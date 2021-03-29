Арктика как поле боя

Север России сегодня привлекает не только богатыми недрами, но и широкими логистическими возможностями. Фото с сайта www.rosatomflot.ru.

Битвы маловероятны, провокации возможны

Постепенное таяние арктического ледового покрова создает условия для круглогодичного плавания по Северному морскому пути и Северо-Западному проходу (СМП и СЗП) и добычи углеводородов на шельфе Арктики.

При этом акватория Северного Ледовитого океана и его шельф не до конца разграничены, поскольку все арктические страны имеют различные взгляды на данную проблему. Активная дискуссия идет по поводу принадлежности подводного хребта Ломоносова, на который претендуют Россия, Канада и Дания. Принадлежность хребта будет определять и принадлежность шельфа.

Еще один принципиальный вопрос – статус СМП и СЗП. Россия и Канада считают их своими внутренними водами, а ряд других стран – международными водами, где возможно беспрепятственное судоходство.

Из восьми стран Арктического региона Швеция и Финляндия не имеют выхода к океану. Исландия не имеет ВС и военных рычагов влияния на ситуацию. В потенциальном дележе Арктики участвуют остальные пять стран: Канада, США, Дания, Норвегия и Россия.

РОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА

Россия прилагает большие усилия по освоению нефтяных и газовых месторождений в Арктике (на суше и на шельфе) и надеется извлечь максимум доходов из использования Севморпути. По нему в последние годы прошло несколько десятков иностранных судов с согласия России и с помощью ее ледоколов. Объем перевозок по СМП (внутренних и транзитных) уже в пять раз превысил советский максимум (около 6,5 млн т в 1986 году, почти 33 млн т в 2020 году).

Москва справедливо считает, что обеспечить свои экономические интересы можно только с помощью военной силы. Российское военно-политическое руководство начало восстановление ранее заброшенных и создание новых военных объектов в Арктике.

В сентябре 2013 года была проведена демонстративная операция по восстановлению аэродрома «Темп» на острове Котельный в архипелаге Новосибирских островов. В ней участвовал весь тогдашний атомный надводный флот России – ледоколы «50 лет Победы», «Вайгач», «Таймыр», «Ямал» и ракетный крейсер «Петр Великий».

Большие десантные корабли «Кондопога» и «Оленегорский горняк» доставили на Котельный строительную технику, личный состав, жилые и технические блоки новой арктической базы, 46 т ГСМ и 43 т продовольствия.

После этого стало ясно, что арктическая группировка должна быть единой организационно и территориально. В декабре 2014 года было создано объединенное командование «Север». Его основу составил Северный флот (СФ), выведенный из состава Западного ВО («Северный флот подвести не должен», «НВО», 27.07.18). В конце 2020 года он получил статус пятого военного округа РФ.

В зону ответственности ОСК «Север» переданы северные регионы европейской части РФ, ранее относившиеся к ЗВО (Мурманская и Архангельская области, Республика Коми), и арктические острова вплоть до острова Врангеля в Чукотском море. Полуостров Ямал находится пока в зоне ответственности ЦВО, Чукотка – в зоне ответственности ВВО. Однако предполагается, что арктическая бригада на Ямале и дивизия береговой обороны на Чукотке) войдут в состав ОСК «Север».

К настоящему времени, кроме Котельного, развернуты базы на Земле Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа), Среднем (Северная Земля), в поселке Рогачево (Новая Земля), на мысе Шмидта и острове Врангеля (Чукотский АО). В якутском Тикси развернут 414-й зенитно-ракетный полк с ЗРС С-300ПС (высвободившиеся дивизионы после получения другими полками ЗРС С-400). На арктических аэродромах возобновилось развертывание перехватчиков МиГ-31БМ.

Начавшееся в ноябре 2013 года строительство серии самых мощных в мире атомных ледоколов пр. 22220 (ЛК-60Я) свидетельствует, что программа экономического освоения и милитаризации Арктики будет реализовываться. Эти ледоколы могут строиться и в боевом варианте. Введен в строй ледокол «Арктика», проходят испытания «Сибирь» и «Урал», строятся «Якутия» и «Чукотка». Сергей Шойгу заявил, что для Арктики «прорабатывается вопрос создания соединения патрульных кораблей ледового класса».

Создан прототип арктического бронированного сочлененного вездехода ДТ-3ПБ «Ледоруб». По своим ТТХ он значительно превосходит зарубежные аналоги – известные шведские транспортеры Bv-206 и Bvs-10. Он может быть использован как БТР, КШМ, самоходный ПТРК, ЗРК, ЗРПК и даже РСЗО.

Сейчас все эти варианты реализуются на небронированном сочлененном вездеходе ДТ-30ПМ «Витязь». Он стал основой для ЗРК «Тор-М2ДТ», ЗРПК «Панцирь-СМ», РСЗО «Торнадо-Г». Принят на вооружение вездеход на воздушной подушке «Арктика» (транспортное средство, а не боевая машина).

С 2019 года по российским законам проход иностранных боевых кораблей по СМП возможен только при условии предварительного уведомления российской стороны за 45 дней и только с российским лоцманом на борту.

КОНКУРЕНТЫ

Оттава также объявляет освоение Арктики своим приоритетом, но это пока не подкрепляется конкретными действиями, особенно в военной области.

Канадские сухопутные войска и ВВС слабы и слишком далеки от Арктики (они полностью дислоцированы на юге Канады). В Арктике канадцы имеют несколько рот рейнджеров с легким стрелковым оружием. Канада планирует построить до восьми военных ледоколов, сейчас достроен один из них, строятся еще три. Реальной военной силой они стать не могут из-за слабого вооружения (одна 25-мм пушка, два пулемета).

Как ни парадоксально, основным оппонентом Оттавы в Арктике является Вашингтон, настаивающий на международном статусе СЗП. Москва и Оттава оспаривают принадлежность шельфа в районе Северного полюса, но этот спор носит теоретический характер, поскольку данный район таянием льдов почти не затронут, а глубины очень велики, так что хозяйственная деятельность здесь пока невозможна.

Дания к Арктике прямого отношения не имеет. Но она владеет Гренландией, это делает ее полярной страной. Однако Дания имеет в Арктике лишь лыжный патруль «Сириус» численностью 30 человек. Изредка сюда заходят один-два корабля ВМС Дании для охраны экономической зоны от союзников по НАТО (канадцев и англичан).

Все три своих ледокола ВМС Дании еще в 2011 году выставили на продажу. Страна ликвидировала свой подводный флот и резко сократила надводный. В Гренландии сильны сепаратистские тенденции (причем их активно поощряют США), поэтому Дания может вообще выпасть из числа арктических стран.

Норвежский флот сильнее канадского, не говоря о датском, но заметно слабее СФ РФ. Сухопутные войска Норвегии слабее группировки ВС РФ на Кольском полуострове. Однако Норвегия проявляет активность в Арктике в области добычи углеводородов, причем именно ее технологии являются наиболее современными. Россия и Норвегия в 2011 году урегулировали вопрос о разграничении экономических зон в Баренцевом море (спорный район был поделен пополам).

Группировка сухопутных войск США на Аляске включает 1-ю бригаду «Страйкер» и 4-ю воздушно-десантную бригаду 25-й пехотной дивизии (штаб дивизии дислоцирован на Гавайях). Авиагруппировка на Аляске включает 11-ю воздушную армию Командования ВВС в зоне Тихого океана и ВВС Национальной гвардии штата. В составе этой группировки имеется не менее 40 истребителей 5-го поколения F-22, в ближайшее время к ним добавятся примерно 50 F-35. На Аляске находится самый крупный позиционный район глобальной системы ПРО США, оснащенной ракетами GBI (40 шахт).

Атлантический флот США сильнее всех названных флотов, вместе взятых, но в его зоне ответственности находятся вся Атлантика и Средиземное море. Американский ТОФ в разы сильнее российского ТОФ, но в его зоне ответственности находятся целиком Тихий и Индийский океаны. Специального арктического флота у американцев нет, их надводные корабли появляются в Арктике крайне редко. Вашингтон предполагает построить несколько ледоколов для Береговой охраны, но сейчас не имеет их вообще. США активно борются за международный статус СМП и СЗП.

В январе 2021 года Министерство ВМС США обнародовало стратегический план действий в Арктике. Анонсировано создание флотом, морской пехотой и Береговой охраной постоянных сил в Арктике, проведение там регулярных учений. Какой-то конкретики план не содержит, он написан в характерном стиле «углубить и расширить».

Конкретика присутствует лишь в оценке угроз, коими объявлены Россия и Китай. Россия обвиняется в военной активности в Арктике и в «незаконном» желании контролировать Севморпуть. Китай обвиняется в стремлении укрепиться в Арктике и с помощью России получить доступ к ее ресурсам и коммуникациям. Налицо характерные для США двойные стандарты: «что позволено Юпитеру, не позволено быку». Но пока это лишь пропагандистская демагогия.

КИТАЙСКИЕ АППЕТИТЫ

Интересно, что по вопросу статуса СМП и СЗП Китай полностью разделяет позицию США и выступает за их интернациональный характер. Китай очень заинтересован в освоении нефтегазовых месторождений региона.

До недавнего времени Пекин опирался на Норвегию, разместив полярную станцию и исследовательский ледокол на Шпицбергене. После начала всемирного экономического кризиса Китай начал покупать Исландию, пользуясь ее тяжелейшим экономическим положением. В 2012 году Китай и Исландия заключили соглашение о свободной торговле – первый подобный договор КНР с европейской страной. Президент Исландии Гримссон заявил, что Китай должен войти в Арктический совет, поскольку Арктика «перестала быть региональной, а стала глобальной темой».

Более того, президент Исландии с подачи Пекина объявил о создании «Арктического круга» – новой международной организации по делам Арктики. Членом ее может стать любая страна или организация. Предлагается придать Арктике тот же интернациональный статус, который имеет Антарктида. Такая постановка вопроса представляется абсурдной: Антарктида – необитаемый континент, его интернациональный статус является естественным. Арктика – это океан, побережье которого принадлежит конкретным странам.

В январе 2018 года Пекин обнародовал «Белую книгу» о своей арктической стратегии. В ней он заявил о своем праве на участие в управлении Арктикой и о включении ее в свой глобальный проект «Один пояс – один путь». В том же году Китай пытался арендовать военный аэродром на севере Финляндии, но что-то не сложилось.

Россия категорически против интернационализации Арктики. Страны, не имеющие отношения к данному региону, не должны влиять на его развитие. Россия не против прохода китайских торговых судов по Севморпути, но под российским контролем и за значительную плату. Россия очень бы хотела продавать Китаю нефть и газ с арктических месторождений, но опять же под своим контролем и за хорошие деньги. По СМП уже ведутся поставки в Китай СПГ с месторождений Ямала, причем иногда российские газовозы проходят данный маршрут без сопровождения ледоколов.

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА

Что касается возможных военных конфликтов в Арктике, то группировка ВС США на Аляске может без труда захватить Чукотку, где никаких российских войск нет. При этом ВМС США смогут блокировать переброску туда российских контингентов с Камчатки и из района Владивостока. Как ни странно, России проще будет отправить на Чукотку силы ВДВ из европейской части страны.

Российские воздушные десантники с тем же успехом могут оказаться на островах Канадского Арктического архипелага, которые тоже не защищены. Но все эти десанты бессмысленны. Американцы на Чукотке, а россияне на севере Канады оказались бы в тупике без возможности наступления на юг и с острейшей проблемой снабжения. Впрочем, если на Чукотке появится обещанная дивизия береговой обороны, этот сценарий совсем утратит смысл.

Что касается Северной Европы, то большая часть ВС Норвегии размещена на севере страны, в непосредственной близости от российской группировки на Кольском полуострове. Разумеется, российская группировка мощнее, особенно учитывая несопоставимые возможности сторон по наращиванию сил.

Представить себе битву в этих местах трудно. В 1941–1943 годах на всем советско-германском фронте арктический участок был единственным, где немцы не захватили ничего, кроме кусочка тундры. Предположить, что нынешние норвежцы окажутся успешнее, мягко говоря, сложно. Еще сложнее представить, как помогать норвежцам во льдах отправятся союзники по НАТО.

С другой стороны, осенью 1944 года Красная армия освободила лишь прилегающую к границе норвежскую провинцию Финнмарк и дальше не пошла: ставка ВГК не увидела смысла биться о замерзшие горы, изрезанные фьордами. Еще меньше это нужно нынешней России.

Трудно представить себе вооруженный конфликт в Арктике за спорное нефтяное или газовое месторождение. Добыча углеводородов здесь – занятие крайне сложное и дорогое. Ни одна нефтяная или газовая компания не начнет разработку месторождения, если полностью не урегулированы его правовой статус и государственная принадлежность.

Реальнее заход в российские арктические моря американских ПЛА, которые из этих акваторий теоретически могут наносить удары с помощью КРМБ «Томагавк» по военным и экономическим объектам Урала, Сибири и Дальнего Востока. Организовать эффективную борьбу с американскими ПЛА российский Северный флот может лишь в непосредственной близости от своих баз на Кольском полуострове. Надежда в данном случае – на ПВО, а не ПЛО, на уничтожение «Томагавков», а не их носителей. Впрочем, такой сценарий может реализоваться, только если дело дойдет до полномасштабной войны между Россией и США.

В мирное время не исключен конфликт «за свободу судоходства». Американские боевые корабли уже не раз отправлялись в демонстративные походы через Южно-Китайское море, которое Пекин считает своими водами. До прямого столкновения с кораблями ВМС НОАК дело не дошло, но исключать его нельзя. Сходным образом ничто не мешает американцам отправить один или несколько боевых кораблей для сквозного прохода по СМП без официального уведомления российской стороны.

Будет ли Москва такой же сдержанной, как Пекин? Или потребует выполнения российского законодательства, а при отказе пойдет на любые меры вплоть до силовых? Не исключено, что Вашингтон позволит нам узнать об этом, причем весьма скоро. Ему очень хочется доказать всему миру, что Америке можно то, чего нельзя другим.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.