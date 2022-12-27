Эксперт: РФ и США в 2023 году могут оказаться на грани прямого военного столкновения

Как заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, Вашингтон может решиться на поставки ВСУ дальнобойных ракет и беспилотников, которые способны наносить удары вглубь российской территории

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Противостояние России и США обострится в следующем году и рискует предельно близко подойти к ситуации прямого военного столкновения. Такое мнение в воскресенье в беседе с ТАСС выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

По его словам, Вашингтон намерен наращивать помощь Киеву, в конечном счете может решиться на поставки ВСУ дальнобойных ракет и беспилотников, которые способны наносить удары вглубь российской территории. "Я не думаю, что мы достигли дна российско-американских отношений. Мне кажется, что, к сожалению, они продолжат ухудшаться, продолжится эскалация, в том числе на Украине, связанная со все большей вовлеченностью туда Соединенных Штатов", - отметил собеседник агентства. - На каком-то этапе в следующем году мы можем оказаться с США на грани прямого военного столкновения".

"Вполне можно себе представить, я думаю, это вполне реальная перспектива, что в 2023 году США могут поставить Украине уже и дальнобойные ракеты, и дальнобойные беспилотники. Пока Вашингтон не хочет этого делать, пока это воспринимается как нечто недопустимое. Но я напомню, что и нынешний масштаб американской военной помощи - поставки и HIMARS, и Patriot - тоже в начале года рассматривался как нечто абсолютно недопустимое. И Соединенные Штаты последовательно стирали те табу, которые они сами для себя обозначали еще в начале и в середине года, потому что ситуация складывалась не в пользу Украины", - пояснил эксперт.

Угроза американскому лидерству

Суслов считает, что украинский кризис имеет принципиальное значение для администрации президента Джо Байдена, в Вашингтоне этот конфликт рассматривают как противостояние США и России, в котором на кону судьба американской гегемонии в мире. Именно этим обусловлена беспрецедентная поддержка Украины со стороны Запада, объемы которой будут только нарастать.

"Соединенные Штаты исходят из того, что если они здесь позволят России победить и потерпят де факто поражение, то под вопросом окажется американское лидерство. То есть это будет окончательный и сокрушительный удар по американскому лидерству в мире, по остаткам американской гегемонии. А для них это категорически неприемлемо. И они ставят знак равенства между утратой гегемонии и экзистенциальной угрозой для безопасности Соединенных Штатов", - констатировал аналитик.

Он обратил внимание, что Вашингтон реагирует каждый раз на ухудшение военного положения для Киева, чем большим становится масштаб российских военных действий на Украине, тем более непосредственным и масштабным становится участие США в конфликте. Эта логика будет сохраняться и в следующем году.

"Финальной точкой в этом обоюдном подъеме по лестнице эскалации, когда Соединенные Штаты буду отвечать наращиванием своих собственных поставок на каждый российский шаг на Украине, может быть прямое военное столкновение между Россией и США", - заключил аналитик. В этой ситуации стороны либо моментально окажутся за столом переговоров, либо обрекут себя на взаимное уничтожение.

Позитивные сигналы

Суслов считает маловероятной возможность разрыва дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном в ближайшей перспективе. Россия и США заинтересованы в наличии канала оперативной связи, которую посольства двух стран помогают поддерживать. Кроме этого, американская администрация всячески уклоняется от того, чтобы объявить Россию страной - спонсором терроризма, поскольку этот шаг мог бы привести к окончательному разрыву. Это показывают, что стороны пытаются избежать самых катастрофичных сценариев.

"Позитивный сигнал - это то, что администрация Байдена всерьез к концу года стала говорить о необходимости мирного урегулирования на Украине в обозримой перспективе. Не исключено, что в следующем году перспектива мирного урегулирования станет более практической. Но пока те условия, которые Соединенные Штаты выдвигают в части мирного урегулирования, категорически неприемлемы для России - их просто смешно обсуждать. Например, они предполагают как минимум возвращение к статус-кво 24 февраля. То есть вывод российских войск из Херсонской и Запорожской областей и значительной части Луганской и Донецкой областей. Пока Соединенные Штаты будут занимать такую позицию, конечно, ни о каком мирном урегулировании и речи не идет", - сказал специалист.