Иран будет поставлять России детали для самолетов и проводить их техобслуживание

Кроме этого, стороны хотят вместе создавать аналог платежной системы SWIFT, работать над проектом по экспорту газа в Оман и Пакистан, расширить сотрудничество на базе торговли в национальных валютах и многое другое.

Москва и Тегеран подпишут соглашение о том, что Исламская Республика будет поставлять России детали и другое оборудование для авиалайнеров, а также проводить их техобслуживание. Об этом сообщило информагентство Mehr со ссылкой на представителя иранского Управления гражданской авиации Миракбара Разави.

«Принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве с Россией по обеспечению возможности экспорта ей деталей и оборудования, произведенных в Иране, а также ремонтно-эксплуатационных услуг и технической поддержке российских самолетов ремонтными центрами Ирана», — отмечается в материале.

Помимо этого, во время встречи Разави с заместителем главы российского Минтранса стороны подписали меморандум, на основании которого число пассажирских рейсов между двумя странами достигнет 35 в неделю.

Россия и Иран активно налаживают взаимовыгодное сотрудничество (вообще, дипломатические отношения с Персией берут начало с XVI века) — в том числе потому, что республика живет под масштабными санкциями с 1950-х, когда Великобритания и США ввели запрет на иранские нефтепродукты. Потом последовала Исламская революция, после которой Вашингтон усилил экономические ограничения.

Против нашей страны, а точнее — СССР, различные санкции со стороны Америки объявляли еще с первой половины XX века. К январю 2021-го, уже после референдума о вхождении Крыма в состав России, число граждан и отечественных компаний, включенных в американский санкционный список, достигло 742. Для сравнения, в случае Ирана цифра превышала 1800 физлиц и компаний. С началом спецоперации на Украине западные ограничительные меры против Москвы стали масштабнее: к 7 марта Россия обогнала Иран и вышла на первое место по числу санкций.

Среди прочего это коснулось сферы авиастроения и перевозок. Европа, Великобритания, Канада, Соединенные Штаты не только приостановили полеты над своей территорией для российских бортов, но и объявили запрет на поставки гражданских самолетов и запчастей. Лизингодатели расторгли контракты с авиакомпаниями в России и должны были до 28 марта забрать свои лайнеры, прекратить обслуживание и страхование.

Российские авиакомпании, суда которых числились в иностранных реестрах, во избежание их ареста прекратили летать за границу, возвращать лайнеры можно было только после решения правительственной комиссии по импортозамещению.

После этого Москва в качестве ответной меры ограничила полеты авиаперевозчиков более чем трех десятков стран, а Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на зарубежные самолеты, находящихся в лизинге у наших компаний. По данным на 1 июля, в реестр перевели 1213 из 1278 эксплуатируемых в стране воздушных судов, им разрешено выдавать сертификаты летной годности; 73 все же попали под арест за границей, в основном по решению лизингодателей.

Россия давно работает над лайнерами собственного производства. Как отмечал бывший вице-премьер, а с недавних пор гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, доля отечественных самолетов в парке наших авиакомпаний к 2030 году должна вырасти до 81 процента.

О том, на чем будут летать россияне после «Боингов», Naked Science подробно писал здесь.