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ТАСС

Politico: США включат зенитные ракеты Sea Sparrow в новый пакет военной помощи Украине

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Источник изображения: AP Photo/ Gustavo Ferrari

Газета сообщила, что речь идет зенитных ракетах с радиолокационным наведением, которые могут быть запущены как с моря, так и с суши для перехвата самолетов и крылатых ракет

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Вашингтон впервые направит Киеву ракеты Sea Sparrow в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщила газета Politico.

По данным издания, речь идет зенитных ракетах с радиолокационным наведением, которые могут быть запущены как с моря, так и с суши для перехвата самолетов и крылатых ракет.

Как утверждает источник газеты, украинские военные смогли приспособить имеющиеся в их распоряжении советские пусковые установки "Бук" к использованию с этим типом ракет.

Politico уточняет, что до сих пор ракеты Sea Sparrow наземного базирования использовал только Тайвань, "тогда как США и ее союзники эксплуатировали версию корабельного базирования".

Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты в пятницу объявят о новом пакете военной помощи киевским властям, он, в частности, будет включать американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Агентство Associated Press в свою очередь сообщило, что очередной пакет помощи обойдется США в $2,85 млрд. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Тайвань
Украина
Продукция
Bradley
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