Войти
Naked Science

Иран будет поставлять России детали для самолетов и проводить их техобслуживание

322
0
+1
Пассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе.
Источник изображения: РИА Новости, Владимир Сергеев

Кроме этого, стороны хотят вместе создавать аналог платежной системы SWIFT, работать над проектом по экспорту газа в Оман и Пакистан, расширить сотрудничество на базе торговли в национальных валютах и многое другое.

Москва и Тегеран подпишут соглашение о том, что Исламская Республика будет поставлять России детали и другое оборудование для авиалайнеров, а также проводить их техобслуживание. Об этом сообщило информагентство Mehr со ссылкой на представителя иранского Управления гражданской авиации Миракбара Разави.

«Принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве с Россией по обеспечению возможности экспорта ей деталей и оборудования, произведенных в Иране, а также ремонтно-эксплуатационных услуг и технической поддержке российских самолетов ремонтными центрами Ирана», — отмечается в материале.

Помимо этого, во время встречи Разави с заместителем главы российского Минтранса стороны подписали меморандум, на основании которого число пассажирских рейсов между двумя странами достигнет 35 в неделю.

Россия и Иран активно налаживают взаимовыгодное сотрудничество (вообще, дипломатические отношения с Персией берут начало с XVI века) — в том числе потому, что республика живет под масштабными санкциями с 1950-х, когда Великобритания и США ввели запрет на иранские нефтепродукты. Потом последовала Исламская революция, после которой Вашингтон усилил экономические ограничения.

Против нашей страны, а точнее — СССР, различные санкции со стороны Америки объявляли еще с первой половины XX века. К январю 2021-го, уже после референдума о вхождении Крыма в состав России, число граждан и отечественных компаний, включенных в американский санкционный список, достигло 742. Для сравнения, в случае Ирана цифра превышала 1800 физлиц и компаний. С началом спецоперации на Украине западные ограничительные меры против Москвы стали масштабнее: к 7 марта Россия обогнала Иран и вышла на первое место по числу санкций.

Среди прочего это коснулось сферы авиастроения и перевозок. Европа, Великобритания, Канада, Соединенные Штаты не только приостановили полеты над своей территорией для российских бортов, но и объявили запрет на поставки гражданских самолетов и запчастей. Лизингодатели расторгли контракты с авиакомпаниями в России и должны были до 28 марта забрать свои лайнеры, прекратить обслуживание и страхование.

Российские авиакомпании, суда которых числились в иностранных реестрах, во избежание их ареста прекратили летать за границу, возвращать лайнеры можно было только после решения правительственной комиссии по импортозамещению.

После этого Москва в качестве ответной меры ограничила полеты авиаперевозчиков более чем трех десятков стран, а Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на зарубежные самолеты, находящихся в лизинге у наших компаний. По данным на 1 июля, в реестр перевели 1213 из 1278 эксплуатируемых в стране воздушных судов, им разрешено выдавать сертификаты летной годности; 73 все же попали под арест за границей, в основном по решению лизингодателей.

Россия давно работает над лайнерами собственного производства. Как отмечал бывший вице-премьер, а с недавних пор гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, доля отечественных самолетов в парке наших авиакомпаний к 2030 году должна вырасти до 81 процента.

О том, на чем будут летать россияне после «Боингов», Naked Science подробно писал здесь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Иран
Канада
Оман
Пакистан
Россия
США
Украина
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Похожие новости
09.10.2019
Союз покорителей Марса
08.03.2019
Folha (Бразилия): Соединенные Штаты провоцируют рост военных расходов в мире
31.08.2015
МАКС-2015: итоги деловой части
10.04.2014
Генерал Бальцерович: Это будет ужасный, но не окончательный удар ("Wirtualna Polska", Польша)
19.02.2013
Рейтинг экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока возглавляют США, Россия и Франция
08.10.2007
НЕСКОНЧАЕМАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. Военные расходы всех стран мира продолжают расти, утверждают эксперты СИПРИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 11:25
  • 29623
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.07 11:10
  • 1
В ЛНР не исключили, что ракеты дальностью 300 км завезли на Украину
  • 28.07 11:04
  • 1
Армения оценивает возможности закупки индийской военной техники
  • 28.07 10:51
  • 3
В МИД РФ заявили, что Киев обстрелами АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе
  • 28.07 10:19
  • 1
Британцы в шоке: Китай направил в Россию войска и танки
  • 28.07 09:09
  • 5
Польша намерена наладить производство корейских танков К2 «Черная пантера» и передать армии 1000 машин
  • 28.07 07:48
  • 174
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 28.07 07:33
  • 1
Польша меняет советские истребители МиГ-29 на южнокорейские FA-50
  • 28.07 07:27
  • 4
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 28.07 01:18
  • 1
Ростех на форуме "Армия-2022" покажет свои передовые беспилотники
  • 27.07 22:37
  • 2
Министр обороны Словакии Надь заявил о готовности обсудить передачу Украине 11 МиГ-29
  • 27.07 22:03
  • 3
Эти американские истребители оказались С-300 и С-400 не по зубам
  • 27.07 21:47
  • 3
Ростех приглашает дизайнеров создать новый облик авиазаводов и самолетов
  • 27.07 21:42
  • 3
Россия обеспечит мир неоном, ксеноном и криптоном. В 2023 году в России будет производиться почти четверть мирового неона
  • 27.07 21:38
  • 1
Британские буксируемые гаубицы L119 калибра 105 мм появились на Донбассе