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Военное обозрение

Турецкая компания Baykar Makina признала возможность применения производимых ей беспилотников против закупивших их стран

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Источник изображения: topwar.ru

Турция полностью контролирует произведенные ею и переданные другим странам ударные беспилотники, устанавливая на них соответствующее программное обеспечение. Как заявил председатель совета директоров Baykar Makina Сельджук Байрактар, таким образом страна обеспечивает собственную безопасность.

Турецкие беспилотники, в частности Bayraktar TB2, оснащены специальным программным обеспечением, позволяющим обернуть их против текущих владельцев в случае, если дроны будут применены в боевых действиях на стороне противника турецкой армии. В компании Baykar Makina признались, что полностью контролируют свои изделия. По словам Сельджука Байрактара, это общепринятая практика, все страны, производящие "передовые устройства", контролируют их.

(...) это высокотехнологичные устройства, и мы оснащаем высокотехнологичные устройства программным обеспечением. Только те, кто разрабатывает эту технологию, доминируют над программным обеспечением

- заявил он.

В то же время в компании подчеркнули, что Турция имеет тесные связи с теми странами, куда продает свои беспилотники и у нее нет ожиданий нападения с их стороны.

Стоит отметить, что в последнее время турки довольно активно поставляют свои ударные беспилотники в другие страны, в том числе европейские. На сегодняшний день операторами БПЛА Bayraktar TB2 являются Украина, Польша, Литва, Азербайджан, Киргизия, Туркменистан, ряд стран Африки и Азии.

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Страны
Азербайджан
Киргизия
Литва
Польша
Туркменистан
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
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