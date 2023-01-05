Япония оснащает свои военные корабли ракетами Tomahawk на фоне противостояния Китаю

Источник изображения: topwar.ru

16 декабря 2022 года Япония утвердила сразу три важных документа, связанных с укреплением обороноспособности страны, в том числе и новую стратегию национальной безопасности. Согласно принятым документам, планируется увеличение Морскими силами самообороны Японии количества кораблей, оснащенных системами противоракетной обороны Aegis с нынешних восьми до десяти кораблей. Также планируется развернуть 2 корабля, которые будут специализироваться именно на противоракетной обороне.

Следовательно, к концу 2020-х годов в состав Морских сил самообороны Японии должны входить 12 кораблей, оснащенных Aegis Weapon System (AWS). Одной из главных причин повышенного внимания японского руководства к боеспособности флота и количеству современных военных кораблей является стремление обеспечить безопасность страны на фоне нарастающей военной активности Китая.

Сейчас Китай, КНДР и Россия рассматриваются Японией как важнейшие потенциальные противники в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но основное внимание, безусловно, уделяется Китаю.

Помимо собственно оснащения кораблей системами противоракетной обороны, японское руководство решило приобрести 500 крылатых ракет Tomahawk, которые будут установлены на кораблях с системами Aegis. На эту цель в оборонном бюджете страны уже выделены 1,5 млрд долларов. Развернуть ракеты планируется в 2026 финансовом году.

Кроме того, для кораблей Морских сил самообороны будут приобретены новые ракеты SSM Type 12 в обновленной модификации. Изначально такие ракеты выпускались для сухопутных войск, но в модернизированной версии их можно будет применять и с кораблей против самых разных объектов.

Также на вооружение кораблей Морских сил самообороны Японии должны поступить ракеты класса «корабль-воздух» SM-6, на эту цель предусмотрено выделение 100 млн долларов. Министерство обороны Японии ранее описывало SM-6 как ракету, предназначенную в первую очередь для борьбы с крылатыми ракетами, но в последнем бюджетном запросе она позиционируется как средство противодействия гиперзвуковым ракетам.

Увеличение количества систем противоракетной обороны и ракет на японских кораблях рассматривается как эффективный способ сдерживания Китая и КНДР в случае возникновения конфликтных ситуаций в Японском море или у острова Тайвань.