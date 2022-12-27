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Газета.ru

Передать танки и ракеты. Генерал США заявил, что ВСУ находятся в "великой опасности"

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Источник изображения: gazeta.ru

Newsweek: ВСУ не смогут использовать ЗРК Patriot раньше весны

Украина несет огромные потери и находится в великой опасности, утверждает американский генерал Барри Маккеффри. Он предложил передать ВСУ основные боевые танки США - M1 Abrams, а также ракеты типа "земля-земля" ATACMS, чтобы "попытаться повлиять на баланс сил". По его мнению, одна батарея ЗРК Patriot, которую Соединенные Штаты пообещали поставить Киеву, не изменит ситуацию "на земле".

Украинские военные понесли колоссальные потери и находятся в уязвимой позиции - с таким утверждением в субботу, 24 декабря, выступил американский генерал Барри Маккеффри.

«Украина несет огромные потери и находится в великой опасности", - сказал он в интервью телеканалу MSNBC.

По его оценкам, одна батарея зенитных ракетных комплексов Patriot, которую Соединенные Штаты пообещали поставить Киеву, не изменит ситуацию "на земле" из-за "подавляющего превосходства российской армии в авиации и артиллерии".

Маккеффри предложил Вашингтону передать ВСУ основные боевые танки США - M1 Abrams, а также ракеты типа "земля-земля" ATACMS, чтобы "попытаться повлиять на баланс сил".

22 декабря издание Politico сообщило, что Пентагон планирует обучать военнослужащих ВСУ работе с ЗРК Patriot на военной базе в США. На обучение отводится несколько месяцев. В тот же день президент РФ Владимир Путин сказал, что "американские ЗРК Patriot - достаточно старая система, но такие поставки Киеву лишь затянут конфликт".



О поставках Киеву ЗРК Patriot в Белом доме объявили 21 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США отметил, что остался доволен итогами переговоров с американским лидером Джозефом Байденом.

При этом отправленные на Украину Вашингтоном ЗРК Patriot еще не скоро смогут быть использованы ВСУ, пишет Newsweek.

По словам генерала США в отставке Марка Хертлинга, Украине потребуются месяцы подготовки, прежде чем страна сможет использовать ЗРК Patriot. Кроме того, комплекс не сможет защитить всю территорию страны, говорится в публикации.

"Эти комплексы не собираются и не перемещаются по полю боя. Их устанавливают там, где они защищают самый стратегический объект, например город, такой как Киев. Если кто-то считает, что этот комплекс будет разбросан по 805-километровой границе между Украиной и Россией, то он просто не знает, как работает этот ЗРК", - пояснил Хертлинг.

Помощь Украине

С начала 2021 года только США предоставили Украине военную помощь на $18,2 млрд, подсчитала "Лента.ру". Десятки стран отправляют на Украину экипировку, оборудование, оружие и технику.

После начала специальной военной операции объемы помощи выросли, а список поставляемого вооружения расширился. В апреле президент США Джо Байден распорядился отправить на Украину новую партию военной помощи. В нее вошли бронетранспортеры M113, буксируемые гаубицы M777 калибра 155 мм, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN\TPQ-36, а также дроны-камикадзе Switchblade.

Позднее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Украине поставят барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost. Кроме того, США отправили на Украину вертолеты Ми-17 российского производства, которые изначально заказывали для Афганистана. Также сообщалось о поставках советских систем противовоздушной обороны С-300, «Стрела» и «Оса», полученных от стран НАТО.

Добавим, что в ходе сегодняшнего брифинга российского министерства обороны сообщалось, в частности, о том, что почти 400 зенитных ракетных комплексов уничтожено российскими войсками за все время военной операции на Украине.


Григорий Плакучев

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
M113 БТР
Patriot ЗРК
Ми-17
С-300
Компании
M777
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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