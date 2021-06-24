Тактическая огневая поддержка бундесвера.

Командование сухопутных войск бундесвера в рамках формирования перспективной структуры "HEER2011" придает исключительное значение росту боевых возможностей войск. Приоритетным направлением, в этой связи, является тактическая огневая поддержка боевых соединений.

РСЗО "Марс II"

Огневая поддержка – общий взгляд

По мнению военных экспертов, решение боевых задач ставит бундесвер перед серьезными вызовами. К ним относятся:

необходимость преодоления значительных, часто труднодоступных пространств;

выполнение конкретных международных правил ведения боевых действий;

реализация высокоточного ступенчатого, нарастающего воздействия на противника;

предотвращение, насколько это возможно, побочного нежелательного эффекта.

С целью преодоления указанных вызовов виды и рода войск ВС Германии имеют в своем распоряжении средства поражения с различными боевыми возможностями. С точки зрения командования сухопутных войск бундесвера, на поле боя особое значение приобретает своевременное предоставление в распоряжение тактического командира наиболее подходящих и доступных средств поражения, находящихся в подчинении старшего начальника.

В немецкой трактовке концепция реализации такой возможности получила обозначение "общевойсковой объединенной тактической огневой поддержки" (Streitkräftegemeinsame Taktische Feuerunterstützung, STF; далее - ОТОП), или "объединенной огневой поддержки" (Joint Fire Support, JFS) в английском варианте.

Команда огневой поддержки на БРМ "Феннек"

На тактическом уровне реализация задач ОТОП возложена на группы, или команды объединенной огневой поддержки (Joint Fire Support Team, JFST, далее – ГООП). При необходимости, такая группа может действовать на уровне взвода или, например, как элемент боевого патруля.

Группа объединенной огневой поддержки в Афганистане

Личный состав ГООП бундесвера проводит разведку, идентификацию, определение координат целей, а также докладывает ответственному командиру о возможных вариантах действий, требуемых ограничениях при поражении противника, дает оценку рисков и управляет огнем. Группа оснащена всеми необходимыми средствами связи и управления для наведения на цель наземных, морских и воздушных средств поражения.

Подготовка личного состава ГООП сухопутных сил бундесвера началась на базе артиллерийского училища в г. Идар-Оберштайн. В настоящее время имевшаяся учебная база развернута до направление подготовки ОТОП и передана в состав учебного центра в г. Мунстер (Munster).

Учебный центр Мунстер

Техническое оснащение ГООП

Группа объединенной огневой поддержки всегда состоит из двух боевых разведывательных машин "Феннек" (Fennek). Одна БРМ исполнена в варианте артиллерийского наблюдателя ("земля-земля"), вторая – передового авиационного наводчика ("воздух-земля"). Экипаж три человека: командир, водитель и оператор.

БРМ "Феннек" в варианте огневой поддержки

ТТХ БРМ "Феннек" для ГООП:

размер машины: 5,58х2,55х1,8 м;

вес: 10,3 т;

мощность двигателя: 177 кВт;

запас хода: до 860 км;

скорость: до 115 км/ч при движении вперед и до 23 км/ч – задним ходом;

диаметр разворота: 12,6 м;

вооружение: 7,62 мм пулемет MG3, 12,7 мм крупнокалиберный пулемет MG и 40 мм автоматический гранатомет;

комплекс оборудования систем разведки, управления и наведения оружия;

период автономности: до 5 суток.

Согласно публикациям, в составе ВС Германии планируется иметь 72 ГООП. Сухопутные войска, согласно структуре "HEER2011", получат 40 ГООП в равном соотношении вариантов "земля-земля" и "воздух-земля". Из них до 32 ГООП, преимущественно для поддержки пехотных батальонов, должны быть оснащены БРМ "Феннек".

Первые группы объединенной огневой поддержки на БРМ "Феннек" поступили на вооружение в марте 2010 г., а уже в апреле того же года использовались в составе Международных сил содействия безопасности в Афганистане.

Группа объединенной огневой поддержки на базе БРМ "Феннек"

Поставка БРМ осуществлялась двумя партиями. Перед передачей второй партии учли разнообразный опыт применения первых БРМ. В этой связи, десять машин второй партии оборудовали улучшенной защитой от мин и самодельных взрывных устройств (модификация получила обозначение "Fennek 1A3"). Эти улучшенные транспортные средства в 2012 г. сразу после сборки передали немецкому контингенту МССБ.

Системы разведки, управления и наведения

Оборудование систем разведки, управления и наведения оружия ГООП на БРМ "Феннек" включает:

комплекс для ведения визуальной разведки "БАА II" ( Beobachtungs- und Aufklärungsausstattung, BAA II );

); адаптированный для "БАА II" модуль лазерной подсветки цели ( Laser Target Designator Module );

); переносные приборов разведки и наведения, обеспечивающие работу артиллерийского наблюдателя и передового авиационного наводчика за пределами БРМ (спешившись);

коротковолновые радиостанций типа HRM 7400E ("земля-земля") и AN/PRC-117F ("земля-воздух");

рабочие места комплекса управления артиллерийским огнем "Адлер", интегрированного в единую информационную систему боевого управления сухопутных войск бундесвера.

Оператор ГООП из состава МССБ работает с выносным оборудованием

Комплекс визуальной разведки

Комплект оборудования для ведения визуальной разведки "БAA II" включает дневную черно-белую видеокамеру, тепловизор для ведения наблюдения ночью, а также интегрированный с "БАА II" модуль лазерной подсветки цели. Оборудование смонтировано на выдвигающейся мачте (высота до 3,3 м) в поворачиваемой и наклоняемой сенсорной головной части.

Комплекс для ведения визуальной разведки BAA II

В концепции ГООП на БРМ "Феннек" прибегли к черно-белой камере дневного видения, поскольку, по мнению немецких специалистов, имевшиеся на тот момент технологии создания цветных камер не могли обеспечить необходимой дальности ведения разведки. Цветные камеры при одинаковых размерах матрицы предоставляли меньшее разрешение и, таким образом, более низкую дальность распознавания и идентификации целей.

Вместе с тем, основываясь на опыте применения ГООП в Афганистане, командование бундесвера считает необходимым оснащение БРМ также и цветной камерой. Такая камера, в отличие от черно-белой, в пустынных районах с низкой контрастностью облегчает идентификацию цели. Предполагается, что это требование может быть выполнено без потери дальности ведения разведки с помощью имеющихся в настоящее время на рынке устройств. В дополнение к высокому разрешению, они также предлагают расширенный диапазон зуммирования.

Еще один вариант для улучшения датчика дневного видения представляет расширение полосы пропускания за счет переноса видимого диапазона в область коротковолнового инфракрасного света (Short Wave Infrared Range, SWIR). Эта технология, например, уже применяется в прибрежных районах для наблюдения днем и при очень горячем фоне.

Сложность заключается в том, что из-за высокой температуры фона и значительного рассеяние света большой дальности видения не могут обеспечить ни тепловизионное оборудование, ни камеры дневного видения. Кроме того, такие камеры могут являться источниками лазерного излучения и инфракрасного света. Таким образом, предполагается их использование для лазерной подсветки и инфракрасного маркирования целей.

Тепловизор

Входящий в состав "БАА II" в настоящее время тепловизионный прибор ночного видения имеет охлаждаемое устройство обработки теплового изображений, функционирующее в средней части волн инфракрасного диапазона (Medium Wave Infrared Range, MWIR). Ночью и при плохой видимости прибор служит единственным средством идентификации возможной цели. Это имеет ключевое значение для принятия решения об использование имеющихся средств поражения и оценки снижения рисков.

В качестве варианта развития системы рассматриваются тепловизоры нового поколения. Они работают в длинноволновом инфракрасном диапазоне (Long Wave Infrared Range, LWIR) и, благодаря их высокой чувствительности, предоставляют значительно лучшую картинку. Это существенно облегчает идентификацию цели и снижает опасность ошибок.

Точность определения координат

Одним из определяющих фактором для решения на применение оружия является предотвращение нежелательного ущерба, которое достигается использованием высокоточного оружия. Эффективность применения высокоточных боеприпасов напрямую зависит от точности определения координат цели.

По мнению экспертов, в настоящее время ГООП на БРМ "Феннек" может гарантировано выполнять задачи наведения с необходимой точностью на дальности технически возможного наблюдения. Опыт МССБ свидетельствует, что ГООП уверенно гарантирует требуемую точность (менее 10 м) в ходе непосредственной авиационной поддержки при наблюдаемой дальности до цели около 5 км.

В интересах повышения точности определения координат, наряду с установкой новых технических средств ведения визуальной разведки, предлагается реализация специальных программных приложений. Так, рассматривается возможность использования американского программного обеспечения (ПО) для специальных операций типа PSS-SOF (Precision Strike Suite for Special Operation Forces).

Указанное ПО отображает на электронной карте местности цели и их координаты, определенные в трехмерном представлении на основании высокоточных аэрофотоснимков и данных высоты места цели. При этом, положение цели может уточняться оператором по результатам наблюдения за реальной целью и местностью. Разработка подобных программных средств ведется и немецкими производителями.

Прочие направления развития тактической ОТОП

Поскольку сенсорная головная часть "БАА II" при движении БРМ может пострадать от вибрации, аппаратура наблюдения сворачивается и переводится в защищенное походное положение. Это означает, что в настоящее время при движении БРМ экипаж не может вести разведку и определять координаты целей.

С целью устранения данного недостатка рассматривается возможность механической стабилизации сенсорной головки, а также разработки специального ПО. Программное обеспечение должно стабилизировать на экране оператора колебания изображения, передаваемого от видеокамеры.

Важным элементом визуального наблюдения считается способность сопровождения движущейся цели. В систему уже интегрированы датчики движения, которые распознают и сообщают об изменениях в инфракрасном изображении "БAA II".

Это позволяет длительное время контролировать большие участки местности и увеличивает автономность ведения разведки ГООП. В качестве потенциала модернизации предлагаются автоматические системы сопровождения, применяемые в воздушных беспилотных разведывательных системах. По мнению разработчиков, это облегчит непрерывный мониторинг в случае длительного слежения за определенной движущейся целью.

"БAA II" располагает возможностью подсветки цели для экипажей вертолетов и самолетов. В ночное время для этого используется прибор ночного видения. Днем – переносной лазерный маркер "Розетта" (Rosetta Firestrom).

Переносной лазерный маркер "Розетта"

После того, как контингент МССБ потребовал возможность реализации лазерной подсветки силами экипажа под защитой БРМ были закуплены модули лазерного целеуказания (Laser Target Designator Module). Модуль адаптирован к управлению оператором непосредственно в ходе наблюдения через "БAA II".

По оценкам командования сухопутных войск Германии, применение ГООП на БРМ "Феннек" дает значительный прирост боевых возможностей для огневой поддержки войск в рамках концепции ОТОП. Состав и техническое оснащение ГООП независимо от времени суток демонстрирует высокую эффективность и надежность.

Дальнейшее развитие системы ГООП на БРМ "Феннек" предполагает учет имеющегося боевого опыта и совершенствование технической базы в соответствии с динамикой технологического развития соответствующих средств ведения разведки и управления.

По материалам журнала "Europäische Sicherheit &Technik"