сообщил представитель правительства Германии.

Украине нужно большое количество техники, чтобы восстановиться после тяжелых потерь в последние месяцы и вооружиться для предстоящих наступлений.

Решение Запада предоставить бронированные машины это не обязательно важный переломный момент, но очередной поворот в сторону расширения военной помощи с увеличением количества и качества предоставляемого вооружения, сказал директор по исследованиям России в Центре военно-морского анализа (Center for Naval Analyses - CNA) Майкл Кофман.

"Война продолжается уже более 10 месяцев, и ясно, что Запад ищет, какие дополнительные возможности можно предоставить Украине, чтобы помочь ей добиться победы", - сказал он. - "По мере того, как война затягивается, этот поиск повлечет за собой изучение списка доступных возможностей и стран, меняющих политику с течением времени в отношении тех вооружений или систем, которые они ранее не предоставляли".

Эти машины дадут украинским силам ряд преимуществ. Как и уже отправленные колесные австралийские бронированные машины Bushmaster и турецкие бронированные машины класса MRAP Kirpi, они смогут транспортировать пехоту вблизи линии фронта в относительной безопасности, предоставляя украинским войскам большую подвижность и защищенность, чем при их отсутствии. Если США поставят данные бронированные машины [Bradley] в больших количествах, это может дать Украине серьезное преимущество.

<Опущены не представляющие интереса популярно-дилетантские описания Bradley и AMX-10RC>

Польша передала Украине более 240 модернизированных советских танков в начале войны. По словам высокопоставленного польского дипломата, сейчас Польша рассматривает просьбу Украины о безвозмездной передаче своих основных танков Leopard 2 немецкого производства.

"Они на самом деле рассматривают возможность отдать что угодно только для того, чтобы помочь Украине", - сказал чешский чиновник, активно участвовавший в поставках западного оружия в Украину, который подтвердил эту просьбу.

Leopard 2 гораздо лучше бронированы и лучше защищены от противотанковых средств, чем машины, которые до сих пор предлагали Франция, Германия и США.

Польша имеет более 240 танков Leopard 2, что достаточно для оснащения двух танковых бригад, и планирует в конечном итоге снять их все с вооружения, сказал Славомир Дебски, директор Польского института международных отношений, - варшавского аналитического центра, близкого к польскому правительству. По его словам, темпы, с которыми Польша сможет предоставить их Украине, зависят от того, насколько быстро Польша получит танки на замену, которые она заказала у производителей в Южной Корее и США. Берлин также должен был одобрить такие поставки.

"Это вопрос не если, а когда", - сказал Славомир Дебски, добавив, что нежелание Запада предоставлять танки наконец уменьшилось после месяцев дипломатического давления. - "Это именно то, за что Польша выступала в течение многих месяцев".

Со стороны bmpd напомним, что Польша сейчас располагает 105 танками Leopard 2A5, 100 Leopard 2A4 и 42 последними, модернизированными в вариант Leopard 2PL.

Французская модернизированная колесная боевая бронированная машина AMX-10RCR с установленными дополнительными решетчатыми противокумулятивными экранами (с) Emmanuel Dunand / AFP