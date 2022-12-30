Шойгу высказывается за плановую работу парламентской координационной группы по вопросам СВО для решения возникающих задач

Москва. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о большой значимости работы парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции (СВО), высказался за плановый характер ее деятельности.

"Я понимаю, что эта работа не факультативная, не от случая к случаю. Это та работа, которая требует ежедневного постоянного внимания. Я бы очень хотел, чтобы она была построена планово, результативно. Работа очень важна и, что самое главное, она не на один день. Это надо понимать. Проблемы возникают, потом они разрешаются, возникают другие проблемы", - сказал министр на первом заседании группы.

Глава российского военного ведомства отметил, что идея о создании данной координационной группы возникла почти одновременно с началом частичной мобилизации. Президент эту инициативу поддержал.

"Каждый депутат и каждый сенатор представляет определенный регион, определенную партию. А спецоперация и мобилизация касается всех и каждого, каждый субъект и каждый населенный пункт. И здесь, конечно, нам нужна помощь и поддержка сенаторов и депутатов. Тех людей, которые избраны от этого региона, и которым люди доверили представлять свой регион, свой город в парламенте страны", - заявил Шойгу.

Рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей образована по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 20 декабря.

Установлено, что основными задачами рабочей группы являются обеспечение взаимодействия палат парламента РФ, федеральных и региональных органов власти и организаций, в том числе общественных объединений, по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, воинского учета, социальной и правовой защиты граждан России, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей; мониторинг и анализ правоприменительной практики по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы; контроль за реализацией мер социальной и правовой защиты граждан, участвующих СВО, и членов их семей, а также взаимодействие с такими гражданами и членами их семей.

В числе задач также рассмотрение вопросов, связанных с организацией мест размещения призванных на военную службу по мобилизации, иным материально-техническим обеспечением таких граждан и воинских формирований, совершенствованием деятельности военных комиссариатов, и подготовка соответствующих предложений; подготовка предложений по совершенствованию правового регулирования в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, а также в сфере социальной защиты граждан - участников СВО и членов их семей.

Согласно распоряжению, организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возложено на Минобороны России.