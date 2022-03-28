"Кинжальная" атака: сверхскоростные аргументы российской армии

Дмитрий Литовкин — о том, что известно о гиперзвуковых ракетах РФ

Высокая скорость, маневренность и технологии малой радиолокационной заметности делают российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" одной из самых эффективных боевых систем на планете. На днях представители реутовского НПО машиностроения допустили, что помимо кораблей и подводных лодок их изделие будет размещено на самолетах. А британский таблоид The Sun опубликовал статью, посвященную "леденящим душу" кадрам пуска ракеты с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море. Как поясняют иностранные журналисты, видео было снято в декабре 2021 года, но показано только в марте 2022-го якобы для того, чтобы более наглядно продемонстрировать арсенал ударных средств российской армии на фоне спецоперации на Украине.

Высокая степень

Тем не менее "Циркон" до сих пор остается оружием с высокой степенью секретности. Представитель замгендиректора НПО машиностроения Анатолий Свинцов ранее категорически отказался рассказать, что из себя представляет ракета. Он лишь с улыбкой сказал, что она идет в транспортно-пусковом контейнере. Но и эта деталь дает широкое поле для спекуляций.

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" во время выполнения стрельбы гиперзвуковой ракетой "Циркон" Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В 2011 году Минобороны и Минпромторг отчитались, что потратили на исследование гиперзвуковых технологий 2 млрд рублей, а на МАКС Центральный институт авиационного моторостроения из подмосковного Лыткарина показал, как может выглядеть "гиперзвуковая ракета": словно рубленые топором формы с не менее странными воздухозаборниками зубцеватых очертаний, как края ручной пилы.

Дальше всех, казалось, пошла BrahMos Aerospace Limited. Совместное российско-индийское предприятие, выпускающее ракету на базе ПКР "Оникс", неоднократно демонстрировало макет ее гиперзвукового варианта. Индийцы рассказывали, что он не только существует в железе, но и готов к испытаниям. Причем им уже удалось адаптировать ракету BrahMos для эксплуатации в составе вооружения истребителя Су-30МКИ. Видимо, и с гиперзвуковой версией модернизированного "Оникса" это вполне возможно. Правда, в последние годы индийцы по поводу гиперзвуковой ракеты упорно молчат, ее модель даже исчезла со стендов предприятия на разного рода военно-технических выставках.

В конце февраля 2022 года командир фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" капитан 1-го ранга Игорь Крохмаль сообщил, что "Циркон" может поражать цели на расстоянии до 1,5 тыс. км, тогда как ранее считалось, что до 1 тыс. км. "Стрельба будет вестись на расстояние от 1 тыс. до 1,5 тыс. км. Если взять 1 тыс. км и разделить на скорость 9 Махов, мы получаем время полета 580-620 секунд", - пояснил командир корабля, комментируя испытательные стрельбы в Баренцевом море. При этом остальные характеристики ракеты по-прежнему держатся в строжайшем секрете, тайной является даже внешний вид ракеты - например, на корабль "Цирконы" грузят в закрытых контейнерах, отметил офицер.

Тайна в футляре

"Леденящий душу", как выразились британские журналисты, пуск на самом деле даже с учетом большого расстояния, с которого велась съемка, ничего экстраординарного не содержал, на мой взгляд. "Циркон" стартует точно так же, как это делает "Оникс": транспортно-пусковой контейнер выходит из ракетной шахты, отстреливается пороховой ускоритель, выбросивший из нее машину. Затем в головной части ракеты можно увидеть несколько вспышек - это срабатывают двигатели, задающие ей направление полета. После чего и этот блок отлетает в сторону. Следует более мощная и ослепительная вспышка - включается основной двигатель, а ракета буквально растворяется в северном небе. При этом на днях Минобороны в ходе учений в Крыму показало стрельбу береговым ракетным комплексом "Бастион" - так вот, если сравнить "морской" ролик и "сухопутный", то очевидно, что корабельная ракета улетает куда быстрее.

Пуск крылатой сверхзвуковой ракеты "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" Источник изображения: © Минобороны России/ТАСС

Советские и российские ракеты и раньше летали на гиперзвуке, например знаменитая Х-22 "Буря". На днях ее или ее модернизированную версию Х-32 (внешне ракеты идентичны) показали в составе вооружения дальнего бомбардировщика Ту-22М3 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Первая - совсем не новая (фактически принята на вооружение в 1968 году). При весе около 6 т и длине 12 м ракета несет фугасную или ядерную боевую часть весом в тонну. В 1990-х годах на базе Х-22, по моим данным, был проведен российско-немецкий эксперимент по достижению гиперзвуковой скорости. Для этого потребовалось "всего лишь" поставить на нее дополнительные ракетные ускорители.

К гиперзвуковым относится и аэробаллистическая ракета "Кинжал" (разработана ОАО "НПК "КБ машиностроения") - как сообщали "Ведомости", по полученным из Объединенной авиастроительной корпорации сведениям, она является авиационным вариантом комплекса "Искандер". Для того чтобы разогнать "Кинжал" до гиперзвука, высотному бомбардировщику МиГ-31К (который фактически служит первой ступенью ракеты) надо подняться на высоты от 12 до 15 тыс. м и набрать максимальную скорость 2 тыс. км/ч (истребитель пикирует, тем самым набирая дополнительное ускорение) и отправить ракету словно "на саночках" к цели - та в процессе долета разгонится до гиперзвука.

Истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" Источник изображения: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Эти примеры иллюстрируют два принципа получения запредельных скоростей. В первом изделие разгоняют - как, например, ядерные боеголовки баллистическими ракетами. Во втором - машина в большей мере самостоятельно набирает ускорение. В этом и заключается главный секрет "Циркона": пороховой аккумулятор просто выводит его из шахты, а дальше ракета за считаные секунды достигает маршевой скорости.

Жертвы скорости

Почетный гендиректор и почетный генконструктор ОАО "ВПК "НПО машиностроения" Герберт Ефремов отметил, что двигатель такого аппарата может быть "исключительно воздушно-реактивным" - в отличие от других, только он способен обеспечить длительный гиперзвуковой полет. "Твердотопливный (двигатель, стоит на баллистических ракетах "Тополь-М", "Ярс" и "Булава" - прим. ТАСС) здесь вообще не годится, потому что он может разогнать, но лететь долго с ним невозможно. В случае с гиперзвуковыми ракетами это неприемлемо. На нашей ракете "Оникс" твердотопливный только стартовый ускоритель. Дальше она летит на жидкостном прямоточном воздушно-реактивном двигателе", - приподнял завесу тайны Герберт Ефремов.

При этом, по его словам, необходимо еще и специальное топливо. "Жидкостный ракетный двигатель содержит окислитель и горючее в разных баках, которые смешиваются в камере сгорания. Воздушно-реактивный двигатель питается одним горючим: керосином, децилином или бицилином. Окислитель - набегающий воздух. Бицилин - топливо, получаемое из вакуумного газойля с применением гидрогенизационных процессов. Это жидкое горючее имеет очень большую плотность, позволяющую делать бак меньшего объема", - сообщил конструктор.

При этом при гиперзвуковой скорости в камеру сгорания надо подавать окислитель - кислород - с дозвуковой скоростью. Этим и объясняется странная форма гиперзвуковых ракет и их воздухозаборников: все эти выступы, зубцы и прочие заслонки предназначены для максимального замедления поступления воздуха в двигатель ракеты.

Существует еще одна сложность. Во время полета на скоростях более 6 Махов любой аппарат начинает двигаться в облаке плазмы - он горит словно метеорит. Для его защиты необходимы специальные жаропрочные материалы, ведь если нарушится аэродинамика тела, то оно упадет; перегреешь радиоаппаратуру внутри - тот же исход: упадет. В ходе МАКС-2019, возможно, открылась еще одна тайна "Циркона". Производитель наших крылатых ракет, корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ, член Союза машиностроителей), помимо основной продукции активно пиарила эндопротез тазобедренного сустава из "углерод-углеродного" композита. Согласно пресс-релизу компании, этот материал выдерживает температуру горения до 2,5 тыс. градусов и по своим свойствам очень напоминает человеческую костную ткань. Зачем протезу "терпеть" температуру горения более чем 2 тыс. градусов, можно оставить за скобками. А вот для гиперзвуковых аппаратов "кожа" из подобного материала была бы очень кстати.

Достать "Кинжалы"

Замгендиректора НПО машиностроения Анатолий Свинцов сказал, что "Циркон" изначально разрабатывался и в морском, и в авиационном варианте. "Заказчиком было принято решение на первом этапе активизировать работу по созданию именно морской версии ракеты. По авиационной версии у нас тоже есть большой задел. Когда придет время, мы обязательно продолжим эту работу, а пока страна уже имеет гиперзвуковую авиационную ракету - это ракета "Кинжал", - отметил Свинцов.

Как сообщает Минобороны, последняя активно используется в спецоперации на Украине. На днях при помощи "Кинжалов" был уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области. Следом за этим официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области. "С нее осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины", - отметил Конашенков. Оба этих факта свидетельствуют о том, что развитие российской военной техники не ограничивается "презентационными видеороликами", а обеспечивает эффективное ее использование.

Для лучшего понимания уточню: "Кинжал" сам по себе - очень грозное оружие, а авиационный вариант машины благодаря истребителю МиГ-31 способен выйти на гиперзвуковой режим полета, что делает его практически неперехватываемым для средств противовоздушной и противоракетной обороны. На ракете, которая используется в составе комплекса, может быть применено порядка десяти типов боеголовок: ядерные, кассетные (состоят из 54 отдельных боевых элементов), проникающие (для уничтожения заглубленных, хорошо защищенных объектов), осколочно-фугасные, объемно-детонирующие, крылатые (не только позволяют поражать наземные объекты, но и выступают в роли противокорабельного оружия).

В настоящий момент один МиГ-31К поднимает одну ракету "Кинжал", Ту-22М3 - четыре "Кинжала" или до двух ракет Х-32. Сколько сможет взять на борт "Цирконов", например, стратегический ракетоносец Ту-160 или Ту-95, пока непонятно, но если это произойдет, то номенклатура гиперзвуковых вооружений нашей армии не будет иметь аналогов в мире.