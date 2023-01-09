Пентагон анонсировал поставку большого числа БМП Bradley на Украину в новой партии военной помощи

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Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины, официально об этом будет объявлено сегодня, в пятницу, 6 января 2023 года. Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, Киев получит вооружений на сумму 2,85 млрд. долларов, в том числе боевые машины пехоты Bradley.

Американское военное ведомство подтвердило, что новый пакет военной помощи на почти 3 млрд долларов является самым крупным из всех, отправленных на Украину. Кроме БМП Bradley в количестве 50 штук, Киев получит фургоны Humvee, броневики с усиленной противоминной защитой MRAP, ракеты и другие боеприпасы. Все вооружение, техника и боеприпасы берутся из запасов Пентагона.

Помощь на сумму около 2,85 миллиарда долларов является крупнейшим из пакетов военного оборудования, который Пентагон изъял из своих запасов для отправки на Украину

- заявил Райдер.

Между тем Германия объявила о выделении Украине еще одной батареи ЗРК Patriot в дополнение к американской поставке зенитных комплексов. Решение об этом было принято после телефонного разговора Байдена с Шольцем. В кабинете министров подтвердили данную информацию, но о сроках поставки ничего не пояснили. Таким образом Киев получит две батареи Patriot, а не одну, как говорилось ранее.

Как ранее сообщили в Киеве, американские противоракетные системы будут размещены на территории западной Украины, как можно дальше от российских ракет, от которых эти ЗРК и должны прикрывать. Военные эксперты, в том числе западные, утверждают, что Россия довольно быстро уничтожит американские ЗРК, переданные Киеву.