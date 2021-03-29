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Интерфакс-АВН

Главком ВМФ РФ доложил Путину о полете двух дальних перехватчиков над Северным полюсом

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МиГ-31БМ
МиГ-31БМ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Два российских дальних перехватчика МиГ-31 совершили полет над Северным полюсом, сообщил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"Полет в приполярном районе с дозаправкой в воздухе парой МиГ-31 с прохождением географической точки Северного полюса в прямом и обратном направлении", - доложил Евменов президенту РФ Владимиру Путину в пятницу.

Вооруженные силы России получают модернизированные самолеты МиГ-31БМ. Как сообщал "Интерфакс", этот самолет в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракетного комплекса "Кинжал".

В марте 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к североамериканскому континенту". Тогда источники сообщили "Интерфаксу", что полет через Северный полюс совершили два российских противолодочных самолета в сопровождении истребителей и самолета-заправщика.

В январе 2021 года стало известно, что военные разместили МиГ-31БМ на Новой Земле для контроля российской Арктики. Опытно-боевое дежурство истребителей-перехватчиков Северного флота на Новой Земле в современной истории России отрабатывается впервые.

"Несение опытного боевого дежурства истребителей-перехватчиков на арктических аэродромах существенно расширяет область их применения в высоких широтах и значительно увеличивает зону контролируемого воздушного пространства над акваторией Северного морского пути - национальной транспортной артерией России в Арктике", - заявляли в штабе Северного флота.

С декабря 2020 года перехватчики МиГ-31 размещены в Анадыре (Чукотка), сообщил ранее командующий Тихоокеанским флотом России адмирал Сергей Авакянц. Анадырь - город на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного округа. Чукотка на востоке имеет морскую границу с США.

Сверзвуковой МиГ-31 предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.

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