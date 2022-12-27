Минобороны Японии назвало сроки постройки новых кораблей противоракетной обороны ASEV

Источник изображения: topwar.ru

В последнее время Япония активно вооружает и модернизирует свои Силы самообороны, включая и Морские силы самообороны, то есть военно-морской флот. 23 декабря Министерство обороны Японии опубликовало бюджетный запрос на 2023 финансовый год. В нем, в частности, содержатся некоторые сведения и о планах Токио построить новые корабли противоракетной обороны.

Военные корабли, о которых идет речь, известны как ASEV (корабли, оснащенные системой Aegis). Их было решено построить в целях усиления противоракетной обороны Японии на фоне постоянных испытаний баллистических ракет КНДР и растущего военного потенциала Китая.

Токио рассматривает возможность развертывания кораблей в Японском море, чтобы они были постоянно готовы к отражению возможного пуска северокорейских ракет. В опубликованном военном ведомстве страны документе рассматривается потребность в 2 новых кораблях, поскольку в случае их постройки, другие корабли смогут сосредоточиться на иных задачах.

Минобороны Японии считает, что корабли должны быть оснащены ракетами SM-6 от Raytheon, корабельной модификацией SSM Type 12, обладать возможностью принимать перспективные гиперзвуковые ракеты. О технических характеристиках новых кораблей ничего не сообщается.

Но ранее в японской прессе публиковались некоторые сведения. Так, корабль может иметь длину 210 метров, ширину 40 метров, водоизмещение 20 000 тонн и экипаж около 110 человек. Особое внимание будет уделяться комфорту членов экипажа: планируется, что каждый военнослужащий получит отдельную каюту.

В документе Минобороны указывается и дата ввода в эксплуатацию двух новых военных кораблей. Они должны быть построены к 2027 году. В течение оставшегося времени будет совершенствоваться программное обеспечение, которое должно быть установлено на корабли для улучшения их возможностей по поиску и уничтожению ракет вероятного противника.