Дату летных испытаний корабля "Орел" определят с началом финансирования его наземной инфраструктуры на Восточном

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Сроки летных испытаний перспективного транспортного корабля (ПТК) "Орел" зависят от начала финансирования строительства инфраструктуры для него на космодроме Восточный, заявил в интервью "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Сроки летных испытаний будут зависеть от того, как определится дата начала финансирования создания наземной инфраструктуры для него на космодроме Восточный. Поэтому сейчас пока что-либо говорить рано", - сказал Крикалев.

Также, по его словам, в "Роскосмосе" не планируют создавать макет ПТК для летных испытаний.

"При летных испытаниях должен использоваться корабль уже практически в полной комплектации, который должен переносить температурные нагрузки и перегрузки, быть управляемым", - заявил исполнительный директор "Роскосмоса".

Крикалев сообщил, что при этом на первых испытаниях у корабля может быть неполная комплектация, так как первые полеты планируется проводить в беспилотном режиме.

"Полный комплект систем жизнеобеспечения не так необходим для этого корабля, как для того, который будет делаться уже в пилотируемом варианте", - сказал он.

31 декабря 2021 года Дмитрий Рогозин, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", сообщал, что при первом испытательном пуске пилотируемой ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный в декабре 2023 года в качестве полезной нагрузки будет использован макет нового корабля "Орел", а не его готовая версия.

17 ноября Крикалев заявил, что первый старт ПТК состоится не ранее 2025 года. По его словам, перенос связан "не столько с кораблем, сколько с созданием наземных средств испытания".

4 октября 2021 года генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев сообщил, что первый запуск перспективного транспортного корабля может быть отложен.

Разработка многоразового корабля "Орел" идет в России в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация". Первый полет корабля без экипажа был запланирован на 2023 год, с экипажем - на 2025. Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны.

Экипаж корабля составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции - до года. Общая масса корабля при полете к орбитальной станции будет равна 14,4 тонны (19 тонн при полете к Луне), масса возвращаемого аппарата - 9 тонн. Длина корабля - 6,1 метра.