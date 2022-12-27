Построенный для ТОФ корвет «Резкий» проекта 20380 приступил к прохождению государственных испытаний

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Новейший многоцелевой корвет "Резкий" проекта 20380, построенный для Тихоокеанского флота, приступил к прохождению государственных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Амурского судостроительного предприятия.
Корвет покинул сдаточную базу Амурского ССЗ во Владивостоке и вышел на морские полигоны ТОФ, где и будут проходить государственные испытания. Сколько они продлятся, информации нет, ранее сообщалось, что "Резкий" должен войти в боевой состав флота до конца этого года, но вот успеет или нет, покажет время.
- говорится в сообщении.
Корвет "Резкий" - четвертый корабль проекта 20380, построенный на Амурском ССЗ для Тихоокеанского флота. Заложен 1 июля 2016 года, спущен на воду 1 июля 2021, в ноябре отправлен на сдаточную базу во Владивосток. В настоящее время в составе ТОФ три корвета этого проекта - "Совершенный", "Громкий" и "Алдар Цыденжапов". Всего тихоокеанцы получат шесть корветов этого проекта, далее завод будет строить корветы проекта 20385.
Корветы проекта 20380 классифицируются как многоцелевые боевые надводные корабли 2-го ранга ближней морской зоны. Особенности кораблей этого проекта – компактность, малозаметность, высокий процент автоматизации систем. Предназначены для поиска и уничтожения подлодок, надводных кораблей и судов противника, обороны военно-морских баз.