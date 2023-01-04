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Путин подписал указ о выплатах в случае гибели военнослужащего или ранения в ходе СВО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Семьям погибших военных и росгвардейцев в случае их гибели в ходе специальной военной операции (СВО) будет выплачено 5 млн рублей, раненым — 3 млн рублей. Об этом сообщается 3 января в указе президента России Владимира Путина.

«В случае гибели военнослужащих и лиц, имеющих специальные звания полиции, проходивших военную службу в войсках национальной гвардии РФ, при выполнении задач по оказанию содействия органам Федеральной службы безопасности в охране госграницы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции, <...> членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях», — говорится в документе.

Также, согласно указу, военнослужащим и росгвардейцам, получившим ранения при выполнении задач в ходе СВО, предоставляется единовременная выплата в размере 3 млн рублей.

10 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о единовременной денежной выплате в размере 195 тыс. рублей военнослужащим, подписавшим контракт в период специальной военной операции на Украине.


В ноябре Путин заявлял, что все участники СВО являются героями. Кроме того, он указал, что внимание к вопросам поддержки участников спецоперации по защите Донбасса и их семей должно быть первостепенным.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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