Построенный для ТОФ корвет «Резкий» проекта 20380 приступил к прохождению государственных испытаний

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Новейший многоцелевой корвет "Резкий" проекта 20380, построенный для Тихоокеанского флота, приступил к прохождению государственных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Амурского судостроительного предприятия.

Корвет покинул сдаточную базу Амурского ССЗ во Владивостоке и вышел на морские полигоны ТОФ, где и будут проходить государственные испытания. Сколько они продлятся, информации нет, ранее сообщалось, что "Резкий" должен войти в боевой состав флота до конца этого года, но вот успеет или нет, покажет время.

В соответствии с решением Министерства обороны Российской Федерации, 25 декабря со сдаточной базы Амурского судостроительного завода во Владивостоке на первый этап государственных испытаний вышел четвертый серийный корвет проекта 20380, построенный для Тихоокеанского флота, "Резкий"

- говорится в сообщении.

Корвет "Резкий" - четвертый корабль проекта 20380, построенный на Амурском ССЗ для Тихоокеанского флота. Заложен 1 июля 2016 года, спущен на воду 1 июля 2021, в ноябре отправлен на сдаточную базу во Владивосток. В настоящее время в составе ТОФ три корвета этого проекта - "Совершенный", "Громкий" и "Алдар Цыденжапов". Всего тихоокеанцы получат шесть корветов этого проекта, далее завод будет строить корветы проекта 20385.

Корветы проекта 20380 классифицируются как многоцелевые боевые надводные корабли 2-го ранга ближней морской зоны. Особенности кораблей этого проекта – компактность, малозаметность, высокий процент автоматизации систем. Предназначены для поиска и уничтожения подлодок, надводных кораблей и судов противника, обороны военно-морских баз.