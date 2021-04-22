Ударный вертолет "Тигр" армейской авиации бундесвера

Поступающий с 2005 г. на вооружение сухопутных войск бундесвера ударный вертолет "Тигр" оценивается военно-политическим руководством Германии, как одна из систем вооружений, существенно повышающих боевые возможности этого вида вооруженных сил.

Оперативная характеристика

Командование СВ Германии рассматривает "Тигр", как универсальную защищенную боевую систему, пригодную для выполнения широкого спектра задач в интересах CВ и ВМС в рамках операций национального и международного характера.

Считается, что в качестве независимого маневренного боевого элемента вертолет "Тигр" способен действовать в районах, труднодоступных для наземных систем оружия (например, из-за условий рельефа или инфраструктуры), быстро достигать боевой зоны, успешно закрывать бреши в боевых порядках, а также значительно усиливать огневые возможности взаимодействующих подразделений.

Ударный вертолет "Тигр" UHT

Ударный вертолет "Тигр" предназначен для поражения значимых наземных и воздушных целей, пунктов управления, бронированных и других защищенных объектов, а также огневых средств в глубине территории противника. Способность вертолета к гибким и высокоманевренным действиям на широких пространствах, высокая огневая мощь определяют его высокую боевую и оперативную значимость.

Вертолет "Тигр" – болезни роста

Вместе с тем, поступление этого вида авиационной техники в войска сопровождали значительные проблемы.

Согласно итогам комплексной инвентаризации основных проектов новых вооружений, регулярно проводимой Федеральным ведомством по вопросам вооружений, информационным технологиям и использованию бундесвера (далее BAAINBw), изложенным в докладе министерства обороны немецкому парламенту в марте 2018 г., превышение общих сроков реализации программы "Тигр" от плановых по времени составило более 80 месяцев, а по стоимости более 934 млн.евро (+22%).

Начало разработке и поставкам боевых вертолетов по проекту "Тигр" дало в 1984 г. межправительственное соглашение, подписанное между Германией и Францией. Другими партнерами стали Испания и Австралия, как страна-экспортер.

В рамках проекта работы проводятся как на международном уровне под эгидой "Совместной организации сотрудничества по вопросам вооружений" (Organisation Conjointe de Cooperation en matiere d’Armement, OCCAR), так и в национальном масштабе под контролем BAAINBw. При этом проект получил обозначение "вертолет поддержки "Тигр" (Unterstützungshubschrauber Tiger, UHT). Главным подрядчиком проекта является компания "Эйрбас Хеликоптер" (Airbus Helicopters, или EUROCOPTER).

Компания Airbus Helicopters, эмблема

Изначально в 1984 г. для ВС Германии планировалось закупить 212 машин. После изменения ситуации на рынке и переоценки характера угроз в 1994 г. правительство Германии приняло решение вместо противотанкового закупать многоцелевой вертолет поддержки. Договор о приобретении UH "Тигр" подписан в июне 1999 г. Причем особенностью немецкого варианта конструкции стал прицел, размещенный на мачте над несущим винтом машины.

Организация поставки

Разработка и поставка вертолетов для бундесвера проходила в несколько этапов и сопровождалась многочисленными изменениями и дополнениями первоначального проекта. Первые шесть вертолетов "Тигр" поставлены Германии в 2005 г. в так называемой предсерийной версии. Она не могла использоваться в боевых действиях, а предназначалась для обучения пилотов и техников. Вся партия поступила в распоряжение франко-германского учебного центра в Ле Люк (Le Luc).

Здание учебного центра для вертолета "Тигр" в Ле Люк, Франция

Следующие пять вертолетов продвинутой предсерийной конфигурации (т.н. базовый уровень, версия 002) бундесвер получил в 2008 и 2009 гг. Эти машины в значительно большей степени соответствовали серийному статусу. Первые серийные образцы ударного вертолета "Тигр" начали поступать в войска с 2010 г. с шестилетним опозданием и в небольших количествах.

На фоне начатого 4 октября 2011 г. бывшим министром обороны ФРГ Томасом де Мезьером реформирования национальных ВС и установленных ограничений на основные системы вооружений потребность в закупках вертолета была пересмотрена и сокращена до 80 машин. Позднее, в марте 2013 г., МО и подрядчик подписали очередное соглашение (т.н. "немецкий курс") о сокращении общего количества поставляемой техники до 68 единиц. Кроме того, предусматривалось, что подрядчик выкупит 11 ранее поставленных "Тигров" и не станет продавать бундесверу запасные части для последних 10 вертолетов.

Согласно упомянутому выше докладу, по состоянию на февраль 2018 г. Германия получила 65 вертолетов "Тигр". Поступление в войска оставшихся машин ожидалось до конца 2018 г. Из общего числа, 68 вертолетов, 45 "Тигров" предназначены для сухопутных войск. Из них, 32 машины направляются в 36 полк ударных вертолетов "Курхэессен" (Kampfhubschrauberregiment 36 "Kurhessen"), г. Фрицлар (Fritzlar).

Эмблема 36 полка ударных вертолетов, г. Фрицлар

Особенности оснащения версии UHT

Ударный вертолет "Тигр" в серийном варианте (обозначение Мк I) на рубеже 2005 г. характеризовался значительным набором инноваций. В частности, машина получила дублирующую компоновку критически важных систем, систему предупреждения об облучении вражескими РЛС, лазерными и другими системами прицеливания. На фюзеляже вертолета монтировалось оборудование дезориентации вражеских управляемых ракет с ИК и радиолокационными головками самонаведения.

Мачтовый прицел OSIRIS

Радиоэлектронное оснащение командира-стрелка включает мачтовый прицел OSIRIS с дневным черно-белым каналом, тепловизор и лазерный дальномер.

В состав оснащения кабины пилота входят система бокового обзора (Pilot Sight Unit, PSU), прогнозирующая ИК-система поддержки управления полетом (Forward Looking Infrared-Flugführungsunterstützungssystem, FLIR).

В шлемы обоих членов экипажа интегрированы приборы ночного видения. Оснащение немецкого варианта "Тигр" позволяет в условиях ночного полета почти без задержки проводить переключение между прибором ночного видения и FLIR, а также между системой усиления остаточного света и тепловидением.

Пилот "Тигра" в шлеме

Средства связи вертолета включают УКВ радиостанцию с частотной модуляцией (FМ), комбинированный ОВЧ/УВЧ (VHF/UHF) передатчик, а также радиостанцию ВЧ (HF) диапазона. Кроме того, "Тигр" оснащен установкой оперативной поддержки с системой управления полем боя (Battlefield Management System). Система позволяет по радиоканалу обмениваться данными с наземным командным пунктом относительно изменения обстановки и боевых задач.

Вооружение

Крылья (пилоны) вертолета имеют четыре узла подвески оружия. На два внешних узла крепятся по две ЗУР "Стингер" с дальностью стрельбы 5 км. Два внутренних узла подвески позволяют устанавливать один из следующих образцов вооружения:

12,7 мм спаренный пулемет GunPod HMP с дальностью стрельбы до 1500 м (боекомплектом 400 выстрелов);

пусковой контейнер 70 мм НУР (16 ракет, дальность поражения 6 км), либо ПУ ПТУР "Хот" (4 ракеты, дальность – 4 км);

ПУ ПТУР PARS 3 (4 ракеты, дальность – 6000м).

Смешанный вариант подвески вооружения

Развитие боевых возможностей

Вместе с тем, по оценкам специалистов, тактико-технические характеристики модели "Тигр" Мк I по мере поступления в войска перестали удовлетворять изменившимся требованиям боя и возможностям систем защиты современных образцов бронетанковой техники. В частности, 12 вертолетов, направленных в Афганистан в интересах выполнения миссии МССБ были модифицированы до специально разработанной для этого версии "Асгард" (Afghanistan Stabilisation German Army Rapid Deployment“‐Full, ASGARD‐F).

Модификация включала повышение баллистической защиты экипажа и надежности программного обеспечения, а также установку многополосной радиостанции с функциями SatCom/TacSat и песчаных фильтров для двигателей. Кроме того, получила реализацию возможность записи хода выполнения боевого задания (как юридическое требование).

В период до 30 июня 2014 г. вертолеты версии "Асгард" совершили 260 боевых вылетов (1860 часов полета) и получили в целом положительные оценки.

Полет вертолета "Тигр" над Афганистаном

Опыт эксплуатации варианта "Асгард" в Афганистане и предложения из войск послужили основой для определения мероприятий, направленных на повышение боевых возможностей вертолета в рамках пакета требований для ударного вертолета "Тигр" в версии Мк II.

Дальнейшее улучшение ТТХ вертолета должно включать:

повышение точности стрельбы 70 мм ракетами за счет их оборудования лазерной головкой самонаведения;

возможность использования на внешней подвеске 70 мм УР "Тop" ( Tiger Helicopter Outer Rockets,THOR );

); противолазерную защиту от смешанных и инфракрасных лазеров для экипажа;

увеличение боевой дальности за счет установки дополнительного топливного бака ( Combat Fuel Tank );

); установку командирского лазерного указателя ( Commanders Laserpointer ) для упрощения взаимодействия с наземными силами;

) для упрощения взаимодействия с наземными силами; дальнейшее улучшение баллистической защиты для экипажа.

При этом, предусматривается приведение 40 машин СВ к способности использовать комплект оборудования "Асгард", а количество таких комплектов увеличить до 24 единиц. Такое перевооружение планировалось начать в 2018 г. и завершить к 2024г.

Оборудование кабины пилота "Тигра"

Борьба с устареванием и дальнейшее развитие

Поскольку утрата боевого потенциала вертолета к середине 2020-х годов из-за устаревания его систем неизбежна в 2012 г. запущена "Программа гарантии боевых возможностей вертолета "Тигр" (Tiger Capability Assurance Program, TCAP). Руководство программой осуществляет рабочая группа (Tiger-Capability Assurance Working Group,TCG), членами которой являются страны-участницы проекта "Тигр".

Целью является сохранение боевых возможностей вертолета и, где возможно, расширение его боевого потенциала в рамках существующей концепции. Многонациональный подход, как считается, дает надежду на достижение максимального синергетического эффекта, а ключевыми методами должны стать управление устареванием систем и своевременная их замена новыми перспективными образцами.

Перспективный вариант вертолета получил обозначение "Тигр" Мк III. В интересах группировки характеристик модификации Мк III, которые уже сейчас выходят далеко за пределы текущих возможностей вертолета, в рамках рабочей группы разработаны специальные таблицы требований (Tiger Update Requirement Sheets, TURS). Таблицы сгруппированы по более, чем 50 показателям, включая: вооружение, связь, радиолокационное оборудование, системы управления и навигации, программное обеспечение, РЭБ, интерфейс человек-машина, взаимодействие с БПЛА, архитектура авионики, ремонтопригодность и другие.

Таблицы требований стали основой для стартовавшего в июле 2015 г. 18-ти месячного совместного исследования военных и представителей промышленности. Исследование призвано было обеспечить общее представление о возможностях модернизации существующей архитектуры вертолета, рисках программы, технологических вызовах, допусках и стоимости.

Со стороны бундесвера активное участие в работе над Mk III принимает управление по развитию СВ (Amt für Heeresentwicklung). Начало поставок вертолета "Тигр" в версии Мк III планируется на 2024 г. Предполагается, что новый вариант машины будет соответствовать будущим вызовам и требованиям к боевым возможностям ударных вертолетов бундесвера на обозримый период до 2040 г.

Ударный вертолет "Тигр". Инфографика

Таким образом, поступающий на вооружение CВ Германии вертолет "Тигр" обладает высокими боевыми характеристиками. Имевшие место задержки поставок вертолетов вызваны многочисленными усовершенствованиями первоначального проекта. Поставки машин версии Мк I бундесверу завершены в 2018 г. Общее количество вертолетов – 68 ед.

Командование ВС Германии рассчитывает в период до 2024 г. модернизировать "Тигр" до версии Мк II, а с 2024 г. ожидает поступление перспективного вертолета "Тигр" Мк III. Последний вариант, согласно оценкам экспертов, позволит удовлетворить требования СВ бундесвера на период до 2040 г.

По материалам журнала «Europäische Sicherheit &Technik»