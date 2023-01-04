Современные аэромобильные войска Германии.

Военно-политическое руководство Германии в процессе реорганизации национальных вооруженных сил значительное внимание уделяет готовности сухопутных войск бундесвера (СВ) к проведению операций "в приземном воздушном пространстве". Аэромобильные войска (прежде всего, воздушно-десантные и вертолетные части) для повышения их боевых возможностей сконцентрированы в составе одного соединения – дивизии специальных операций (Division Schnelle Kräfte, DSK).

Командование СВ Германии рассматривает действия аэромобильных частей, как один из основных способов поддержки масштабных операций механизированных соединений. Однако, если в недавнем прошлом основным вариантом их применения считалась крупная воздушно-десантная операция, то структурные изменения и сокращения численности бундесвера в целом заставили уточнить задачи аэромобильных подразделений. По мнению экспертов, нынешнее сосредоточение этого рода войск в составе одной дивизии является хорошим решением и предпосылкой для успешного выполнения разнообразных миссий.

Эмблема дивизии специальных операций

Аэромобильные войска – ядро дивизия специальных операций

Согласно своему оперативному предназначению дивизия специальных операций (далее – ДСО) отвечает за проведение специальных (Spezial) и специализированных (Spezielle) миссий , боевую готовность вертолетных частей армейской авиации и боевые возможности СВ в сфере аэромобильных действий.

В состав дивизии, наряду с прочими подразделениями, входят следующие части аэромобильных сил бундесвера:

1 воздушно-десантная бригада «Саарланд» (" Saarland "), г. Саарлуис (Saarlouis). 1 вдбр является ядром аэромобильных войск Германии и включает все парашютно-десантные части;

"), г. Саарлуис (Saarlouis). 1 вдбр является ядром аэромобильных войск Германии и включает все парашютно-десантные части; командование сил специального назначения ( Kommando Spezialkräfte, КСК ), г. Кальв (Calw);

( ), г. Кальв (Calw); 36 полк ударных вертолетов «Курхессен» (" Kurhessen "), г. Фрицлар (Fritzlar);

"), г. Фрицлар (Fritzlar); 10 полк транспортных вертолетов «Люнебургер Хайде» (" Lüneburger Heide ") , г. Фассберг (Faßberg);

") , г. Фассберг (Faßberg); 30 полк транспортных вертолетов, г. Нидерштеттен (Niederstetten).

Особенностью подразделений сил специального назначение (СпН) является их оперативное подчинение, как правило, командованию более высокого стратегического уровня.

Оперативно в состав ДСО также включена 11 аэромобильная бригада СВ Нидерландов, г. Арнхейм (Arnheim). В результате, согласно публикациям, общая численность дивизии насчитывает порядка 11 800 чел., из них около 2300 голландских и 9500 немецких военнослужащих.

Организационная структура ДСО

Руководство воздушно-десантными подразделениями и частями армейской авиации осуществляет штаб ДСО. Согласно взглядам немецкого командования, при таком подходе аэромобильные войска получают единое управление для всех подразделений: ударных и транспортных вертолетов, парашютно-десантных частей и дополнительных сил боевых войск, сил поддержки и обеспечения.

В результате появляется возможность проводить операции большого оперативного размаха и различной интенсивности против высокомобильного противника, иррегулярных сил, а также сосредотачивать усилия на главном направлении. ДСО или 1 вдбр могут выполнять задачи в рамках предотвращения национальных кризисов, а также проводить военные эвакуационные операции.

Воздушно-десантные войска бундесвера

Части и подразделения воздушно-десантных войск Германии сконцентрированы в составе 1 вдбр, а именно:

26 парашютно-десантный полк (пдп), г. Цвайбрюккен (Zweibrücken);

31 пдп, г. Зеедорф (Seedorf);

парашютно-десантная рота (пдр) штаба и связи, г. Саарлуис;

260 разведывательная пдр, г. Лебах (Lebach);

310 разведывательная пдр, г. Зеедорф;

260 инженерно-саперная пдр, г. Саарлуис;

270 инженерно-саперная пдр, г. Зеедорф.

Эмблема 1 воздушно-десантной бригады бундесвера

Как отмечают военные специалисты, благодаря своему оснащению эти части и подразделения имеют смешанные боевые возможности и могут выполнять боевые задачи пехоты. Они пригодны для ведения боевых действий любых форм, на любой местности, при любых погодных условиях и все чаще в городской среде.

В качестве наиболее вероятного противника рассматриваются пехота и иррегулярные силы. Наряду с господствующими видами операций десантники часто применяются впереди основных соединений бундесвера для обеспечения успеха их операций.

Парашютно-десантный полк

Изначально 26 пдп СВ Германии предназначен для проведения аэромобильных операций. Напротив 31 пдп – для операций спасения и эвакуации. Однако, базовая организационная структура этих частей позволяет менять задачи.

Эмблемы 26 и 31 пдп

Организационно основу каждого парашютно-десантного полка составляют пять легких парашютно-десантных рот. Из них, личный состав двух пдр получает расширенную базовую квалификацию и подготовку для действий в качестве специализированных сил. Это позволяет выполнять специальные задачи и прежде всего в особых ситуациях эффективно поддерживать командование сил СпН.

Основные подразделения По сравнению с другими подразделениями пехоты каждая пдр имеет по три парашютно-десантных взвода (пдв) и один тяжелый пдв. В состав пдв входят отделение управления и три парашютно-десантные отделения.

Отделение представляет собой закрытую систему численностью 10 чел. с разнообразным вооружением и снаряжением. В состав вооружения, например, входит 16 образцов личного и противотанкового оружия. Отделение образовано их двух маневренных элементов (групп). Каждую группу возглавляет фельдфебель. Таким образом, пдв предназначен для самостоятельного выполнения боевых задач.

Организация парашютно-десантной роты бундесвера

Тяжелый взвод включает отделения снайперское, противотанковое и автоматических гранатомётов по три группы в каждом. На вооружении противотанкового отделения стоит ПТУР "Милан". В будущем намечена замена на многоцелевую легкую управляемую ракетную систему (Mehrrollenfähigen Leichten Lenkflugkörpersystem, MELLS) "Евроспайк ЭлАр" (Eurospike LR).

Силы огневой и тыловой поддержки Каждый парашютно-десантный полк включает одну тяжелую пдр, предназначенную для сосредоточения огневой мощи на главном направлении. Тяжелая пдр состоит из шести взводов:

взвод огневой поддержки с четырьмя отделениями (группами) объединенной тактической огневой поддержки (далее – ОТОП, Joint Fire Support Teams );

(далее – ОТОП, ); три артиллерийских взвода на БТР "Визель 1" с 20 мм автоматической пушкой;

противотанковый взвод на БТР "Визенль 1" с ПТУР "Тоу" (в будущем с системой MELLS);

минометный взвод, оснащенный восемью 120 мм минометами.

В роте штаба и обеспечения полка в качестве еще одной особенности имеется взвод СпН и взвод служебных собак. Кроме того, полки имеют по одной парашютно-десантной роте поддержки и парашютно-десантной медико-санитарной роте.

Оснащение ВДВ бундесвера

Боевая техника и средства десантирования

Главным транспортным средством воздушно-десантных войск бундесвера является бронеавтомобиль "Мунго" (Mungo) от компании "Краусс-Маффей Вегманн" (Krauss-Maffei Wegmann). Около 400 бронеавтомобилей этой модели служат в первую очередь для перевозки парашютно-десантных отделений, а также используются в качестве командирских машин.

"Мунго" пригоден для переброски по воздуху и имеет повышенную проходимость. Автомобиль имеет полезную грузоподъемность около двух тонн и обеспечивает защиту от пехотного вооружения, ручных гранат, осколков и противопехотных мин.

БА Мунго. Источник: invoen.ru

На вооружении воздушно-десантных частей имеется около 100 десантируемых БТР "Визель 1" (Wiesel 1) от компании "Райнметалл" (Rheinmetall). БТР используется в качестве базы для ПТУР "Тоу" и 20 мм автоматической пушки. Сообщается о продлении срока полезного использования бронетранспортера до 2025 г.

Визель 1 с Тоу

В настоящее время аэромобильные войска ожидают завершения работ над крупным проектом по разработке транспортной воздушно-десантной платформы с широкими возможностями. Как преемница состоящей на вооружении техники платформа должна поступать в войска с 2025 г. Её планируется использоваться в качестве носителя разнообразных дополнительных опций: вооружения, средств разведки, оборудования ОТОП, связи и управления.

Частью этой программы в настоящее время является состоящий на вооружении аэромобильный БТР "Визель 2". БТР имеет экипаж семь человек и используется в качестве командирского и несущего транспорта с разнообразными функциями.

Аэромобильный БТР "Визель 2"

Продлен срок эксплуатации людских десантных парашютов T-10 и T-10R. Закупка новых управляемых моделей парашютов намечена на 2024 г. Новые модели при спуске позволят изменять направления горизонтального смещения парашютиста, благодаря открытию или закрытию клапанов на куполе.

Аэромобильные войска - основные виды вооружения

Согласно публикациям, в распоряжении 1 вдбр имеется большое количество оружия, боеприпасов и оптических приборов, применяемых как силами пехоты, так и исключительно воздушно-десантными частями. Значительная часть образцов намечена к замене на более современные модели.

В частности, состоящая на вооружении стандартная винтовка G36 должна быть заменена улучшенной, доступной на рынке штурмовой винтовкой. Пулемет MG 5 от компании "Хеклер и Кох" (Heckler und Koch) заменяется на модель MG 3.

Образцами состоящего на вооружении снайперского оружия являются полуавтоматическая винтовка G28 и винтовка G22 калибра 7,62х67 мм. Модели имеют эффективную дальность стрельбы до 600 и 800 м соответственно. Винтовка G22 с начала 2019 г. подлежит модернизации и замене на версию G22 A2 с новым прицелом, плечевым упором и защитой для рук (подробнее).

Расчет со снайперской винтовкой G22A2

Винтовка G82 с калибром 12,7 мм и дальностью стрельбы до 1800 м в будущем должна использоваться в парашютно-десантных взводах в единичном экземпляре, а также в снайперских и противотанковых отделениях.

Оружием более крупного калибра являются 40 мм автоматический гранатомет и 20 мм автоматическая пушка. Они позволяют вести поддерживающий огонь по площадям на средних дальностях.

Противотанковое оружие К ручному противотанковому оружию аэромобильный войск бундесвера относятся РПГ "Панцерфауст 3" (Panzerfaust 3) и его модификация "Бункерфауст" (Bunkerfaust). Обе модели являются разработками компании "Дайнемит Нобель Дефенс" (Dynamit Nobel Defense). "Бункерфауст" предназначен для борьбы с противником в укрепленных укрытиях. РПГ позволяет вести огонь на дальности до 400 м.

"Бункерфауст"

Значительные надежды командование СВ Германии возлагает на систему MELLS "Eurospike LR". Сообщается о ее поставках в ближайшие годы в варианте для применения в пешем порядке. Ожидается, что "Eurospike LR" позволит поражать бронетехнику, вертолеты и элементов стационарной инфраструктуры горизонтальным попаданием или атакой сверху на дальности до 4000 м.

В ближайшие годы ВДВ Германии также получат новое средство поражения "Виркмиттель 90" (Wirkmittel 90) от Dynamit Nobel Defense. Новая система позволяет вести огонь на дальность до 1200 м выстрелами с осколочной, осветительной и антиструктурной боеголовкой.

Гранатомет Wirkmittel 90

Минометы Использование стандартных 120 мм минометов с R-стволом производства Rheinmetall продлено до 2030 г. Миномет способен поражать противника на дальности более 8000 м. Остальные минометы еще в 2017 г. переоборудовались на R-ствол с уплотнительным кольцом, чтобы иметь возможность вести огонь боеприпасами нового поколения с фугасным, дымовым действием и инфракрасной подсветкой. Кроме того, в настоящее время проходит испытание автомобиль "Вольф" (Wolf), призванный стать новым вариантом транспортной минометной платформы.

Огонь из 120 мм миномета. Источник: invoen.ru

В качестве вторичного вооружения и "легкого средства навесного огня" с 2020 г. в минометные взводы поступит 60 мм миномет. В собранном состоянии, со стволом, плитой, сошкой и прицелом, он сможет применяться на дальность до 3500 м. Без дополнительного оборудования, ствол удерживается рукой, а наведение осуществляет стрелок. Стрельба из такого положения возможна на дальность от 100 до 1500 м.

60 мм минометная система

Армейская авиация бундесвера - задачи и силы

В рамках обеспечения аэромобильности СВ Германии ведущей задачей частей армейской авиации является воздушная транспортировка личного состава и грузов. Без использования стационарной наземной инфраструктуры армейская авиация перебрасывает на короткие и средние расстояния войсковые подразделения, материальные средства, проводит эвакуацию раненых и пострадавших.

Основными моделями вертолетов для выполнения транспортно-боевых задач служат новый вертолет NH90 (NATO-Helikopter 90) и переданный в настоящее время в состав ВВС средний транспортный вертолет CH-53. Вертолет NH90 позволяет также выполнять задачи связи, наблюдения и разведки. Указанные модели могут задействоваться и в ходе воздушно-десантной операции.

Средний транспортный вертолет CH-53

Другим вариантом применения армейской авиации бундесвера является тесное взаимодействие военно-транспортных вертолетов с ударными вертолетами "Тигр". Такое вид тактических действий получил в ВС Германии обозначение "воздушная механизация" (в дословном переводе, или Luftmechanisierung). Фактически, речь идет о поражении ударными вертолетами наземного противника и подавление его огневых средств. После чего, проводится высадка подразделений сухопутных войск и выполнение основной части аэромобильной операции при постоянной огневой поддержке с воздуха.

Армейская авиация и средний транспортный вертолет СН-53 также тесно сотрудничают с командованием СпН и поддерживающими их силами.

Организация армейской авиации бундесвера

Как указывалось выше, в состав армейской авиации СВ Германии входят три вертолетных полка: 36 полк ударных вертолетов "Тигр", а также 10 и 30 транспортные вертолетные полки.

Эмблемы полков армейской авиации бундесвера

На вооружении 36 полка ударных вертолетов стоят 32 вертолета "Тигр". Полк выполняет вышеназванные боевые задачи по поддержке подразделений сухопутных войск из приземного воздушного пространства самостоятельно или во взаимодействии с другими силами.

Управление полка включает штаб с эскадрильей штаба и обеспечения. Основу полка составляют две ударные эскадрильи по 16 вертолетов "Тигр" в каждой. Эскадрильи состоят из четырех ударных звеньев по четыре вертолета. На остальные три эскадрильи возложены задачи технической поддержки, обслуживания и ремонта.

Организация 36 полка ударных вертолетов

Полки транспортных вертолетов (10-й и 30-й) также имеют по шесть эскадрильей с аналогичной структурой. Каждый полк имеет на вооружении по 36 вертолетов NH90. Две летные эскадрильи каждого из полков могут использовать до 18 транспортных вертолетов (четыре звена по четыре вертолета NH90). Дополнительно, по два вертолета NH90 от каждого полка используются в интересах поисково-спасательной службы бундесвера.

Транспортный вертолет NH90 Вертолет NH90 от компании "ЭнЭйч Индастриз" (NH Industries) предназначен для действий в качестве тактического транспортного вертолета. Машина способна нести полезную нагрузку до 2,5 т, а на внешней подвеске до 4 т. Дальность полета без дополнительных топливных баков составляет 800 км, с двумя дополнительными баками – 1260 км. При этом, продолжительность полета составит до 4,5 часов. На высотах около 6000 м NH90 развивает скорость до 305 км/ч.

С различными вариантами вооружения для задач управления, разведки или подавление вражеской ПВО NH90 пригоден для использования в аэромобильной операции, часто совместно с ударным вертолетом "Тигр". Помимо экипажа из трех человек и в зависимости от наличия на борту другого персонала вертолет позволяет перевозить до 16 военнослужащих с вооружением или 12 лежачих раненых.

Транспортный вертолет NH90

Резюме

Согласно оценкам военных экспертов, сегодня аэромобильным войскам Германии придается чрезвычайно высокое значение. В этой связи их сосредоточение в составе дивизии специальных операций воспринимается логичным и оправданным. Оно обеспечивает быструю доступность аэромобильных подразделений для боевого применения.

Специалисты полагают, что своевременное завершение закупки современных вертолетов "Тигр" и NH90, доведение их до запланированных конфигураций, а также реализация перечисленных проектов в воздушно-десантных войсках гарантируют дальнейший рост и без того высокого уровня их боеготовности.

Вместе с тем в ряде недавних публикаций о перспективном военном планировании Германии на период до 2036 г. речь идет о трех тяжелых дивизиях и возможности их усиления со стороны союзников. В этой связи остается открытым вопрос будущей роли и места аэромобильных войск и, в конкретно воздушно-десантных частей, по отношению к механизированным соединениям. По мнению ряда военных экспертов, данная тематика приобретает особое значение на фоне вновь возрастающего акцента внимания в ВС Германии к обороне страны и альянса.

По материалам журналов "Europäische Sicherheit & Technik" и "Hardthöehenkurier"