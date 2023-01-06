Войти
Интерфакс-АВН

"Роскосмос" подписал меморандумы с двумя иранскими компаниями о сотрудничестве в сфере пусковых услуг

259
0
0
Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" договорился о сотрудничестве с двумя иранскими компаниями в области пусковых услуг, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В распространенном в четверг сообщении "Роскосмоса", посвященном международному космическому сотрудничеству России в 2022 году, говорится, что в результате организованных при участии госкорпорации международных мероприятиях, конференциях и выставках были подписаны "меморандумы о сотрудничестве в области пусковых услуг с иранскими компаниями SAHAB и SpaceOmid".

Ранее о подписанных меморандумах российской стороной официально не сообщалось.

13 декабря в "Роскосмосе" сообщили, что российская делегация планирует провести ряд встреч с иранскими коллегами в рамках Международной авиационно-космической выставки Iran Air Show 2022.

14 декабря глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия готова обсуждать с Ираном сотрудничество в сфере создания космических аппаратов. Также, по данным госкорпорации, Россия и Иран обсуждали пилотируемую космонавтику.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Похожие новости
14.12.2022
Россия и Иран проведут переговоры по сотрудничеству в космосе на выставке Iran Air Show 2022
10.08.2022
Россия вывела на орбиту иранский спутник «Хайям»
22.12.2020
Интервью Юрия Борисова
25.05.2020
Советское наследие Америки
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
14.11.2012
Дмитрий Рогозин: то, что мы задумали и уже делаем, врагу не понравится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.01 09:24
  • 41042
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.01 06:49
  • 6
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 05.01 22:57
  • 4
Долгий путь от «Точки-У» до «Гермеса»
  • 05.01 22:40
  • 1
Ростех в 2023 году продолжит наращивать объемы производства военной техники
  • 05.01 22:34
  • 5
ОАК поставила Минобороны партию Су-57
  • 05.01 21:01
  • 10
В США приготовились к "распаду России"
  • 05.01 18:55
  • 3
Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар по российским военным в Макеевке из-за массового использования мобильных телефонов, их запеленговали
  • 05.01 14:44
  • 0
Победа будет за нами
  • 05.01 14:43
  • 9
ВКС России получили еще три фронтовых бомбардировщика Су-34М
  • 05.01 14:33
  • 0
Неформальная встреча в Русском музее, как элемент укрепления военного сотрудничества Беларуси и России
  • 05.01 12:14
  • 0
Днепр начал резко мелеть. Подготовка ВСУ к наступлению?
  • 05.01 11:18
  • 17
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 04.01 18:40
  • 5
В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке
  • 04.01 16:57
  • 0
Польской полицией задержан 37-летний белорусский «змагар»
  • 04.01 16:12
  • 1
В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей