Министр обороны решил проблему дальневосточных заводов

Военные заказы обеспечат десятки тысяч рабочих мест

Недавние заявления главы военного ведомства дают надежду на будущее десяткам тысяч сотрудников трех крупнейших оружейных заводов в Хабаровском крае. Им пообещали скорое размещение государственных контрактов, обеспечивающих производственную загрузку на восемь-десять лет вперед. Такая поддержка со стороны МО РФ особенно ценна во времена глобального экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, которая, хоть и пошла на спад в России, продолжает бушевать в Америке и развивающихся странах.

Вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым министр обороны Сергей Шойгу посетил предприятия в Комсомольске-на-Амуре и Иркутске. Выступая на итоговом совещании, Сергей Кужугетович, в частности, сказал, что «до конца 2028 года на реализацию гособоронзаказа в Хабаровском крае будет выделено до 630 млрд рублей».

Местные предприятия в прошлом году по линии ГОЗ освоили порядка 29 млрд руб., в этом цифра должна быть больше – 33 млрд. По словам министра, Хабаровский край вносит большой вклад в укрепление обороноспособности государства и оснащение Вооруженных сил современной военной техникой. «В интересах Министерства обороны здесь реализуются десятки долгосрочных государственных контрактов», – уточнил он.

Министр выразил надежду, что краевые власти окажут помощь в подготовке и подборе кадров для местных оборонных предприятий.

Важное место в работе с руководством Хабаровского края занимает социальная сфера, продолжал Шойгу. «Прежде всего это касается трудоустройства членов семей военнослужащих, выделения мест для их детей в школах и детских садах, решения других проблем. Это имеет для нас большое значение, так как на территории края дислоцируется много воинских частей, многие военнослужащие энергично перемещаются по территории нашей страны. Надо делать все, чтобы такой проблемы для наших офицеров не было», – подчеркнул министр.

Оправданная жесткость

Хотя госзаказ и способствует наполнению краевого бюджета и решению вопросов занятости населения, Шойгу дал понять местным властям и промышленникам: затягивание сроков сдачи продукции по линии ГОЗ недопустимо и чревато расторжением ранее размещенных контрактов.

Тогда как оба посещенных министром авиастроительных завода – в Иркутске и Комсомольске-на-Амуре – в целом выполняют принятые на себя обязательства (правда, крушение первого серийного Су-57 в конце декабря отложило поставки самолетов этого типа в строевые части), их коллеги на Амурском судостроительном заводе ранее допустили ряд задержек со сдачей как вновь заложенных, так и достроенных, а также отремонтированных кораблей и подводных лодок.

Руководство АСЗ объяснило отставание от графика поздней поставкой комплектующих изделий. Министр потребовал от головного исполнителя: вновь размещаемые заказы нужно сдавать точно в срок. «Вы за это отвечаете, и мне не важно, кто еще участвует в кооперации. Это ваша задача. Я-то приехал сюда с одной задачей: мне важно понять, в состоянии это предприятие не два корвета делать и выпускать по одному ракетному кораблю в год. Чтобы мы подписали с предприятием долгосрочный контракт, скажем, на шесть корветов. Чтобы у него была загрузка на десять лет. Давайте мы так договоримся, чтобы я больше не слышал ни разу, что тот не даст турбину, этот не даст оружие, систему управления. Это меня не интересует», – сказал Сергей Кужугетович.

Отказ МО РФ от ранее размещенных контрактов поставит завод-исполнитель на грань банкротства со всеми сопутствующими социальными проблемами города, где тот размещается. И если таковое случится, вина полностью ляжет на его руководителей. По словам Шойгу, его министерство будет строго контролировать выполнение контрактов и в случае их нарушений будут приниматься жесткие меры. У наших военных, конечно, нет желания развалить то или иное российское предприятие. Требование министра прежде всего направлено на усиление персональной ответственности за допущенные просчеты. А таковых пока, увы, немало.

Умей вертеться

Было время, когда судостроительные предприятия Дальнего Востока выпускали для Тихоокеанского флота десятки подводных лодок, боевых кораблей и катеров ежегодно. Резкий спад объема заказов со стороны традиционных заказчиков в 90-е годы прошлого века привел многие местные заводы в состояние упадка. Решить проблему переходом преимущественно на гражданскую продукцию тогдашнему руководству не удалось.

АСЗ выжил благодаря иностранному заказу на подводный ракетоносец «Нерпа», достроенному по откорректированному проекту 971И. Хотя его сдача состоялась на несколько лет позже установленного срока, Военно-морские силы Индии все-таки приняли атомоход на условиях аренды в 2011 году, а в апреле следующего торжественно ввели в состав действующих сил. Затем предприятие – тоже с большой задержкой – выполнило капитальный ремонт дизель-электрической подлодки «Комсомольск-на-Амуре». Этот корабль проекта 877 вернулся в строй в конце 2016 года.

Получив представление о реальном состоянии АСЗ и его возможностях, МО РФ решило перепрофилировать предприятие на выпуск надводных кораблей. К настоящему времени здесь уже завершена постройка пары корветов проекта 20380 – «Совершенный» и «Громкий». Здесь же строятся малые ракетные корабли (МРК) по проекту 22800 «Каракурт».

Живуч и ядовит

Ситуация радует тем, что в ходе МВТФ «АРМИЯ» военное ведомство анонсировало дополнительные заказы на весьма нужную флоту продукцию, коей являются корабли типа «Каракурт». В соответствии с ранее заявленными планами в прошлом году на АСЗ заложили корпуса МРК «Ржев», «Удомля» и «Уссурийск», а в текущем – «Павловск».

Без всякого преувеличения, они представляют новое слово в военно-морском деле. При сравнительно малом водоизмещении – около 900 т – обладают хорошей мореходностью и несут чрезвычайно мощное оружие – ракетный комплекс «Калибр».

Заметим, что первый корабль с подобным вооружением появился в составе Тихоокеанского флота лишь в текущем году. Между тем Черноморский флот и Каспийская флотилия не только получили корабли с таким комплексом несколько лет тому назад, но и выпустили более 100 его дальнобойных ракет 3М14 по реальным целям – объектам террористов Исламского государства (организация, запрещенная в РФ. – «НВО»).

Важным отличием «Каракурта» от МРК предыдущих проектов (21631 и др.) являются прекрасные мореходные качества, позволяющие использовать его вдали от побережья, с ограничением лишь по автономности плавания. Это особенно важно для условий Тихого океана с его просторами и принимая во внимание общую протяженность морских границ нашего государства.

При этом «Каракурт» сохранил другое такое важное качество, как малая осадка (4 м). Это дает возможность в случае необходимости скрывать корвет от средств радиотехнической разведки противника, подводя его вплотную к берегу или заводя в русло реки. Тогда отличить военный корабль от гражданских судов, портовых сооружений и т.п. становится чрезвычайно трудно, а в случае маскировки – практически невозможно. И, если противник решится первым нанести так называемый обезоруживающий удар по нашему флоту, его ждет сюрприз в виде сохранивших боеспособность корветов – носителей дальнобойного ракетного оружия.

Проект 20380

По контрактам с МО РФ в настоящее время в Комсомольске-на-Амуре выполняется строительство корветов проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий».

Сборка Су-30 на авиационном заводе корпорации «Иркут». Фото РИА Новости

«По поручению Верховного Главнокомандующего, президента нашей страны мы планируем заключить с предприятием контракт на строительство шести корветов до 2028 года», – сказал Сергей Шойгу. По его словам, с октября на АСЗ будет применяться льготная схема привлечения кредитных средств с учетной ставкой 5%.

Превосходя «Каракурты» по водоизмещению (полное 2400 т), корветы проекта 20380 несут больше вооружения. Если головной корабль нес сравнительно противокорабельный комплекс «Уран» со сравнительно легкими ракетами дальностью пуска 130 км (для ракеты Х-35) или 260 км (Х-35У), на вновь закладываемые (улучшенного проекта 20385) ставят универсальные пусковые установки, допускающие использование гораздо более тяжелых и дальнобойных 3М54, 3М14, «Оникс» и др.

По проекту 20386 строится корабль с радикально измененной формой надстройки с учетом технологий «стелс». Вкупе с широким использованием композиционных материалов это обещает существенное снижение радиолокационной заметности. Что не только снижает дальность обнаружения средствами радиолокации, но и сбивает противника с толку при классификации обнаруженной цели, а также затрудняет наведение на нее ракет с радиолокационной головкой самонаведения.

Словом, корветы данной серии получились довольно удачными и в ходе доработки получили новые качества. Поэтому недавно анонсированные планы МО РФ по постройке шести дополнительных корпусов смотрятся вполне логично.

Комсомольские «сушки»

Не менее востребованы и тяжелые истребители разработки конструкторского бюро имени Павла Осиповича Сухого. Сегодня основные усилия коллектива авиастроительного завода в Комсомольске-на-Амуре сосредоточены на постановке серийного выпуска самолетов пятого поколения. В соответствии с указанием президента России прошлым летом МО РФ разместило заказ на 76 Су-57. Известно, что в этом году ВВС получат одну машину, в следующем – две, и так далее по нарастающей, близкой к геометрической прогрессии. Вся партия будет построена к 2028 году.

Прибыв на КнААЗ, министр обороны первым делом осмотрел линию сборки Су-57. В рамках реализации соответствующего проекта предприятие провело масштабную модернизацию производства, установив много нового современного оборудования. Заводчане показали высокому гостю свои решения по агрегатной сборке и новинки по линии механической обработки деталей.

На фоне ранее принятых решений по Су-57 интригующим выглядело заявление Шойгу о планируемом увеличении парка самолетов предыдущего, четвертого поколения. «До конца года мы планируем дополнительно заключить госконтракт на поставку многофункциональных самолетов Су-35С. Сумма контракта составит 70 млрд руб.», – сказал Шойгу на совещании с промышленниками.

На вооружении строевых частей ВКС России поступило порядка сотни самолетов, а недавно четверка таких машин поступила в распоряжение группы высшего пилотажа «Русские витязи». В этом и следующем годах военные получат еще 15.

Горячей темой в обсуждении итогов визита Шойгу на КнААЗ стали выборочные кадры из видео пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края. Они запечатлели министра у стенда с производственными планами завода на 2020–2024 годы. Наибольший интерес представляет график поставки Су-35С по линии военно-технического сотрудничества. Предположительно исполняется пара контрактов на 30 самолетов с поставками в 2020–2021 годах и на 32–34 машины в 2022–2024 годах. Кто выступает заказчиком – осталось за кадром. Список в порядке убывания вероятности: Египет, Китай, Алжир, Индонезия и Турция.

Исходя из приведенных цифр, доля истребителей пятого поколения на ближайшие пять лет будет сравнительно невысокой, а основной объем товарной продукции (более трех четвертей) придется на Су-35С.

Двухместные самолеты

Тогда как КнААЗ сосредоточился на выпуске одноместных истребителей, другой крупный завод в Иркутске специализируется на двухместных боевых и учебно-боевых машинах. «Министр проверил ход производства и модернизации многоцелевых истребителей Су-30СМ и учебно-боевых самолетов Як-130 для российской армии», – отметил источник в МО РФ.

«Здесь делаются отлично зарекомендовавшие себя машины», – сказал он, посещая предприятие. ­Речь идет о самолетах семейства Су-30 и Як-130 – они строятся как для главного заказчика, так и на экспорт. Российские военные уже имеют по сотне самолетов обоих типов.

В ходе визита Шойгу поделился с журналистами планами по увеличению парка: «Мы приняли решение и подпишем в этом году дополнительно к имеющимся два государственных контракта на сумму более 100 млрд руб., по которым будут построены 21 истребитель Су-30СМ2 и 25 учебно-боевых самолетов Як-130». Помимо того будет размещен заказ более 7 млрд руб. на ремонт строевых «тридцаток».

Сегодня в производстве находятся две модификации «тридцатки», с индексами «МКИ» (для Индии и других инозаказчиков) и «СМ» (созданы на соответствие требованиям ВКС). Готовится третий – «СМ2» с двигателями повышенной тяги и усовершенствованным бортовым оборудованием, первый полет которого планируется позднее в этом году. Важнейшим направлением работы авиастроителей должно стать сокращение стоимости летного часа и переход на систему обеспечения исправности техники на протяжении ее полного жизненного цикла.

Подводя общий итог рабочей поездки министра обороны по тройке ключевых предприятий оборонной промышленности Хабаровского края, важно подчеркнуть следующее. Уже размещенные и планируемые к подписанию контракты на поставку боевых кораблей и самолетов обеспечат загрузку САЗ, КнААЗ и ИАЗ на 8–10 лет вперед, что гарантирует им устойчивое финансово-экономическое положение и позволят сохранить десятки тысяч рабочих мест.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.