Силы специального назначения бундесвера: состояние и перспективы.

Силы специального назначения - ценный оперативный инструмент в руках командования любой армии мира. В вооруженных силах Германии они получили новое развитие 11 ноября 2016 г. с выходом соответствующей директивы генерального инспектора бундесвера.

В итоге в состав этой категории войск ВС Германии вошли:

командование сил СпН сухопутных войск, г. Кальв (Calw);

командование сил СпН ВМС, г. Эккернфёрде (Eckernförde);

4 эскадрилья 64 вертолетной эскадры (4/HSG 64) ВВС, г. Лаупхайм (Laupheim).

Эмблемы KSK и KSM

Предназначение и задачи

Подразделения специального назначения (СпН) предназначены для действий в глобальном масштабе, во всех климатических зонах и средах, в труднодоступных и/или контролируемых противником районах. Основными факторами успеха операций сил СпН являются секретность, тщательная предварительная разведка и оперативное планирование, а также решительность, стремительность и точность.

Согласно взглядам командования бундесвера, силы специального назначения предназначены для выполнения широкого спектра задач:

прямые акции (боевые операции против целей, имеющих стратегическое и/или оперативное значение);

специальная разведка (добывание ключевой информации для стратегического и оперативного командования);

оказание военной помощи (сотрудничество в сфере подготовки сил безопасности для государств-партнеров);

защита контингентов своих сил и значимых персон в особой обстановке;

спасение и освобождение заложников и плененных военнослужащих ( Hostage Rescue & Recovery, HRR Hostage Rescue Operations, HRO );

Hostage ); контртеррористические мероприятия (активные превентивные меры по предотвращению террористической угрозы, борьба с подрывными силами);

ведение нетрадиционной (гибридной) войны ( Unconventional Warfare );

); выполнение секретных миссий (тайные операции в спектре задач вооруженных сил).

Солдат KSK выполняет прыжок с парашютом

В ходе проведения своих операций силы специального назначения могут поддерживаться подразделениями, прошедшими дополнительную подготовку, или войсками переднего края.

Армиями различных государств, как правило, реализуется трехуровневая иерархия проведения специальных операций. В бундесвере первый уровень такой иерархии формируется личным составом коммандос СВ, боевых пловцов и сил 4 вертолетной эскадрильи. В совокупности они именуются оперативной группировкой сил специального назначения.

Второй уровень представлен войсками непосредственной тактической поддержки. В бундесвере к ним относятся подразделения парашютно-десантных полков с дополнительной профильной подготовкой (EGB-Kräfte der Fallschirmjägerregimenter, Erweiterte Grundbefähigung). Третий уровень - прочие силы поддержки: военная полиция, оперативное информационное обеспечение или подразделения войсковой разведки.

Группа глубинной разведки бундесвера

Силы специального назначения СВ Германии

Созданное в 1996 г., командование сил СпН (Kommando Spezialkräfte, KSK) является крупнейшей частью этого рода войск. Место дислокации – г. Кальв (Calw)

Командир КSК в ранге генерала является, одновременно, начальником группировки сил СпН бундесвера. Он несет ответственность не только за боевую готовность части СпН СВ, но и других элементов группировки сил СпН.

Организационно КSК состоит из штаба, оперативных подразделений (Einsatzkräfte im Grundbetrieb), специальных сил поддержки, направления боевой подготовки и направления развития сил СпН.

Штаб командования – орган военного и административного управления. Имеющееся в его составе отделение аэромобильной поддержки (Air Land Integration) отвечает за воздушную и тактическую огневую поддержку, возвращение личного состава после выполнения задач, а также обеспечивает совместимость штаба с другими оперативными структурами сил специальных операций НАТО.

Памятник на территории военного городка KSK

Роты коммандос

В состав основных оперативных (боевые) подразделений командования входят: четыре роты коммандос, одна специальная рота коммандос и одна рота специальной разведки.

Роты коммандос (Kommandokompanie), в свою очередь, подразделяются на взводы, а те на отряды (группы) коммандос. Дополнительно в состав роты коммандос входит группа (элемент) управления и планирования, а также подразделения (вероятно, взводного уровня) снайперов и оптико-электронной специальной разведки.

Знак принадлежности к KSK на берете

Специальная рота коммандос (Spezialkommandokompanie) готовит силы для боевого управления тактической авиацией (Combat Control), организации общевойсковой огневой поддержки (Joint Fire Support), обезвреживания самодельных и штатных взрывных устройств (Counter IED или EOD).

Рота специальной разведки (Spezialaufklärungskompanie) предназначена для выполнения специфических разведывательных миссий. В частности, проведение технической и многоспектральной разведки с помощью БПЛА или обнаружение средств ОМП. В состав специалистов роты также могут входить женщины, которые привлекаются для выполнения специфических задач в районах с особым культурным окружением.

Специальные силы поддержки

Специальные силы поддержки (Spezialunterstützungskräfte) включают роту обеспечения (Versorgungskompanie), роту поддержки (Unterstützungskompanie), роту связи (Fernmeldekompanie) и медико-санитарный центр (Sanitätszentrum).

Специальные силы поддержки обеспечивают не только выполнение основных задач, но и поддерживают командование при осуществлении им руководящих функций. В ходе операций они напрямую подчиняются оперативным подразделениям сил СпН СВ.

Оказание медицинской помощи на задании

Направления подготовки и развития

Направление боевой подготовки (Bereich Einsatzkräfte Ausbildung) проводит отбор кандидатов в состав KSK. На базе направления осуществляется начальная подготовка, усовершенствование и повышение квалификации низшего и командного состава сил СпН СВ. Направлению подчинены: группа инструкторов, центр оперативной и боевой подготовки, центр огневой (стрелковой) подготовки.

Направление развития (Bereich Weiterentwicklung) отвечает за дальнейшее совершенствование сил СпН СВ. В составе направления отделения концепции, боевой подготовки, структуры и оснащения. Сюда также относится специальное отделение со специалистами от армейской авиации, ВВС и ВМС.

Снайпер KSK на позиции

Перспективы и совершенствование возможностей KSK

По взглядам командования бундесвера, «главной системой оружия» KSK остается военнослужащий коммандос. В этой связи, для повышение его боевой ценности руководством ВС Германии курируется несколько проектов:

мобильность : речь идет о малых транспортных средствах, новой боевой разведывательной машине, а также тактической планирующей парашютной системе;

: речь идет о малых транспортных средствах, новой боевой разведывательной машине, а также тактической планирующей парашютной системе; штурмовая винтовка спецназа : оружие, адаптированное к особым потребностям коммандос по параметрам точности и надежности. Речь идет о моделях калибра 5,56х45 мм и 7,62х51 мм (подробнее читайте тут);

: оружие, адаптированное к особым потребностям коммандос по параметрам точности и надежности. Речь идет о моделях калибра 5,56х45 мм и 7,62х51 мм (подробнее читайте тут); средства ведения ночного боя : возможность действовать в темноте оценивается, как важное тактическое преимущество сил спецназа;

: возможность действовать в темноте оценивается, как важное тактическое преимущество сил спецназа; «солдатские системы»: все остальное, что повышает боевые возможности солдата-коммандос в категориях разведки, поражения, защиты и мобильности (например, одежда, личное снаряжение, средства связи и т. д.).

Силы специального назначения ВМС Германии

Рота боевых пловцов – старейшее подразделение сил СпН бундесвера. ВМС Германии используют их для организации специальных операций в ходе ведения боевых действий. После похищения контейнеровоза «Hansa Stavanger» в Индийском океане в апреле 2009 г. боевые пловцы бундесвера первыми прибыли на место инцидента. Подготовка этих военнослужащих позволяет им действовать в трех основных средах: в воде, в воздухе и на суше.

Выход боевых пловцов из воды

Организационным этапом подразделения стало 1 апреля 2014 г. В день своего 50-летия рота боевых пловцов вошла в состав новой структуры. С этого момента подготовка личного состава, обеспечение и поддержка, а также оперативное управление сосредоточены в рамках командования сил СпН ВМС (Kommando Spezialkräfte der Marine, KSM). Командование входит в состав 1 флотилии разнородных сил ВМС бундесвера. Место дислокации KSM – ВМБ Экернфёрде (Eckernförde).

Знак принадлежности к KSM на берете

Организационная структура KSM

В состав командования входят: штаб, рота боевых пловцов, группа боевой подготовки (Gruppe Ausbildung) и направление поддержки.

Рота боевых пловцов (Kampfschwimmerkompanie) состоит из управления, трех оперативных команд I-III (Einsatzteams I - III) и трех оперативных групп: "Земля", "Воздух" и "Море" (Einsatzgruppen: Land, Luft, See). Последние отвечают, вероятно, за способы вывода на задание, соответственно: наземный, по воздуху и морем.

Направление поддержки (Unterstützungsbereich) включает три подразделения:

отряд катеров специального назначения ( Spezialoperationen-Bootsteam );

); отряд медицинской поддержки специальных операций ( Special Operation Medical Support Team ). Единственный в своем роде в ВМС Германии отряд оказывает медицинскую поддержку непосредственно в ходе выполнения задач;

). Единственный в своем роде в ВМС Германии отряд оказывает медицинскую поддержку непосредственно в ходе выполнения задач; группа связи ( Fernmeldebereich ) органихзует связь и передачу информации;

) органихзует связь и передачу информации; направление обеспечения и ремонта (Versorgungs und der Instandsetzungsbereich) отвечает за пополнение запасов материальных средств и их эксплуатационную готовность.

Действия с катера специального назначения

Подготовка боевых пловцов

Курс подготовки боевого пловца длится до трех лет. Он включает: военный дайвинг, специальную стрелковую подготовку, рукопашный бой, прыжки с парашютом и минно-взрывное дело. Кроме того, осваиваются: управление катером и каяком, оружие иностранного производства, управление автомобилем и многое другое.

В последующем подготовка осуществляется согласно специализации военнослужащего: снайпер, специалист по связи (средствам коммуникации), передовой воздушный наводчик, взрывотехник и специалист по доступу, фельдшер. Подготовка проводится по всему миру, в сотрудничество с национальными и международными силами специальных операций.

Использование каяка при выполнении задания

Для прочих подразделений ВМС Германии, предназначенных для выполнения особых задач, а именно: роты водолазов-минеров и штурмовой (абордажной) роты – 1 апреля 2014 г. также стал днем нового этапа в их истории. С этого момента они вошли в состав вновь сформированного морского батальона (Seebataillon) ВМС Германии.

4 эскадрилья 64 вертолетной эскадры.

Согласно директиве генерального инспектора с 11 ноября 2016 г. 4 эскадрилья 64 вертолетной эскадры (4/HSG 64) в г. Лаупхайм (Laupheim, земля Баден-Вюрттемберг) относится к силам специального назначения бундесвера. 64 эскадра является одним из самых молодых соединений ВВС Германии. К его основным задачам относятся национальные и международные воздушные транспортные перевозки личного состава и материальных средств в интересах ВС.

Дополнительно, эскадра выполняет операции по спасению личного состава и поддерживает силы специального назначения бундесвера. Последнее включает медицинскую эвакуацию (Medical Evacuation, MedEvac), а также военные эвакуационные операции (Military Evacuation Operations, MilEvacOp) тактического, оперативного и стратегического масштаба.

Кроме того, эскадра отвечает за начальную летную подготовку и повышение квалификации, а также тактическую подготовку пилотов вертолетов CH-53GA / GS и H145M LUH SOF.

Вертолет H145M LUH SOF

Бундесвером закуплено 15 машин H145M LUH SOF, оборудованных для нужд сил СпН. Аббревиатура LUH SOF означает специализированный легкий вертолет для сил специальных операций (Light Utility Helicopter Special Operations Forces). Вертолет является основным вооружением 4 эскадрильи и используется для поддержки KSK и KSM. Последнюю машину этой модели предприятие-изготовитель Airbus Helicopters передало бундесверу 26 июня 2017 г.

Единое управление

Силы специального назначения считаются высокоценным ресурсом. Их операции имеют стратегическое и, следовательно, политическое значение. Поэтому к ним приковано внимание общественности и средств массовой информации.

Согласно оценкам экспертов, успех специальных миссии требует простой, эффективной и гибкой иерархии – кратчайшего пути от политического решения до конечного исполнителя. К этому добавляется особая секретность: основной принцип – «знать только то, что необходимо». Помимо этого, существуют специальные правила управления на тактическом уровне: «подразделения СпН подчиняются только командованию сил СпН». Вместе с тем, считается, что каждая операция, где одновременно участвуют и силы специального назначения, и "прочие подразделения" должна приводить к синергетическому эффекту.

Силы специального назначения бундесвера собственного командования, как отдельной структуры военного управления, не имеют. Упомянутая директива генерального инспектора определила, что задачи общевойскового органа управления частями СпН бундесвера оперативного уровня возлагаются на объединенное оперативное командование ВС Германии (Einsatzführungskommando, EinsFüKdoBw, далее - ООК). Таким образом, силы СпН бундесвера при проведении операций напрямую подчинены командующему ООК. Он же несет ответственность за будущее и оперативное развития этой категории войск.

Эмблема объединенного оперативного командования бундесвера

В составе ООК для выполнения указанной функции сформирован отдел специальных операций. Отдел подчинен непосредственно командующему ООК и от его имени планирует и управляет операциями сил СпН бундесвера.

Отдел имеет собственную штабную структуру, которая обеспечивает весь необходимый функционал отдельно от остального аппарата ООК. Конечно, прибегая к возможностям ООК, отдел в интересах проводимых мероприятий может использовать эффект синергии.

Кроме того, через единственную точку контакта (Single Point of Contact-Netzwerks) отдел исключительным образом подключен к общевойсковым, межструктурным и международным сетям. Считается, что такая схема управления сокращает время реакции и расширяет пространство для маневра собственными силами и средствами.

Перспективы

По мнению западных аналитиков, изменение ситуации в сфере безопасности принесло с собой некоторую разбалансировку круга задач частей специального назначения.

Задачи классических сценариев применения вооруженных сил: национальная оборона и защита альянса – снова приобретают важное значение. В качестве другой сферы применения выступает борьба с распространением оружия массового уничтожения.

В частности, подобный сценарий в 2017 г. лег в основу учения "Resolute Solution". В ходе мероприятия отрабатывалось взаимодействие разнородных сил: КSК, 4/HSG 64, 750 батальона ЗОМП и других подразделений. Участники учения осуществляли проникновение на фабрику по производству пестицидов, где по легенде также изготавливали боевые отравляющие вещества.

Подготовка KSK для действий на зараженной территории

Кроме того, все больше и больше оказывается военная помощь, с целью предотвратить террористические и другие угрозы на дальних подступах от собственной территории.

Согласно оценкам экспертов, в обозримом будущем силы специального назначения ВС Германии останутся высокоэффективным стратегическим инструментом. Дальнейшее развитие структуры управления и расширение компонента сил СпН в составе ВВС бундесвера улучшит их боевые возможности.

По материалам журнала "Europäische Sicherheit &Technik"