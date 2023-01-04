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Военное обозрение

ВМС Британии: Ремонт авианосца «Принц Уэльский» не будет завершён в срок до весны

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Источник изображения: topwar.ru

Британские источники подтверждают информацию о том, что сроки окончания ремонта авианосца «Принц Уэльский» снова придётся смещать. Как оказалось, подрядчик не сможет уложиться в назначенные сроки, что означает невозможность выполнения полного ремонта военного корабля стоимостью более 3 млрд фунтов стерлингов до весны 2023 года.

Официальный представитель ВМС Британии:

Ремонт авианосца не будет завершён до весны, как изначально планировалось.

Ремонт осуществляется в связи с тем, что HMS Prince of Wales сломался в ходе своего плавания в направлении США для осуществления «дипломатического визита». Этот визит планировался в августе 2022 года одновременно и как этап ходовых испытаний. В итоге визит не состоялся, испытания были признаны неудачными, так как в районе острова Уайт британский авианосец потерял ход. Работавшая тогда на месте группа водолазов обнаружили сломанной муфту правого гребного винта, вес которого составляет около 33 тонн.

Авианосец водоизмещением в 65 тысяч тонн пришлось отбуксировать обратно в порт Плимута, от которого он не отошёл и пары десятков морских миль. В Плимуте проведены уже несколько этапов исследования авианосца инженерами, которые его и проектировали. Ремонт проводится в сухом доке на верфи «Бэбкок», куда в итоге был перемещён этот огромный корабль.

На данный момент нет точной информации относительно того, когда именно будут завершены все необходимые ремонтные работы. Зато известно, что их стоимость продолжает расти.

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Страны
Великобритания
США
Проекты
Авианосец
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