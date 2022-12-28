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Интерфакс-АВН

Два модернизированных перехватчика МиГ-31БМ будут нести боевое дежурство на Камчатке и в районах Крайнего Севера

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МиГ-31БМ
МиГ-31БМ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Два истребителя-перехватчика МиГ-31БМ вернулись в авиаполк на Камчатке после прохождения глубокой модернизации, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"На Камчатку прибыли два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, прошедших глубокую модернизацию на Нижегородском авиастроительном заводе "Сокол". Оба истребителя вернулись в состав отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на северо-востоке России, откуда ранее убыли для проведения модернизации до модификации "БМ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что эта модернизация в несколько раз увеличивает боевую мощь истребителей.

"После дальнего перелета модернизированные МиГ-31БМ пройдут техническое обслуживание и войдут в состав эскадрильи, где будут нести боевое дежурство по противовоздушной обороне как на Камчатке, так и в Арктике в районах Крайнего Севера", - сказали в пресс-службе.

В декабре 2020 года командующий Тихоокеанским флотом России Сергей Авакянц сообщил, что на Чукотке размещены истребители-перехватчики МиГ-31.

В январе 2021 года стало известно, что военные разместили модернизированные МиГ-31 на аэродроме Северного флота "Рогачёво" на острове Южный архипелага Новая Земля.

Российские военные заявляли, что задача МиГ-31, которые базируются на Новой Земле и на Чукотке, - патрулирование Арктики.

МиГ-31 (по кодификации НАТО: Foxhound - "Лисья гончая") - двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолётами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолёт способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.

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