Гуам против Китая: как США защитят тихоокеанский остров

В США обсуждают будущее ПРО/ПВО в Тихом океане

В США обсуждают возможность развертывания системы ПВО/ПРО Aegis Ashore, установленной в Японии, на острове Гуам. При этом в Токио не так давно отказались от использования этой системы, поставив под сомнение ее эффективность. Как пишут американские СМИ, Вашингтону необходимо извлечь уроки из решения Японии при организации противовоздушной и противоракетной обороны стратегически важных объектов Соединенных Штатов на Гуаме и в целом Северных Марианских островов.

На прошлой неделе глава Индо-Тихоокеанское командования Вооруженных сил США адмирал Фил Дэвидсон заявил, что его первоочередной задачей является развертывание системы ПВО/ПРО Aegis Ashore на острове Гуам к 2026 году. Новые средства противовоздушной/противоракетной обороны, по его мнению, помогут защитить объекты Вооруженных сил и граждан США на архипелаге.

Но, как выяснилось, правительство Японии считает систему Aegis Ashore не самым лучшим вариантом для защиты военных и своих гражданских объектов от постоянно растущих ракетных угроз со стороны Китая и Северной Кореи. О возможном развертывании Aegis Ashore в Японии ранее писала «Газета.Ru».

Гуам имеет ключевое военно-стратегическое значение для Соединенных Штатов и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Базы ВВС и ВМС США Андерсен и Апра на острове в настоящее время находятся вне зоны досягаемости многочисленных ракет малой дальности Китая и Северной Кореи.

В то же время географическое положение Гуама позволяет эффективно поддерживать воздушные и морские операции в Филиппинском, Южном и Восточном Китайских морях.

Хотя батарея противоракетного комплекса THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), развернутая в настоящее время на острове Гуам, может защитить объекты ВС США от некоторых типов баллистических ракет, ее единственный радар AN/TPY-2, по мнению издания Defense News, уязвим, и не может обеспечить ПВО/ПРО в 360-градусном охвате.

Кроме того, THAAD предназначен для борьбы с целями на больших высотах и малоэффективен для поражения самолетов и крылатых ракет на малых и предельно малых высотах, которые могут быть использованы китайскими военными против объектов на Гуаме. Остров нуждается в новой архитектуре противовоздушной/противоракетной обороны, делает вывод Defense News.

Система ПВО/ПРО Aegis Ashore обладает высокими тактико-техническими характеристиками, но в то же время имеет и свои ограничения. Разработанная в первую очередь для борьбы с ограниченным количеством баллистических ракет противника, ее РЛС стационарного базирования и аналогичная стартовая позиция противоракет уязвимы для атак вероятного противника. По мнению Defense News,

Aegis Ashore не выдержит возможного массированного ракетно-авиационного удара Народно-освободительной армии Китая и ВС КНДР.

Вместо того, чтобы развертывать одну или несколько систем Aegis Ashore на острове Гуам, более эффективная архитектура противовоздушной и противоракетной обороны должна сочетать последнюю версию системы Aegis Combat с «дезагрегированной системой существующих датчиков, эффекторов и командно-контрольных узлов», пишет Defense News.

Распределенная архитектура ПВО/ПРО, по мнению издания, должна быть также масштабируемой, позволяя противовоздушной и противоракетной обороне защищать военные и гражданские объекты США, дислоцируемые на Северных Марианских островах.

География Гуама позволяет осуществлять эффективную ПВО/ПРО на более больших расстояниях, чем это возможно с одного корабля ВМС США или одной стартовой позиции Aegis Ashore.

Стационарные, перевозимые и мобильные средства радиотехнических войск и огневых комплексов ПВО/ПРО должны быть расположены по всему периметру острова.

К таковым, в частности, относятся компактные версии РЛС AN/SPY-6 (новый высокоэффективный радар противовоздушной и противоракетной обороны разработки корпорации Raytheon), другие РЛС противовоздушной и противоракетной обороны для обнаружения воздушных объектов противника на малых и предельно малых высотах, системы пассивной радиолокации и электрооптические/инфракрасные датчики на беспилотных летательных аппаратах и стратосферных воздушных шарах для мониторинга угроз, исходящих из-за радиогоризонта.

Эта смешанная архитектура ПВО/ПРО обеспечит более эффективное противодействие средствам воздушного нападения вероятного противника и ее будет гораздо труднее вывести из строя по сравнению с одной или двумя стационарными стартовыми позициями системы Aegis Ashore.

Чтобы эффективно поражать вражеские ракеты и самолеты, перспективная архитектура ПВО/ПРО должна иметь мобильные пусковые установки контейнерного типа систем большой дальности, таких как SM-6 и SM-3, а не стационарные установки вертикального пуска типа Aegis Ashore.

Они могут быть дополнены системами ПВО/ПРО средней и малой дальности типа ЗРС «Патриот» или планируемой к принятию на вооружении Армии США системы защиты от огня, который противник ведет с закрытых позиций (Indirect Fire Protection Capability). В интегрированную систему ПВО также могут быть включены такие средства некинетической обороны, как мощное микроволновое оружие и системы радиоэлектронной борьбы, которые в состоянии сорвать противнику выполнение боевой задачи.

Сегодня эскадренные миноносцы ВМС США патрулируют воды вокруг Гуама, чтобы обеспечить эффективную противоракетную оборону в дополнение к тем возможностям, которыми обладает противоракетный комплекс THAAD.

В условиях кризиса или конфликта перспективная архитектура ПВО/ПРО могла бы обеспечить более эффективную защиту от средств воздушного нападения потенциального противника, полагает Defense News.

При разработке перспективных планов Индо-Тихоокеанского командования по развертыванию новых средств противовоздушной обороны Гуама следует также извлечь уроки из прерванной японской программы по развертыванию Aegis Ashore, считает Defense News. Вариант с принятием на вооружение двух стационарных систем противоракетной обороны Aegis Ashore в Токио посчитали недостаточно эффективным для защиты японских островов от возможных ракетных ударов беспокойных соседей.

Цели адмирала Фила Дэвидсона по модернизации ПВО/ПРО острова Гуам к 2026 году сталкиваются с аналогичными рисками. По мнению Defense News, противовоздушная и противоракетная оборона Гуама теоретически может быть эффективной, реализуемой в короткие сроки и недорогой по стоимости, но не может обладать сразу всеми тремя этими достоинствами. Если 2026 год считается жестким ограничением по времени выполнения этой программы, то единственным решением, способным соответствовать этому графику и требованиям, может быть знакомая и неэффективная фиксированная архитектура Aegis Ashore.

По сравнению с одной или двумя стартовыми позициями Aegis Ashore, распределенная архитектура ПВО/ПРО острова Гуам для ее реализации может потребовать немного больше времени для разработки и финансирования.

Но поэтапный подход приведет к внедрению новых систем. По мере поступления финансирования это позволит расширить возможности системы для противодействия увеличивающимся ракетным угрозам.

Например, радары AN/SPY-6, пункты управления и контроля (Command and Control, С2) и сочетание зенитных ракетных систем THAAD-Patriot-NASAMS позволит существенно увеличить эффективность противоракетной/противовоздушной обороны Гуама и в целом Северных Марианских островов. Напомним, NASAMS - передвижной зенитный ракетный комплекс разработки норвежской фирмы Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской корпорацией Raytheon, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах.

Гуам и остальные Северные Марианские острова имеют важнейшие военно-стратегическое значение для США для ведения операций и боевых действий в западной части Тихого океана. По мнению Defense News, их ПВО/ПРО давно игнорируется, и адмирал Дэвидсон должен поставить себе в заслугу намеченный путь модернизации. Тем более, что дезагрегированная в настоящее время архитектура ПВО/ПРО будет с большей вероятностью продвигать устремления Индо-Тихоокеанского командования к эффективной и масштабируемой противовоздушной и противоракетной обороне этих островов.

Как ранее писала «Газета.Ru»,

командование вооруженных сил США в Индо-Китайском регионе запросило $20 млрд для сдерживания Китая.

В перечне пожеланий - создание нового кольца обороны на острове Гуам, увеличение финансирования союзников в регионе и пополнение арсенала оружия дальнего радиуса действия.

В последнее время США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе. К такому выводу пришли эксперты Центра исследований США из университета Сиднея. По мнению специалистов, виноваты в этом жесткая экономия бюджета и 20 лет почти непрерывных боевых действий.

Поэтому актуальная американская стратегия национальной обороны направлена на преодоление этого кризиса стратегической несостоятельности. Она ставит перед силами Объединенного командования в зоне Тихого океана задачу подготовиться к одной войне между великими державами, а не к нескольким более мелким конфликтам, и призывает военных расставить приоритеты в отношении требований по сдерживанию Китая.

Михаил Ходаренок