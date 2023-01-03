Командующий сообщил об участии дальней авиации РФ в 2023 году в СВО на Украине

Москва. 2 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш заявил, что российские стратегические самолеты будут участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине в 2023 году.

"В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки спланированно применение авиационных средств поражения. Будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия", - сказал Кобылаш, слова которого приводит Минобороны РФ в понедельник.

"Эти задачи в 2023 году будут решаться в ходе участия дальней авиации в специальной военной операции. Что является главной особенностью их выполнения в грядущем году", - сообщил командующий.

По официальным данным, в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ входят стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

В декабре Кобылаш сообщил в интервью "Красной звезде", что в конце 2021 года в состав дальней авиации вошёл полк, вооружённый гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на базе самолётов МиГ-31.