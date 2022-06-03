«Ростех» поставит на рынок более 500 самолетов к 2030 году

Авиалайнер МС-21-310 с двигателем ПД-14 в ангаре перед началом испытаний на территории Летно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском.

Глава госкорпорации Сергей Чемезов уверен, что Россия справится со всеми сложностями, возникшими в авиаотрасли из-за санкций Запада, и воспользуется этим «большим окном возможностей».

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» поставит на отечественный рынок более 110 самолетов до 2030 года, а к 2030-му число машин превысит 500, сообщил глава холдинга Сергей Чемезов в интервью турецкому информагентству Anadolu.

«В текущем году планируется поставить еще 20 самолетов, а с 2024 года ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация. — Прим. ред.) намерена стабильно поставлять не менее 20 лайнеров этой марки ежегодно. Прибавьте к этому МС-21, Ту-214, Ил-114. Все эти самолеты находятся в высокой степени готовности. В перспективе до 2025 года планируется поставить на рынок свыше 110 лайнеров разных типов, до 2030 года — более 500», — сказал он.Причем при производстве этих воздушных судов, по словам Чемезова, в качестве ключевых компонентов намерены использовать российские изделия.

Руководитель госкорпорации подтвердил, что из-за санкций и отказа крупных компаний вроде Airbus и Boeing поставлять продукцию Россия оказалась в «сложной ситуации», однако это стоит воспринимать как «большое окно возможностей». Чемезов также уверен, что удастся продолжать эксплуатировать иностранные самолеты, которые перевели в российский реестр.

После начала спецоперации на Украине последовала реакция западных стран: Евросоюз, США и Канада не только приостановил полеты над своей территорией для российских бортов, но и объявил запрет на поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей. Лизингодатели расторгли контракты с отечественными авиакомпаниями и должны были до 28 марта забрать свои самолеты, прекратить обслуживание и страхование.

Российские авиакомпании, суда которых числились в иностранных реестрах, во избежание их ареста (хотя некоторых такая участь все же постигла) прекратили полеты за границу, возвращать лайнеры можно было только после решения правительственной комиссии по импортозамещению.

Благодаря новому закону о регистрации прав на зарубежные самолеты, находящихся в лизинге у наших авиакомпаний, по состоянию на 13 мая в отечественный реестр перевели 1182 воздушных судов из 1285. Также разрешено выдавать им российские сертификаты летной годности.

Накануне СМИ сообщили, что десять авиакомпаний — «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7 Airlines, Smartavia, «Якутия», «Алроса», «Ямал», «Полярные авиалинии», «Аврора» — открыли в банках специальные рублевые счета: через них иностранным компаниям планируют перечислять деньги за лизинг по курсу Банка России на день платежа.